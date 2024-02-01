Новый министр обороны Китая заявил о "поддержке россии в украинском вопросе" - минобороны рф
Новый министр обороны Китая Дун Цзюнь выразил поддержку россии в украинском вопросе во время своих первых переговоров с министром обороны россии Сергеем Шойгу.
Латвийские фермеры выйдут на масштабные акции протеста с 5 февраля
Латвийские фермеры проведут масштабные акции протеста, начиная с 5 февраля, в регионах по всей Латвии, чтобы привлечь внимание к болезненным вопросам в сельском хозяйстве и потребовать от правительства их решения.
1 февраля: День Робинзона Крузо, начинается Всемирная неделя межконфессиональных гармоничных отношений
Сегодня, первого февраля, все поклонники приключенческой литературы могут присоединиться к празднованию Дня Робинзона Крузо - одного из самых любимых литературных героев детства. Роман английского писателя Даниэля Дефо "Жизнь и необыкновенные и удивительные приключения Робинзона Крузо" впервые был опубликован в 1719 году.
Первый контракт Месси с "Барселоной", подписанный на салфетке, будет продан на аукционе
Легендарная салфетка, на которой 13-летний Лионель Месси подписал свой первый контракт с "Барселоной" в 2000 году, будет выставлена на аукцион в марте 2024 года с ожидаемой ценой от 300 000 до 600 000 евро.
Платежная карта для искателей убежища в ФРГ предотвратит утечку денежной помощи за границу
Немецкие земли согласились предоставлять часть помощи искателям убежища через платежные карты, чтобы предотвратить денежные переводы за границу.
Как преодолеть чрезмерное увлечение сладостями - советы специалиста
Специалист объяснил, как потреблять сладости без вреда для организма.
Без Тейлор Свифт, Drake и The Weeknd: лейбл после срыва переговоров собирается убрать миллионы песен с TikTok
Universal Music удалит свои песни из TikTok после того, как переговоры по ставкам оплаты сорвались.
PayPal сократит 2500 сотрудников из-за сокращения прибыли и конкуренции
PayPal сократит около 9% своей рабочей силы, или около 2 500 рабочих мест, из-за снижения прибыли и роста конкуренции.
Жена короля рассказала о состоянии здоровья Чарльза ІІІ
Камилла рассказала о короле Чарльзе ІІІ, который выздоровел после трехдневного пребывания в больнице для лечения простаты, в то время как она сама открыла новый центр поддержки онкобольных.
В Донецкой области будут судить командира и подчиненных, присвоивших почти 5 млн грн "боевых" выплат
Командира и четырех подчиненных воинской части в Донецкой области задержали за присвоение почти 5 миллионов гривен боевых выплат путем включения в платежные ведомости военнослужащих, которые не находятся на передовой.