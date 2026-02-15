Кличко заявив, що Київ опинився на межі катастрофи через удари рф

$42.990.00
51.030.00
ukenru
Ексклюзив
11:51 • 2544 перегляди
Початок коридору затемнень та доленосних змін: астрологічний прогноз на 16 - 22 лютого
10:18 • 7844 перегляди
У НАБУ заявили про затримання на кордоні ексміністра енергетики Галущенка
09:15 • 11624 перегляди
У Мюнхені домовились про конкретні пакети енергетичної та військової допомоги Україні до 24 лютого - Зеленський
08:20 • 24205 перегляди
Морози та сніг повертаються: якої погоди очікувати в Україні у найближчі три дні
14 лютого, 19:48 • 25862 перегляди
Зеленський отримав премію Евальда фон Клейста та згадав Орбана
14 лютого, 17:06 • 33407 перегляди
Україна має небагато ракет “Фламінго”, адже росіянам вдалося уразити одну з виробничих ліній - Зеленський
14 лютого, 16:21 • 28338 перегляди
Владислав Гераскевич на Мюнхенській конференції висловив вдячність за підтримку УкраїниPhoto
14 лютого, 14:24 • 27382 перегляди
росія продовжить удари по інфраструктурі України в лютому 2026 року - ЦПД
14 лютого, 12:44 • 23539 перегляди
Зеленський: тристоронні переговори Україна-США-рф наступного тижня мають бути серйозними та предметними
14 лютого, 12:18 • 20683 перегляди
путін може вважати себе царем, але в реальності він раб війни - Зеленський
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал
Кримінал
Світ
Світ
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
−1°
3.1м/с
83%
744мм
Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
Нова Зеландія готується до нових злив після смертоносних повеней15 лютого, 04:17 • 9028 перегляди
Диверсанти руху "АТЕШ" вивели з ладу магістральний електровоз у російському місті орелVideo15 лютого, 04:35 • 5150 перегляди
Авіакомпанії скасовують рейси до Парижа через снігопад та ожеледицю15 лютого, 05:59 • 7634 перегляди
Ворог масовано атакував Одещину, пошкоджено залізничну інфраструктуруPhoto06:55 • 6566 перегляди
Обама відреагував на расистське відео Трампа, де його з дружиною зобразили мавпами10:10 • 8792 перегляди
Публікації
Відкриті конкурси на держпосади: замість точкових "перезавантажень" необхідна системна реформа
Ексклюзив
13 лютого, 11:25 • 85052 перегляди
Чому Дональд Трамп не тисне на росію: політолог назвав причини
Ексклюзив
13 лютого, 10:00 • 139421 перегляди
Масниця: історія свята та традиційні страви13 лютого, 07:25 • 76756 перегляди
Експерт пояснив, чому пільги для авіагалузі - це інвестиція, а не втрати бюджету12 лютого, 11:15 • 93538 перегляди
У ПФУ пояснили, як маломобільним людям швидко поновити пенсію після призупинення виплат11 лютого, 13:50 • 133554 перегляди
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Герман Галущенко
Джеффрі Епштайн
Гілларі Клінтон
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Крим
Мюнхен
Донецька область
Реклама
УНН Lite
Голлівуд готує чергове перезавантаження "Ангелів Чарлі" зі сценаристом "Шалено багатих азіатів"14 лютого, 23:20 • 10166 перегляди
Відому українську блогерку Candy Superstar пограбували на 2 млн грнPhoto14 лютого, 08:54 • 18868 перегляди
Акторка Анна Саліванчук розкрила свою вагу та секрети ідеальної фігури13 лютого, 18:43 • 18079 перегляди
Орландо Блум засвітився з молодою моделлю на Super Bowl 2026 - парочка трималася за рукиPhoto13 лютого, 18:03 • 21269 перегляди
Топ-5 детективів із напруженим сюжетом і неочікуваною розв’язкоюVideo13 лютого, 09:44 • 45274 перегляди
Актуальне
Техніка
Соціальна мережа
The Guardian
Дипломатка
Фільм

Кличко заявив, що Київ опинився на межі катастрофи через удари рф

Київ • УНН

 • 666 перегляди

Мер Києва Віталій Кличко повідомив, що безперервні російські повітряні удари по критичній інфраструктурі столиці за два місяці довели місто до межі катастрофи. 3,5 мільйона мешканців переживають найсуворішу зиму з початку повномасштабного вторгнення.

Кличко заявив, що Київ опинився на межі катастрофи через удари рф

Мер Києва Віталій Кличко заявив, що безперервні російські повітряні удари по критичній інфраструктурі столиці за останні два місяці довели місто до межі катастрофи, передає УНН із посиланням на FT та RFI.

"Наразі питання майбутнього нашої країни — чи виживемо ми як незалежна держава чи ні — залишається відкритим", — заявив Кличко в інтерв’ю Financial Times.

3,5 мільйона мешканців столиці нині переживають найсуворішу зиму з початку повномасштабного російського вторгнення. Постійні обстріли ТЕЦ, морозна погода та низькі температури до -20° і без того ускладнили життя мешканців Києва.

"Якщо ви хочете вбити когось, ви стріляєте в серце. (...) Головна мета Володимира Путіна — не Донецьк, не Луганськ, не Крим. Його головна мета — Київ і вся Україна. Він хоче знищити нашу незалежність", — сказав Кличко.

У столиці за добу відновили опалення в 1100 багатоповерхівках15.02.26, 08:48 • 3292 перегляди

Антоніна Туманова

Війна в УкраїніКиїв
Морози в Україні
Графіки відключень електроенергії
Енергетика
Опалення
Повітряна тривога
Війна в Україні
Відключення світла
Блекаут 
Електроенергія
Володимир Путін
Financial Times
Віталій Кличко
Крим
Україна
Луганськ
Донецьк
Київ