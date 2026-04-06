Славутич остался без света из-за атаки рф на энергетику
Киев • УНН
Вражеский удар обесточил город Славутич, оставив без электричества 21 тысячу жителей. Критическая инфраструктура и социальные учреждения работают на генераторах.
Славутич снова остался без света из-за атаки рф на энергетическую инфраструктуру, сообщил в понедельник глава Киевской ОВА Николай Калашник, пишет УНН.
Утром враг снова ударил по энергетической инфраструктуре. В результате атаки Славутич временно остался без света – это около 21 тысячи человек
Как только позволит ситуация с безопасностью, по его словам, энергетики сразу приступят к восстановлению.
"Вся критическая инфраструктура уже переведена на резервное питание. Есть вода, работают социальные учреждения – на генераторах. Связь и интернет остаются стабильными. Открыты пункты несокрушимости – там готовы помочь каждому, кто в этом нуждается", - отметил глава ОВА.
