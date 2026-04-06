Атаки рф обесточили часть 5 областей - сложнее всего в Черниговской области, в Одессе без света 16,7 тыс. семей

рф продолжает атаковать энергетику в Украине, из-за чего на утро обесточена часть 5 областей, сложнее всего - на Черниговщине, на Одесщине ночью враг снова атаковал энергетический объект ДТЭК, но графиков пока не прогнозируется, сообщили в Минэнерго, НЭК "Укрэнерго" и ДТЭК в понедельник, пишет УНН.

"В прошлые и уже текущие сутки враг продолжил совершать ракетные и дроновые атаки на объекты энергетической инфраструктуры", - сообщили в Укрэнерго.

В результате боевых действий и обстрелов объектов энергетической инфраструктуры часть потребителей в Одесской, Сумской, Харьковской, Херсонской и Черниговской областях временно остаются без электроснабжения. Самая сложная ситуация на Черниговщине - сообщили в Минэнерго.

По данным Укрэнерго, в регионе из-за повреждения врагом нескольких энергообъектов сейчас обесточено наибольшее количество потребителей.

Из-за российской атаки в Черниговской области без света остались 350 тысяч абонентов

В ДТЭК сообщили, что на Одесщине ночью враг снова атаковал энергетический объект компании. "Ночью 6 апреля россияне ударили по энергетическому объекту. Уже утром энергетики вернули свет для критической инфраструктуры и почти 3 тысяч семей. Без электроснабжения остаются еще 16,7 тысячи семей в части Приморского, Хаджибейского и Киевского районов Одессы. Разрушения значительные, восстановление потребует времени. Работаем на месте: разбираем завалы и делаем все возможное, чтобы как можно быстрее вернуть свет", - указали в ДТЭК.

Энергетики, как отметили в Минэнерго, работают в усиленном режиме, чтобы как можно быстрее вернуть электроснабжение для всех абонентов. Восстановительные работы продолжаются круглосуточно.

Сегодня применение ограничений не прогнозируется - указали в Минэнерго.

По данным Укрэнерго, потребление электроэнергии демонстрирует тенденцию к росту на фоне облачной погоды, пользование мощными электроприборами целесообразно перенести на дневное время и потреблять электроэнергию экономно с 18:00 до 22:00.

Славутич остался без света из-за атаки рф на энергетику