В Киеве коммунальщики восстанавливают подачу тепла на Троещине после обстрелов рф - Ткаченко

$42.990.00
51.030.00
ukenru
19:48 • 1244 просмотра
Зеленский получил премию Эвальда фон Клейста и упомянул Орбана
17:06 • 8618 просмотра
Украина имеет немного ракет "Фламинго", ведь россиянам удалось поразить одну из производственных линий - Зеленский
16:21 • 12136 просмотра
Владислав Гераскевич на Мюнхенской конференции выразил благодарность за поддержку УкраиныPhoto
14 февраля, 14:24 • 12977 просмотра
россия продолжит удары по инфраструктуре Украины в феврале 2026 года - ЦПД
14 февраля, 12:44 • 14887 просмотра
Зеленский: трехсторонние переговоры Украина-США-рф на следующей неделе должны быть серьезными и предметными
14 февраля, 12:18 • 15884 просмотра
путин может считать себя царем, но в реальности он раб войны - Зеленский
14 февраля, 11:01 • 13865 просмотра
В Китае заявили, что страна не вовлечена в войну между рф и Украиной и не имеет решающего влияния
14 февраля, 09:35 • 14629 просмотра
Генштаб подтвердил поражение российских катера БК-16 и РЛС в Крыму
14 февраля, 08:57 • 14587 просмотра
Рубио: мы не знаем, серьезно ли россияне настроены закончить войну - они говорят, что да
Эксклюзив
14 февраля, 06:42 • 14044 просмотра
Регистрация Starlink для россиян - на сколько можно загреметь за решетку
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+2°
2.7м/с
85%
743мм
Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
Пентагон мог использовать ИИ-инструмент во время операции против Мадуро - WSJ14 февраля, 10:59 • 10494 просмотра
Патрульная полиция обнародовала видео с бодикамер с ночи, когда во время задержания умер мужчинаVideo14 февраля, 13:12 • 10347 просмотра
Американские военные атаковали судно наркоторговцев в Карибском море, погибли три человекаVideo14 февраля, 13:38 • 4672 просмотра
Зеленский на встрече с Алиевым назвал единственную причину продолжительности войны с РФPhotoVideo16:50 • 5818 просмотра
"Это неожиданность" - Зеленский прокомментировал смену руководителя делегации рф на переговорах17:39 • 4714 просмотра
публикации
Открытые конкурсы на госдолжности: вместо точечных "перезагрузок" необходима системная реформа
Эксклюзив
13 февраля, 11:25 • 73720 просмотра
Почему Дональд Трамп не давит на россию: политолог назвал причины
Эксклюзив
13 февраля, 10:00 • 114437 просмотра
Масленица: история праздника и традиционные блюда13 февраля, 07:25 • 67908 просмотра
Эксперт объяснил, почему льготы для авиаотрасли - это инвестиция, а не потери бюджета12 февраля, 11:15 • 85506 просмотра
В ПФУ объяснили, как маломобильным людям быстро возобновить пенсию после приостановки выплат11 февраля, 13:50 • 126177 просмотра
Актуальные люди
Владимир Зеленский
Марк Рютте
Марко Рубио
Ильхам Алиев
Дональд Трамп
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Европа
Азербайджан
Будапешт
Реклама
УНН Lite
Известную украинскую блогершу Candy Superstar ограбили на 2 млн грнPhoto14 февраля, 08:54 • 14919 просмотра
Актриса Анна Саливанчук раскрыла свой вес и секреты идеальной фигуры13 февраля, 18:43 • 14604 просмотра
Орландо Блум засветился с молодой моделью на Super Bowl 2026 – парочка держалась за рукиPhoto13 февраля, 18:03 • 17946 просмотра
Топ-5 детективов с напряженным сюжетом и неожиданной развязкойVideo13 февраля, 09:44 • 41071 просмотра
Наталья Могилевская раскрыла секрет похудения на 25 кг и назвала свой рационPhoto12 февраля, 14:29 • 39931 просмотра
Актуальное
Техника
Социальная сеть
Отопление
Золото
Сериал

В Киеве коммунальщики восстанавливают подачу тепла на Троещине после обстрелов рф - Ткаченко

Киев • УНН

 • 10 просмотра

В Киеве коммунальные службы восстанавливают подачу теплоносителя в дома на Троещине. Специалисты работают над тем, чтобы проследить, доходит ли вода в системе отопления, и провести спуск воздуха.

В Киеве коммунальщики восстанавливают подачу тепла на Троещине после обстрелов рф - Ткаченко

В Киеве коммунальные службы системы подачи теплоносителя в дома на Троещине и прилегающих локациях. Об этом сообщает УНН со ссылкой на начальника КГВА Тимура Ткаченко.

Детали

Он отметил, что на уровне кварталов специалисты работают, чтобы проследить, доходит ли вода в системе отопления и провести спуск воздуха. Кроме того, город уже подал специалистов, ликвидирующих последствия, на выплаты дополнительных 20 тыс. грн от государства.

Это часть вопросов, которые рассматривали на штабе по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации в энергетике после российских обстрелов под председательством первого вице-премьера Дениса Шмыгаля

- заявил Ткаченко.

Он добавил, что за эти недели город получил значительную помощь от партнеров - речь идет о большом количестве генераторов.

Есть и другие, неотложные поставки. Также на этой неделе Киевсовет наконец сформировал пакет решений, которыми город предлагает поддержать инфраструктуру, людей и работников

- говорится в сообщении Ткаченко.

Напомним

Министр энергетики Денис Шмыгаль по итогам заседания Штаба по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации заявил, что в столице и на Киевщине фиксируют положительную динамику с электроснабжением благодаря круглосуточной работе ремонтных бригад и улучшению погодных условий.

В то же время в Штабе отметили необходимость объективной оценки ситуации. Ведь синоптики прогнозируют похолодание, что может существенно увеличить нагрузку на энергосистему.

Евгений Устименко

ОбществоКиев
Морозы в Украине
Графики отключений электроэнергии
Энергетика
Отопление
Военное положение
Война в Украине
Отключение света
Блэкаут
Электроэнергия
Денис Шмыгаль
Киев