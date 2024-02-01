Новый министр обороны Китая заявил о "поддержке россии в украинском вопросе" - минобороны рф

Новый министр обороны Китайской Народной Республики (КНР) адмирал Дун Цзюнь сообщил, что Пекин "оказывает России поддержку в украинском вопросе" и Запад не сможет помешать нам. Слова нового китайского министра цитирует пресс-служба Министерства обороны россии, передает УНН.

В последние годы США и Запад изолируют Россию, мы все понимаем, и решительно поддерживаем справедливость, оказывая поддержку по украинскому вопросу. Несмотря на то, что США и Европа продолжают давить на китайскую сторону. Оборонное сотрудничество между Китаем и Евросоюзом получило удар. Но мы не будем из-за этого менять и отказываться от установленной политики. Они не смогут помешать нормальному китайско-российскому сотрудничеству. - заявил Дун Цзюнь.

Детали

Такое заявление новый министр обороны Китая Дун Цзюнь сделал во время первых переговоров с министром обороны рф Сергеем шойгу, которые состоялись в онлайн формате 31 января.

Во время разговора шойгу заявил, что российско-китайские отношения сейчас переживают "лучший период в своей истории". По его словам, координация действий двух стран якобы оказывает стабилизирующее влияние на ситуацию в мире и "способствует снижению конфликтного потенциала". Он также рассказал, что новый китайский министр учился в москве. Это его первый международный контакт после назначения.

Глава российского оборонного ведомства отметил, что рф и Китай регулярно проводят совместные военные учения. При этом он утверждает, что они объединяются в военный блок, и их деятельность "не направлена против третьих стран".

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29 декабря бывший командующий Военно-морскими силами Китая Дун Цзюнь был назначен новым министром обороны КНР. Он заменил на этом посту Ли Шанфу, который исчез из общественного внимания за несколько месяцев до этого.

По данным западных СМИ в США считают исчезновение Ли Шанфу очередным признаком беспорядков в военном и внешнеполитическом истеблишменте Пекина. Отмечается, что этот инцидент продолжает серию исчезновений других высокопоставленных китайских чиновников.

В то же время Премьер-министр Китая Ли Цян выступая на WEF в Давосе заявил, что Китай доказал, что он "достоин доверия", и призвал страны "всех сторон" относиться друг к другу искренне,