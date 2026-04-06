Из-за российской атаки в Черниговской области без света остались 350 тысяч абонентов
Киев • УНН
В результате ударов по двум энергообъектам без света остались жители Чернигова и трех районов. Энергетики начнут ремонт после разрешения военных.
В Черниговской области в результате российской атаки повреждены два энергообъекта, из-за чего без электроснабжения остались сотни тысяч потребителей. Больше всего отключений зафиксировали в Чернигове, Прилуках и двух районах области, сообщает "Черниговоблэнерго", пишет УНН.
Детали
По данным облэнерго, в Нежинском районе был поврежден важный энергообъект. В результате этого обесточены 340 тысяч абонентов в городах Чернигов и Прилуки, а также в Черниговском и Прилукском районах.
Ранее ночью энергетики также сообщали о повреждении еще одного энергообъекта – в Новгород-Северском районе. Там без света остались более 10 тысяч абонентов.
Энергетики приступят к аварийно-восстановительным работам, как только позволит ситуация с безопасностью!
Сейчас продолжается оценка последствий ударов и ожидается дальнейшее уточнение масштабов повреждений.
В оккупированном Крыму масштабное обесточивание - что известно02.04.26, 10:08 • 9604 просмотра