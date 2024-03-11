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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Си Цзиньпин получил почти единодушную поддержку на съезде национальных представителей Коммунистической партии Китая

Си Цзиньпин получил почти единодушную поддержку на съезде национальных представителей Коммунистической партии Китая

Киев  •  УНН

11 марта 2024, 12:06  •  10933 просмотра

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Ежегодный съезд Всекитайского собрания народных представителей завершился почти единодушной поддержкой Си Цзиньпина, что ещё больше укрепило его власть как основного лидера правящей Коммунистической партии.

В понедельник, 11 марта, в Китае завершился ежегодный съезд Всекитайского собрания народных представителей с традиционной почти единодушной поддержкой лидера правящей Коммунистической партии Си Цзиньпина. Об этом пишет Apnews, пишет УНН.

Детали 

Отмечается, что была отменена итоговая пресс-конференция премьера, второго лидера партии. Её традиционно проводили с 1988 года, и это был единственный случай, когда журналисты могли задать вопрос высокому китайскому лидеру.

В издании отметили, что отмена конференции демонстрирует слабый статус премьера Ли Цяня. Его предшественники играли гораздо большую роль в ведении ключевых экономических политик, таких как модернизация государственных компаний, преодоление экономических кризисов и проведение жилищных реформ.

Всекитайское собрание народных представителей, состоящее из почти 3000 членов, одобрило пересмотренный закон о Государственном совете, согласно которому китайская версия кабинета министров следует видению Си. Голосовали 2883 против восьми, девять воздержались. Другие меры были приняты с таким же большим перевесом. 

Больше всего отрицательных голосов было зафиксировано по годовому отчету Верховного суда, который был одобрен 2834 голосами против 44.

Подытоживая, высшее должностное лицо законодательного органа Чжао Лэцзи, призвал людей теснее объединиться под руководством Коммунистической партии, "ядром которой является товарищ Си Цзиньпин".

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Дополнение

Нил Томас, сотрудник Института политики азиатского общества в комментарии для Apnews подчеркнул, что партийные лидеры, управляющие Государственным советом, ранее имели гораздо более свободные руки в определении экономической политики

Си достиг удивительных успехов в консолидации своей личной власти в партии, что позволило ему стать ключевым органом, принимающим решения во всех сферах политик

- заявил Томас.

Поскольку партия выступает за инновации и самообеспечение в технологиях для построения современной, богатой экономики, она в значительной степени опирается на более откровенно коммунистическую идеологию, которая напоминает прошлые эпохи. 

Отмечается, что Си усилил роль партии во всем спектре, от культуры и образования до корпоративного управления и экономического планирования.

Большая централизация власти, пожалуй, помогла Си повысить эффективность центрального правительства, но преимущества могут быть перевешены затратами на подавление политических дискуссий, дестимулирование местных инноваций и более внезапные изменения политики

- пояснил сотрудник Института политики азиатского общества.

Напомним,

Китай обвиняет США в том, что они неправильно его воспринимают и не выполняют обещания, данные во время встречи Байдена и Си, обновляя при этом методы подавления Китая.

Владимир Омельченко

Владимир Омельченко

Новости Мира
si-tszinpinСи Цзиньпин
dzho-baidenДжо Байден
kitaiКитай
soedinennie-shtatiСоединенные Штаты
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