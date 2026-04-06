Славутич залишився без світла через атаку рф на енергетику

Славутич знову залишився без світла через атаку рф на енергетичну інфраструктуру, повідомив у понеділок голова Київської ОВА Микола Калашник, пише УНН.

Зранку ворог знову вдарив по енергетичній інфраструктурі. Унаслідок атаки Славутич тимчасово залишився без світла - це близько 21 тисячі людей - написав Калашник у соцмережах.

Щойно дозволить безпекова ситуація, з його слів, енергетики одразу розпочнуть відновлення.

"Уся критична інфраструктура вже переведена на резервне живлення. Є вода, працюють соціальні заклади - на генераторах. Зв’язок та інтернет залишаються стабільними. Відкриті пункти незламності - там готові допомогти кожному, хто цього потребує", - зазначив голова ОВА.

