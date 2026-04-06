Атаки рф знеструмили частину 5 областей - найскладніше на Чернігівщині, в Одесі без світла 16,7 тис. родин
Київ • УНН
Через ворожі обстріли без світла залишилися споживачі у п'яти регіонах. Найскладніша ситуація на Чернігівщині, в Одесі тривають відновлювальні роботи.
рф продовжує атакувати енергетику в Україні, через що на ранок є знеструмлення в 5 областях, найскладніше - на Чернігівщині, на Одещині вночі ворог знову атакував енергетичний обʼєкт ДТЕК, але графіків поки не прогнозується, повідомили в Міненерго, НЕК "Укренерго" та ДТЕК у понеділок, пише УНН.
Деталі
"Минулої та вже поточної доби ворог продовжив здійснювати ракетні та дронові атаки на об’єкти енергетичної інфраструктури", - повідомили в Укренерго.
Внаслідок бойових дій та обстрілів об'єктів енергетичної інфраструктури частина споживачів у Одеській, Сумській, Харківській, Херсонській та Чернігівській областях тимчасово залишаються без електропостачання. Найскладніша ситуація на Чернігівщині
За даними Укренерго, у регіоні через пошкодження ворогом кількох енергооб’єктів наразі знеструмлена найбільша кількість споживачів.
Через російську атаку на Чернігівщині без світла залишилися 350 тисяч абонентів06.04.26, 07:10 • 4144 перегляди
У ДТЕК повідомили, що на Одещині вночі ворог знову атакував енергетичний обʼєкт компанії. "Вночі 6 квітня росіяни вдарили по енергетичному обʼєкту. Вже зранку енергетики повернули світло для критичної інфраструктури та майже 3 тисяч родин. Без електропостачання залишаються ще 16,7 тисячі родин у частині Приморського, Хаджибейського та Київського районів Одеси. Руйнування значні, відновлення потребуватиме часу. Працюємо на місці: розбираємо завали та робимо все можливе, щоб якнайшвидше повернути світло", - вказали в ДТЕК.
Енергетики, як зазначили в Міненерго, працюють у посиленому режимі, щоб якнайшвидше повернути електропостачання для всіх абонентів. Відновлювальні роботи тривають цілодобово.
Сьогодні застосування обмежень не прогнозується
За даними Укренерго, споживання електроенергії демонструє тенденцію до зростання на тлі хмарної погоди, користування потужними електроприладами доцільно перенести на денний час і споживати електроенергію ощадливо з 18:00 до 22:00.
Славутич залишився без світла через атаку рф на енергетику06.04.26, 08:26 • 2730 переглядiв