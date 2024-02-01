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Новий міністр оборони Китаю заявив про "підтримку росії в українському питанні" – міноборони рф

Новий міністр оборони Китаю заявив про "підтримку росії в українському питанні" – міноборони рф

Київ • УНН

 • 33508 перегляди

Новий міністр оборони Китаю Дун Цзюнь висловив підтримку росії в українському питанні під час своїх перших переговорів з міністром оборони росії Сергієм шойгу.

Новий міністр оборони Китайської Народної Республіки (КНР) адмірал Дун Цзюнь повідомив що Пекін "надає росії підтримку в українському питанні" і Захід не зможе завадити нам. Слова нового китайського міністра цитує пресслужба Міністерства оборони росії, передає УНН.

Останніми роками США і Захід ізолюють росію, ми все розуміємо, і рішуче підтримуємо справедливість, надаючи підтримку з українського питання. Незважаючи на те, що США і Європа продовжують тиснути на китайську сторону. Оборонна співпраця між Китаєм і Євросоюзом отримала удар. Але ми не будемо через це змінювати і відмовлятися від встановленої політики. Вони не зможуть перешкодити нормальній китайсько-російській співпраці.

— заявив Дун Цзюнь.

Деталі

Таку заяву новий міністр оборони Китаю Дун Цзюнь зробив під час перших переговорів із міністром оборони рф Сергієм шойгу, що відбулись в онлайн форматі 31 січня.

Під час розмови Шойгу заявив, що російсько-китайські відносини зараз переживають "найкращий період у своїй історії". За його словами, координація дій двох країн нібито чинить стабілізуючий вплив на ситуацію у світі і "сприяє зниженню конфліктного потенціалу". Він також розповів, що новий китайський міністр навчався в москві. Це його перший міжнародний контакт після призначення.

Глава російського оборонного відомства відзначив, що рф та Китай регулярно проводять спільні військові навчання. При цьому він стверджує, що вони об'єднуються у військовий блок, і їхня діяльність "не спрямована проти третіх країн".

Чіткий сигнал для США: КНДР провела випробування міжконтинентальної балістичної ракети19.12.23, 11:37 • 23097 переглядiв

Додатково

29 грудня колишній командувач Військово-морських сил Китаю Дун Цзюнь був призначений новим міністром оборони КНР. Він замінив на цій посаді Лі Шанфу, який зник із суспільної уваги за кілька місяців до цього.

По даним західних ЗМІ у США вважають зникнення Лі Шанфу черговою ознакою заворушень у військовому і зовнішньополітичному істеблішменті Пекіна. Зазначається, що цей інцидент продовжує серію зникнень інших високопоставлених китайських чиновників.

Водночас Прем'єр-міністр Китаю Лі Цян виступаючи на WEF у Давосі заявив, що Китай довів, що він "гідний довіри", і закликав країни "всіх сторін" ставитися одна до одної щиро,

Тетяна Салганік

Тетяна Салганік

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