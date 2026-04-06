Через російську атаку на Чернігівщині без світла залишилися 350 тисяч абонентів
Київ • УНН
Внаслідок ударів по двох енергооб’єктах без світла залишилися мешканці Чернігова та трьох районів. Енергетики почнуть ремонт після дозволу військових.
У Чернігівській області внаслідок російської атаки пошкоджено два енергооб’єкти, через що без електропостачання залишилися сотні тисяч споживачів. Найбільше відключення зафіксували у Чернігові, Прилуках та двох районах області, повідомляє "Чернігівобленерго", пише УНН.
Деталі
За даними обленерго, у Ніжинському районі було пошкоджено важливий енергооб’єкт. Унаслідок цього знеструмлено 340 тисяч абонентів у містах Чернігів і Прилуки, а також у Чернігівському та Прилуцькому районах.
Раніше вночі енергетики також повідомляли про пошкодження ще одного енергооб’єкта – у Новгород-Сіверському районі. Там без світла залишилися понад 10 тисяч абонентів.
Енергетики приступлять до аварійно-відновлювальних робіт щойно дозволить безпекова ситуація!
Наразі триває оцінка наслідків ударів та очікується подальше уточнення щодо масштабів пошкоджень.
