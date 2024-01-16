Премьер Китая выступил в Давосе: говорит, Пекин доказал, что "достоин доверия"
Киев • УНН
Премьер-министр Китая Ли Цян, выступая на ВЭФ, призвал к глобальной искренности и доверию, которое, по его мнению, в последнее время было подорвано.
Премьер-министр Китая Ли Цян во время выступления на WEF в Давосе заявил, что Китай доказал, что он "достоин доверия", и призвал страны "всех сторон" относиться друг к другу искренне, пишет УНН со ссылкой на CNBC.
Детали
По его словам, доверие между странами способствовало глобализации в последние десятилетия. Но добавил, что в последнее время оно было "подорвано".
Ли предложил пять способов восстановить доверие, прежде всего усилив координацию макроэкономической политики. "Перед лицом глобальных кризисов фрагментированные и отдельные меры реагирования только сделают мировую экономику еще более хрупкой", - сказал он.
Он также призвал страны усилить индустриализацию, чтобы "поддерживать стабильность и бесперебойность цепочек поставок", а также сотрудничать в области науки и технологий, чтобы инновации "текли". "Зеленое развитие" и уменьшение разрыва между развитыми и развивающимися странами стали последними пунктами в его списке.
Ли также заявил, что технологические инновации не должны использоваться как способ ограничения или сдерживания других стран.
"Чтобы поддерживать здоровую конкуренцию и проявлять наибольшую жизнеспособность, единственный способ - это укреплять сотрудничество", - заявил Ли.
В своем выступлении Ли не назвал ни одной страны. Пекин неоднократно просил Вашингтон снять ограничения для китайских компаний, которые мешают им покупать передовые технологии у американских фирм.
Дополнение
Глава Китая Си Цзиньпин в этом году пропустит Давос. Его американский коллега Джо Байден также не присутствовал на мероприятии с тех пор, как стал президентом.
Премьер Китая выступил в Давосе: говорит, Пекин доказал, что "достоин доверия"
Премьер-министр Китая Ли Цян, выступая на ВЭФ, призвал к глобальной искренности и доверию, которое, по его мнению, в последнее время было подорвано.
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