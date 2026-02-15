Кличко заявив, що Київ опинився на межі катастрофи через удари рф
Київ • УНН
Мер Києва Віталій Кличко повідомив, що безперервні російські повітряні удари по критичній інфраструктурі столиці за два місяці довели місто до межі катастрофи. 3,5 мільйона мешканців переживають найсуворішу зиму з початку повномасштабного вторгнення.
Мер Києва Віталій Кличко заявив, що безперервні російські повітряні удари по критичній інфраструктурі столиці за останні два місяці довели місто до межі катастрофи, передає УНН із посиланням на FT та RFI.
"Наразі питання майбутнього нашої країни — чи виживемо ми як незалежна держава чи ні — залишається відкритим", — заявив Кличко в інтерв’ю Financial Times.
3,5 мільйона мешканців столиці нині переживають найсуворішу зиму з початку повномасштабного російського вторгнення. Постійні обстріли ТЕЦ, морозна погода та низькі температури до -20° і без того ускладнили життя мешканців Києва.
"Якщо ви хочете вбити когось, ви стріляєте в серце. (...) Головна мета Володимира Путіна — не Донецьк, не Луганськ, не Крим. Його головна мета — Київ і вся Україна. Він хоче знищити нашу незалежність", — сказав Кличко.
