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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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аль-Каида заявила о смерти своего лидера

аль-Каида заявила о смерти своего лидера

Киев  •  УНН

10 марта 2024, 19:18  •  15051 просмотра

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Лидер международной террористической группировки "Аль-Каида" на Аравийском полуострове Халид бин Умар Батарфи, которого разыскивали США, умер, а его преемником станет Саад бин Атеф аль-Авлаки.

Лидер международной террористической группировки "аль-Каида" на Аравийском полуострове Халид бин Умар Батарфи погиб. Об этом сообщила консалтинговая фирма Site intelligence group, которая следит за террористическими группами, передает УНН.

Детали

Известно, что лидера группировки Халида бин Умара Батарфи  разыскивают как террориста, в частности, Соединенные Штаты.

По данным Site intelligence group, наследником погибшего главаря станет Саад бин Атеф Аль-Авлаки.

Справочно

SITE Intelligence Group - американская компания, которая отслеживает онлайн деятельность исламистских террористов. Базируется в Бетесде, Мэриленд. Возглавляет организацию израильский аналитик Рита Кац.

Посольство США предупреждает о террористических атаках, которые запланированы в москве7 марта 2024, 23:42 • 28772 просмотра

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