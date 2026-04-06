Славутич залишився без світла через атаку рф на енергетику
Київ • УНН
Ворожий удар знеструмив місто Славутич, залишивши без електрики 21 тисячу жителів. Критична інфраструктура та соціальні заклади працюють на генераторах.
Славутич знову залишився без світла через атаку рф на енергетичну інфраструктуру, повідомив у понеділок голова Київської ОВА Микола Калашник, пише УНН.
Зранку ворог знову вдарив по енергетичній інфраструктурі. Унаслідок атаки Славутич тимчасово залишився без світла - це близько 21 тисячі людей
Щойно дозволить безпекова ситуація, з його слів, енергетики одразу розпочнуть відновлення.
"Уся критична інфраструктура вже переведена на резервне живлення. Є вода, працюють соціальні заклади - на генераторах. Зв’язок та інтернет залишаються стабільними. Відкриті пункти незламності - там готові допомогти кожному, хто цього потребує", - зазначив голова ОВА.
Через російську атаку на Чернігівщині без світла залишилися 350 тисяч абонентів06.04.26, 07:10 • 3818 переглядiв