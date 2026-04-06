Дизель в Украине резко подорожал за выходные: где 6 апреля дешевле всего заправиться
06:00 • 10242 просмотра
Artemis II впервые за 50 лет вошла в сферу действия тяготения Луны
04:08 • 18997 просмотра
В Одессе после ночной атаки РФ погибли три человека, среди них ребенок - ОВА
5 апреля, 11:39 • 43862 просмотра
Удар по НПЗ "Лукойл" и порту на Балтийском море - Генштаб ВСУ озвучил детали
5 апреля, 07:54 • 88562 просмотра
Зеленский предупредил о сокращении помощи США из-за войны на Ближнем Востоке - СМИ
5 апреля, 05:22 • 104148 просмотра
Вербное воскресенье - традиции, обычаи и символы праздника
Эксклюзив
4 апреля, 18:00 • 114908 просмотра
Дожди с мокрым снегом и ночные заморозки на почве – в Украину идет похолодание
4 апреля, 15:43 • 98325 просмотра
Виткофф и Кушнер могут впервые приехать в Киев после Пасхи - Буданов
4 апреля, 14:09 • 107220 просмотра
Всемирный день моркови - 4 апреля: чем полезна и сколько ее стоит есть
4 апреля, 08:00 • 52511 просмотра
Украина ударила санкциями по ядру российского ВПК от производителей вооружений до сетей по обходу санкций - Зеленский ввел в действие решения СНБО
Атаки рф обесточили часть 5 областей - сложнее всего в Черниговской области, в Одессе без света 16,7 тыс. семей

Киев • УНН

 • 1296 просмотра

Из-за вражеских обстрелов без света остались потребители в пяти регионах. Самая сложная ситуация на Черниговщине, в Одессе продолжаются восстановительные работы.

Атаки рф обесточили часть 5 областей - сложнее всего в Черниговской области, в Одессе без света 16,7 тыс. семей

рф продолжает атаковать энергетику в Украине, из-за чего на утро обесточена часть 5 областей, сложнее всего - на Черниговщине, на Одесщине ночью враг снова атаковал энергетический объект ДТЭК, но графиков пока не прогнозируется, сообщили в Минэнерго, НЭК "Укрэнерго" и ДТЭК в понедельник, пишет УНН.

Детали

"В прошлые и уже текущие сутки враг продолжил совершать ракетные и дроновые атаки на объекты энергетической инфраструктуры", - сообщили в Укрэнерго.

В результате боевых действий и обстрелов объектов энергетической инфраструктуры часть потребителей в Одесской, Сумской, Харьковской, Херсонской и Черниговской областях временно остаются без электроснабжения. Самая сложная ситуация на Черниговщине

- сообщили в Минэнерго.

По данным Укрэнерго, в регионе из-за повреждения врагом нескольких энергообъектов сейчас обесточено наибольшее количество потребителей.

Из-за российской атаки в Черниговской области без света остались 350 тысяч абонентов06.04.26, 07:10 • 4444 просмотра

В ДТЭК сообщили, что на Одесщине ночью враг снова атаковал энергетический объект компании. "Ночью 6 апреля россияне ударили по энергетическому объекту. Уже утром энергетики вернули свет для критической инфраструктуры и почти 3 тысяч семей. Без электроснабжения остаются еще 16,7 тысячи семей в части Приморского, Хаджибейского и Киевского районов Одессы. Разрушения значительные, восстановление потребует времени. Работаем на месте: разбираем завалы и делаем все возможное, чтобы как можно быстрее вернуть свет", - указали в ДТЭК.

Энергетики, как отметили в Минэнерго, работают в усиленном режиме, чтобы как можно быстрее вернуть электроснабжение для всех абонентов. Восстановительные работы продолжаются круглосуточно.

Сегодня применение ограничений не прогнозируется

- указали в Минэнерго.

По данным Укрэнерго, потребление электроэнергии демонстрирует тенденцию к росту на фоне облачной погоды, пользование мощными электроприборами целесообразно перенести на дневное время и потреблять электроэнергию экономно с 18:00 до 22:00.

Славутич остался без света из-за атаки рф на энергетику06.04.26, 08:26 • 3170 просмотров

Юлия Шрамко

