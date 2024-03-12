Китай поддерживает рф экономически и наращивает торговлю с ней - разведслужбы США

Разведывательные службы США заявили, что страна сталкивается с "все более хрупким мировым порядком", напряженным из-за конкуренции великих держав, транснациональных вызовов. Специалисты национальной разведки обнаружили в частности новые признаки угроз со стороны Китая, России.

Об этом передает УНН со ссылкой на Reuters.

Детали

В обнародованном отчете разведывательных служб США, говорится о том, что Китай оказывает экономическую и безопасностную помощь России, когда она ведет войну в Украине, поддерживая промышленную базу страны-агрессора. Также разведчики предупреждают, что Китай может использовать технологии, чтобы попытаться повлиять на нынешние выборы в США.

Разведывательные службы США обнаружили ряд угроз и отметили в отчете, что США сталкивается со "все более хрупким мировым порядком".

Амбициозный, но беспокойный Китай, конфронтационная Россия, региональные государства, такие как Иран, и более способные негосударственные субъекты бросают вызов давно ставшим правилам международного порядка - говорится в докладе разведывательного ведомства США.

(Китай) может попытаться повлиять на выборы в США в 2024 году на определённом уровне из-за своего желания отодвинуть на второй план критиков Китая и усилить раскол в американском обществе - говорится в докладе.

Директор национальной разведки Аврил Хейнс в своем выступлении в сенатском комитете по разведке, призвала законодателей одобрить увеличение военной помощи Украине.

По словам Хейнс, "трудно представить, как Украина" сможет удержать отвоеванные у России территории без дополнительной помощи со стороны Вашингтона.

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Директор Центрального разведывательного управления Уильям Бернс обратил внимание на угрозу Китая относительно агрессии на Тайване или в Южно-Китайском море. Как указывает Reuters, "продолжение поддержки Украины" по мнению Бернса - "станет сигналом для Китая относительно агрессии против Тайваня или в Южно-Китайском море".

Мы оцениваем, что (лидер Китая) Си Цзиньпин был трезвым, вы знаете, тем, что произошло... Он не ожидал, что Украина будет сопротивляться с тем мужеством и настойчивостью, которые продемонстрировали украинцы - сказал Бернс.

Хейнс также выразила обеспокоенность тем, что конфликт в Газе между Израилем и ХАМАС может распространить глобальную опасность.

Кризис в Газе является ярким примером того, как региональные события имеют потенциал более широких и даже глобальных последствий - сказала Хейнс.

Напомним,

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