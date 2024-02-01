Новый министр обороны Китая заявил о "поддержке россии в украинском вопросе" - минобороны рф

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Будет приложением для дальнейших дел: политолог о решении суда ООН по искам Украины против рф
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Будет приложением для дальнейших дел: политолог о решении суда ООН по искам Украины против рф

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Европейская Бизнес Ассоциация фиксирует увеличение количества жалоб от предпринимателей на неправомерные действия налоговых органов
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Европейская Бизнес Ассоциация фиксирует увеличение количества жалоб от предпринимателей на неправомерные действия налоговых органов

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рф время от времени увеличивает количество штурмов: Гуменюк о ситуации возле Крынок в Херсонской области
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рф время от времени увеличивает количество штурмов: Гуменюк о ситуации возле Крынок в Херсонской области

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Эксперты рассказали, когда станут известны фамилии судей ВС, причастных к делу Князева
31.01.24  •  148610 просмотра

Эксперты рассказали, когда станут известны фамилии судей ВС, причастных к делу Князева

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Гуменюк рассказала о ситуации на оккупированной рф Кинбурнской косе
30.01.24  •  169418 просмотра

Гуменюк рассказала о ситуации на оккупированной рф Кинбурнской косе

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Гетманцева нужно привлечь к ответственности по статье госизмена за его действия против бизнеса - политолог
30.01.24  •  170843 просмотра

Гетманцева нужно привлечь к ответственности по статье госизмена за его действия против бизнеса - политолог

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Трасса М-17 находится хоть и не под абсолютным, но огневым контролем Сил обороны - Гуменюк
30.01.24  •  151361 просмотра

Трасса М-17 находится хоть и не под абсолютным, но огневым контролем Сил обороны - Гуменюк

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Полномочия НБУ необходимо существенно сузить - экономический эксперт
30.01.24  •  141593 просмотра

Полномочия НБУ необходимо существенно сузить - экономический эксперт

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Непонятно, почему судьи ВС, у которых в рамках дела Князева нашли "меченые купюры", до сих пор без подозрений - Transparency International Украина
30.01.24  •  138489 просмотра

Непонятно, почему судьи ВС, у которых в рамках дела Князева нашли "меченые купюры", до сих пор без подозрений - Transparency International Украина

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Восстановление Киевской области: Руслан Кравченко объяснил причины отклонения некоторых тендерных предложений
30.01.24  •  131462 просмотра

Восстановление Киевской области: Руслан Кравченко объяснил причины отклонения некоторых тендерных предложений

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Новости по теме

Новый министр обороны Китая заявил о "поддержке россии в украинском вопросе" - минобороны рф

Новый министр обороны Китая Дун Цзюнь выразил поддержку россии в украинском вопросе во время своих первых переговоров с министром обороны россии Сергеем Шойгу.

Война •   •  26632 просмотра
Новый министр обороны Китая заявил о "поддержке россии в украинском вопросе" - минобороны рф

Латвийские фермеры выйдут на масштабные акции протеста с 5 февраля

Латвийские фермеры проведут масштабные акции протеста, начиная с 5 февраля, в регионах по всей Латвии, чтобы привлечь внимание к болезненным вопросам в сельском хозяйстве и потребовать от правительства их решения.

Новости Мира •   •  20222 просмотра
Латвийские фермеры выйдут на масштабные акции протеста с 5 февраля

1 февраля: День Робинзона Крузо, начинается Всемирная неделя межконфессиональных гармоничных отношений

Сегодня, первого февраля, все поклонники приключенческой литературы могут присоединиться к празднованию Дня Робинзона Крузо - одного из самых любимых литературных героев детства. Роман английского писателя Даниэля Дефо "Жизнь и необыкновенные и удивительные приключения Робинзона Крузо" впервые был опубликован в 1719 году.

УНН Lite •   •  20301 просмотра
1 февраля: День Робинзона Крузо, начинается Всемирная неделя межконфессиональных гармоничных отношений

Первый контракт Месси с "Барселоной", подписанный на салфетке, будет продан на аукционе

Легендарная салфетка, на которой 13-летний Лионель Месси подписал свой первый контракт с "Барселоной" в 2000 году, будет выставлена на аукцион в марте 2024 года с ожидаемой ценой от 300 000 до 600 000 евро.

Спорт •   •  20498 просмотра
Первый контракт Месси с "Барселоной", подписанный на салфетке, будет продан на аукционе

Платежная карта для искателей убежища в ФРГ предотвратит утечку денежной помощи за границу

Немецкие земли согласились предоставлять часть помощи искателям убежища через платежные карты, чтобы предотвратить денежные переводы за границу.

Новости Мира •   •  22120 просмотра
Платежная карта для искателей убежища в ФРГ предотвратит утечку денежной помощи за границу

Как преодолеть чрезмерное увлечение сладостями - советы специалиста

Специалист объяснил, как потреблять сладости без вреда для организма.

Здоровье •   •  22387 просмотра
Как преодолеть чрезмерное увлечение сладостями - советы специалиста

Без Тейлор Свифт, Drake и The Weeknd: лейбл после срыва переговоров собирается убрать миллионы песен с TikTok

Universal Music удалит свои песни из TikTok после того, как переговоры по ставкам оплаты сорвались.

Культура •   •  22211 просмотра
Без Тейлор Свифт, Drake и The Weeknd: лейбл после срыва переговоров собирается убрать миллионы песен с TikTok

PayPal сократит 2500 сотрудников из-за сокращения прибыли и конкуренции

PayPal сократит около 9% своей рабочей силы, или около 2 500 рабочих мест, из-за снижения прибыли и роста конкуренции.

Новости Мира •   •  22322 просмотра
PayPal сократит 2500 сотрудников из-за сокращения прибыли и конкуренции

Жена короля рассказала о состоянии здоровья Чарльза ІІІ

Камилла рассказала о короле Чарльзе ІІІ, который выздоровел после трехдневного пребывания в больнице для лечения простаты, в то время как она сама открыла новый центр поддержки онкобольных.

Новости Мира •   •  22101 просмотра
Жена короля рассказала о состоянии здоровья Чарльза ІІІ

В Донецкой области будут судить командира и подчиненных, присвоивших почти 5 млн грн "боевых" выплат

Командира и четырех подчиненных воинской части в Донецкой области задержали за присвоение почти 5 миллионов гривен боевых выплат путем включения в платежные ведомости военнослужащих, которые не находятся на передовой.

Война •   •  29069 просмотра
В Донецкой области будут судить командира и подчиненных, присвоивших почти 5 млн грн "боевых" выплат