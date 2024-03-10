аль-Каїда заявила про смерть свого лідера
Київ • УНН
Лідер міжнародного терористичного угрупування "Аль-Каїда" на Аравійському півострові Халід бін Умар Батарфі, якого розшукували США, помер, а його наступником стане Саад бін Атеф аль-Авлакі.
Лідер міжнародного терористичного угруповання "аль-Каїда" на Аравійському півострові Халід бін Умар Батарфі загинув. Про це повідомила консалтингова фірма Site intelligence group, яка стежить за терористичними групами, передає УНН.
Деталі
Відомо, що лідера угрупування Халіда бін Умара Батарфі розшукують як терориста, зокрема, Сполучені Штати.
За даними Site intelligence group, спадкоємцем загиблого ватажка стане Саад бін Атеф Аль-Авлакі.
Довідково
SITE Intelligence Group – американська компанія, яка відстежує онлайн діяльність ісламістських терористів. Базується в Бетесді, Меріленд. Очолює організацію ізраїльський аналітик Рита Кац.
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