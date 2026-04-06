Из-за российской атаки в Черниговской области без света остались 350 тысяч абонентов

В Одессе после ночной атаки РФ погибли три человека, среди них ребенок - ОВА
5 апреля, 11:39 • 36463 просмотра
Удар по НПЗ "Лукойл" и порту на Балтийском море - Генштаб ВСУ озвучил детали
5 апреля, 07:54 • 82988 просмотра
Зеленский предупредил о сокращении помощи США из-за войны на Ближнем Востоке - СМИ
5 апреля, 05:22 • 95479 просмотра
Вербное воскресенье - традиции, обычаи и символы праздника
Эксклюзив
4 апреля, 18:00 • 112044 просмотра
Дожди с мокрым снегом и ночные заморозки на почве – в Украину идет похолодание
4 апреля, 15:43 • 96120 просмотра
Виткофф и Кушнер могут впервые приехать в Киев после Пасхи - Буданов
4 апреля, 14:09 • 102310 просмотра
Всемирный день моркови - 4 апреля: чем полезна и сколько ее стоит есть
4 апреля, 08:00 • 52082 просмотра
Украина ударила санкциями по ядру российского ВПК от производителей вооружений до сетей по обходу санкций - Зеленский ввел в действие решения СНБО
4 апреля, 07:30 • 109142 просмотра
Ранний подъем: польза или сигнал о проблемах
4 апреля, 05:27 • 37607 просмотра
Мобилизацию женщин не готовят - Сухопутные войска
Популярные новости
В Новороссийске сообщают об атаке на порт, пожарах и попадании обломков в многоэтажкуVideo5 апреля, 20:36 • 11854 просмотра
российский порт Усть-Луга возобновил перевалку нефти после атак дронов5 апреля, 21:13 • 10720 просмотра
Крупнейшей технической проблемой миссии Artemis II стал космический туалет, как решали проблемуPhoto5 апреля, 22:13 • 7476 просмотра
Цены на нефть выросли после нового ультиматума Трампа ИрануPhoto01:20 • 11776 просмотра
За сутки оккупанты потеряли 940 военных и почти 2 тысячи БпЛА - ГенштабPhoto03:51 • 8632 просмотра
публикации
Вербное воскресенье - традиции, обычаи и символы праздника5 апреля, 05:22 • 95440 просмотра
Всемирный день моркови - 4 апреля: чем полезна и сколько ее стоит есть4 апреля, 14:09 • 102284 просмотра
Ранний подъем: польза или сигнал о проблемах4 апреля, 07:30 • 109119 просмотра
4 апреля – день рождения НАТО: как создавался Альянс и почему сейчас он переживает один из самых тяжелых кризисов4 апреля, 05:00 • 88816 просмотра
История первого звонка с мобильного телефона и эволюция гаджетов3 апреля, 13:02 • 87937 просмотра
Из-за российской атаки в Черниговской области без света остались 350 тысяч абонентов

Киев • УНН

 • 2482 просмотра

В результате ударов по двум энергообъектам без света остались жители Чернигова и трех районов. Энергетики начнут ремонт после разрешения военных.

Из-за российской атаки в Черниговской области без света остались 350 тысяч абонентов

В Черниговской области в результате российской атаки повреждены два энергообъекта, из-за чего без электроснабжения остались сотни тысяч потребителей. Больше всего отключений зафиксировали в Чернигове, Прилуках и двух районах области, сообщает "Черниговоблэнерго", пишет УНН.

Детали

По данным облэнерго, в Нежинском районе был поврежден важный энергообъект. В результате этого обесточены 340 тысяч абонентов в городах Чернигов и Прилуки, а также в Черниговском и Прилукском районах.

Ранее ночью энергетики также сообщали о повреждении еще одного энергообъекта – в Новгород-Северском районе. Там без света остались более 10 тысяч абонентов.

Энергетики приступят к аварийно-восстановительным работам, как только позволит ситуация с безопасностью!

– сообщили в "Черниговоблэнерго".

Сейчас продолжается оценка последствий ударов и ожидается дальнейшее уточнение масштабов повреждений.

В оккупированном Крыму масштабное обесточивание - что известно02.04.26, 10:08 • 9604 просмотра

Степан Гафтко

ОбществоВойна в Украине
Энергетика
Война в Украине
Отключение света
Электроэнергия
Прилуки
Черниговская область
Чернигов