В Киеве коммунальщики восстанавливают подачу тепла на Троещине после обстрелов рф - Ткаченко

В Киеве коммунальные службы системы подачи теплоносителя в дома на Троещине и прилегающих локациях. Об этом сообщает УНН со ссылкой на начальника КГВА Тимура Ткаченко.

Он отметил, что на уровне кварталов специалисты работают, чтобы проследить, доходит ли вода в системе отопления и провести спуск воздуха. Кроме того, город уже подал специалистов, ликвидирующих последствия, на выплаты дополнительных 20 тыс. грн от государства.

Это часть вопросов, которые рассматривали на штабе по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации в энергетике после российских обстрелов под председательством первого вице-премьера Дениса Шмыгаля

Он добавил, что за эти недели город получил значительную помощь от партнеров - речь идет о большом количестве генераторов.

Есть и другие, неотложные поставки. Также на этой неделе Киевсовет наконец сформировал пакет решений, которыми город предлагает поддержать инфраструктуру, людей и работников