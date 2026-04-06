Атаки рф знеструмили частину 5 областей - найскладніше на Чернігівщині, в Одесі без світла 16,7 тис. родин

рф продовжує атакувати енергетику в Україні, через що на ранок є знеструмлення в 5 областях, найскладніше - на Чернігівщині, на Одещині вночі ворог знову атакував енергетичний обʼєкт ДТЕК, але графіків поки не прогнозується, повідомили в Міненерго, НЕК "Укренерго" та ДТЕК у понеділок, пише УНН.

"Минулої та вже поточної доби ворог продовжив здійснювати ракетні та дронові атаки на об’єкти енергетичної інфраструктури", - повідомили в Укренерго.

Внаслідок бойових дій та обстрілів об'єктів енергетичної інфраструктури частина споживачів у Одеській, Сумській, Харківській, Херсонській та Чернігівській областях тимчасово залишаються без електропостачання. Найскладніша ситуація на Чернігівщині - повідомили в Міненерго.

За даними Укренерго, у регіоні через пошкодження ворогом кількох енергооб’єктів наразі знеструмлена найбільша кількість споживачів.

У ДТЕК повідомили, що на Одещині вночі ворог знову атакував енергетичний обʼєкт компанії. "Вночі 6 квітня росіяни вдарили по енергетичному обʼєкту. Вже зранку енергетики повернули світло для критичної інфраструктури та майже 3 тисяч родин. Без електропостачання залишаються ще 16,7 тисячі родин у частині Приморського, Хаджибейського та Київського районів Одеси. Руйнування значні, відновлення потребуватиме часу. Працюємо на місці: розбираємо завали та робимо все можливе, щоб якнайшвидше повернути світло", - вказали в ДТЕК.

Енергетики, як зазначили в Міненерго, працюють у посиленому режимі, щоб якнайшвидше повернути електропостачання для всіх абонентів. Відновлювальні роботи тривають цілодобово.

Сьогодні застосування обмежень не прогнозується - вказали в Міненерго.

За даними Укренерго, споживання електроенергії демонструє тенденцію до зростання на тлі хмарної погоди, користування потужними електроприладами доцільно перенести на денний час і споживати електроенергію ощадливо з 18:00 до 22:00.

