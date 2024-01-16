Прем'єр Китаю виступив у Давосі: каже, Пекін довів, що "гідний довіри"
Київ • УНН
Прем'єр-міністр Китаю Лі Цян, виступаючи на ВЕФ, закликав до глобальної щирості та довіри, яка, на його думку, останнім часом була підірвана
Прем'єр-міністр Китаю Лі Цян під час виступу на WEF у Давосі заявив, що Китай довів, що він "гідний довіри", і закликав країни "всіх сторін" ставитися одна до одної щиро, пише УНН з посиланням на CNBC.
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За його словами, довіра між країнами сприяла глобалізації в останні десятиліття. Але додав, що останнім часом вона була "підірвана".
Лі запропонував п'ять способів відновити довіру, насамперед посиливши координацію макроекономічної політики. "Перед обличчям глобальних криз фрагментовані та окремі заходи реагування тільки зроблять світову економіку ще більш крихкою", - сказав він.
Він також закликав країни посилити індустріалізацію, щоб "підтримувати стабільність і безперебійність ланцюжків постачання", а також співпрацювати в галузі науки та технологій, щоб інновації "текли". "Зелений розвиток" і зменшення розриву між розвиненими країнами та країнами, що розвиваються, стали останніми пунктами у його списку.
Лі також заявив, що технологічні інновації не повинні використовуватися як спосіб обмеження чи стримування інших країн.
"Щоб підтримувати здорову конкуренцію та виявляти найбільшу життєздатність, єдиний спосіб - це зміцнювати співпрацю", - заявив Лі.
У своєму виступі Лі не назвав жодної країни. Пекін неодноразово просив Вашингтон зняти обмеження для китайських компаній, які заважають їм купувати передові технології в американських фірм.
Доповнення
Глава Китаю Сі Цзіньпін цього року пропустить Давос. Його американський колега Джо Байден також не був присутній на заході з того часу, як став президентом.