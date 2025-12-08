Зеленський прибув до Британії

Президент України Володимир Зеленський прибув до Великої Британії, передає УНН із посиланням на Sky News.

Деталі

Видання зауважує, що український лідер має зустрітися із прем'єром Британії Кіром Стармером, лідером Франції Еммануелем Макроном та лідером Німеччини Фрідріхом Мерцем сьогодні о 15:00, а потім вилетіти до Бельгії для зустрічі з іншими ключовими союзниками.

Видання також наводить орієнтовний розклад решти заходів на сьогодні :

14:30 — Макрон має прибути на Даунінг-стріт;

14:35 – спочатку відбудеться зустріч представників "Європейської трійки" (Великобританія, Німеччина та Франція);

14:50 — потім очікуються короткі заяви від Зеленського, Стармера, Макрона і Мерца, після чого о 15:00 відбудеться їхня зустріч. 16:05 - Зеленський та Стармер проведуть двосторонню зустріч.

17:00 — відбудеться спільна телефонна розмова з лідерами Фінляндії, Італії, НАТО та ЄС.

19:00 - Зеленський вилетить до Бельгії.

21:45 - український лідер зустрінеться з генсеком НАТО Марком Рютте.

22:30 - Зеленський завершить насичений день зустріччю з лідером ЄС Урсулою фон дер Ляйєн.

Зеленський проведе зустрічі з лідерами Британії, Франції та Німеччини, потім з ЄС та НАТО: в ОП повідомили деталі