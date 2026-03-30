Богатые страны стремятся в ЕС — Politico узнало, могут ли подвинуть в очереди Украину

Киев • УНН

 • 2252 просмотра

Исландия и Норвегия хотят вступить в ЕС для защиты. Блок отдает предпочтение состоятельным кандидатам перед более бедными странами Востока, где в списке ожидания и Украина.

Богатые страны стремятся в ЕС — Politico узнало, могут ли подвинуть в очереди Украину

Дистанцирование президента США Дональда Трампа от Европы обернулось тем, что более богатые страны, такие как Исландия и Норвегия, теперь хотят членства в ЕС для защиты, и для нынешних членов ЕС принятие в блок более богатых стран гораздо привлекательнее, чем стран Восточной Европы, в «списке» ожидания среди которых и Украина, сообщает Politico, пишет УНН.

Детали

«Страны больше не хотят вступать в ЕС, потому что это сделает их богаче — теперь они хотят этого, потому что это сделает их безопаснее», — говорится в публикации.

Как указано, «по мере того, как послевоенный порядок рушится, а политики ставят под сомнение надежность США, для более обеспеченных стран, таких как Исландия и Норвегия, которые рассматривали членство в ЕС и отказались от него, становятся привлекательными объятия Европы из-за предлагаемой безопасности».

«Членство в ЕС всегда обеспечивало стабильность и процветание европейским странам, — заявила комиссар ЕС по вопросам расширения Марта Кос изданию. — Теперь мы видим, что те, кто находится за пределами ЕС, все больше осознают, что в мире конкурирующих влияний место за столом переговоров в ЕС также обеспечивает повышенную безопасность и защиту».

Полномасштабное вторжение России в Украину в 2022 году стало одним из главных факторов, способствовавших этим изменениям. Но самым мощным катализатором, по словам четырех дипломатов, трех представителей ЕС и двух чиновников из стран блока, знакомых с ходом обсуждений в странах-кандидатах на вступление в ЕС, стало то, как Дональд Трамп действовал после своего возвращения в Белый дом в 2025 году.

«Решение Трампа ввести пошлины на импорт, стратегию национальной безопасности его администрации, в которой ЕС обвинялся в ускорении «цивилизационного стирания», и его угроза захватить Гренландию — территорию Дании и союзника по НАТО — все это подтолкнуло страны к Брюсселю», заявили дипломаты.

«Исландия, похоже, первой начнет процесс», на фоне того, как Рейкьявик ускорил срок проведения референдума о возобновлении переговоров о вступлении в ЕС. «Часть картины — это геополитическая нестабильность», — заявила министр иностранных дел страны Торгердур Катрин Гуннарсдоттир изданию.

«Мы были бы сильнее в большей группе стран-единомышленников, выступающих за демократию, свободу, права человека, территориальную целостность. Не говоря уже о праве государств на самоопределение», — сказала Торгердур. Привлекательность вступления в ЕС «безусловно заключается в обороне и безопасности, но это также и наша экономическая безопасность».

Для нынешних членов ЕС принятие в клуб более богатых стран гораздо привлекательнее, чем принятие еще одной группы более бедных стран Востока

— говорится в публикации.

Как пишет издание, все 13 стран, вступивших в ЕС с 2004 года, по-прежнему получают больше финансирования, чем вносят в центральный бюджет. «Вероятно, это также касается стран, находящихся в официальном списке ожидания, включая Украину, Молдову, Албанию, Сербию и Черногорию, поскольку взносы ЕС преимущественно зависят от размера экономики страны», — отмечает издание.

«Финансовые соображения означают, что будет сложно убедить нынешних членов, каждый из которых должен дать свое согласие, в необходимости принятия этих более бедных стран в ЕС. Существующие члены получат еще меньшую долю средств ЕС», пишет издание

Также против этой группы стран играет то, что нынешние правительства стран-членов «опасаются прочности и долговечности их приверженности основополагающим ценностям ЕС, таким как свобода прессы, беспристрастная судебная система и другие демократические свободы», как утверждают три дипломата.

«Мы не хотим повторения Венгрии или Словакии, — сказал один из дипломатов, близкий к обсуждению вопроса о принятии новых членов в блок. — Мы не знаем, что произойдет в этих новых странах через 10-15 лет. И тогда мы можем оказаться в ситуации, когда снова получим [премьер-министра Венгрии Виктора] Орбана».

Богатые страны с давно существующими демократическими институтами, такие как Исландия и Норвегия, не столкнутся с такими препятствиями, отмечает издание. Обе страны обычно входят в десятку самых богатых в мире по номинальному ВВП на душу населения, тогда как Черногория едва попадает в первую сотню, а Украина, по прогнозам, будет на 132-м месте в 2026 году.

«Конечно, Исландии или Норвегии было бы проще присоединиться», — сказал представитель ЕС, знакомый с процессом вступления, добавив, что «они практически на 80 процентов готовы» к закреплению законов ЕС в своих правовых системах. «Если они захотят присоединиться — а это зависит только от них самих — это может произойти очень быстро», — отметил представитель ЕС.

Издание отмечает, что «Черногория, нынешний фаворит в членстве в ЕС, и Украина, сентиментальный фаворит, вполне могут завершить свои переговоры до того, как Осло или Рейкьявик примут решение». Или же те столицы, которые блокировали любое расширение ЕС с момента вступления Хорватии в 2013 году, могут продолжать накладывать вето на любых новых участников, пишет издание.

«Но, зажатые между Америкой Трампа, Россией Владимира Путина и Китаем Си Цзиньпина, существующие члены ЕС также могут решить, что безопасность в количестве», — сказано в публикации.

Тем временем, пишет издание, Украина заблокирована в вопросе вступления в НАТО, и Трамп заявил, что этого не произойдет. Поскольку этот вопрос снят с повестки дня, вступление в ЕС является единственной гарантией безопасности, на которую, по мнению Киева, он может рассчитывать после прекращения огня с Россией.

Выгода для безопасности от вступления Украины в ЕС будет взаимной, подчеркнули официальные лица как из Киева, так и из Брюсселя.

«У нас есть общие интересы. Украина может укрепить оборону ЕС. Только представьте, если бы украинские пограничники, воевавшие на передовой, участвовали бы в миссиях Frontex [пограничного агентства ЕС] в Балтийском море», — сказал Иван Нагорняк, советник правительства Украины.

Для Норвегии, Исландии, Украины и других стран суровая реальность нового мирового порядка начала давать о себе знать, отмечает издание.

«Нет НАТО, нет США, — сказал украинский чиновник. — Есть только оружие, беспилотники, боеприпасы. И есть ЕС».

