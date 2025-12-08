Зеленський прибув до Британії

$42.060.13
49.000.23
ukenru
11:28 • 2286 перегляди
Ми не маємо згоди щодо Донбасу: Зеленський про мирні переговори
Ексклюзив
10:53 • 7238 перегляди
Фіктивна "російська змова" і реальний тиск на стратегічні авіапідприємства: як правоохоронців використовують у конкурентних війнах
10:37 • 4444 перегляди
Зеленський проведе зустрічі з лідерами Британії, Франції та Німеччини, потім з ЄС та НАТО: в ОП повідомили деталі
Ексклюзив
10:00 • 6936 перегляди
Як працює механізм повернення на службу після СЗЧ: адвокат розповіла алгоритм дій
09:33 • 8728 перегляди
"20% дітей споживають електронні сигарети": лікарі заявляють про стрімке зростання нікотинової залежності серед підлітків
09:30 • 7724 перегляди
В Україні внесли зміни у бронювання для бізнесу: 45-денний механізм для ОПК і скасування 72-годинної перевірки
Ексклюзив
08:10 • 18876 перегляди
Скандали, потрясіння, викриття: що принесе нам меркуріанський тиждень з 8 по 14 грудня
06:59 • 11841 перегляди
Умєров розкрив деталі мирних переговорів з представниками Трампа у США: сьогодні звіт Зеленському
7 грудня, 17:16 • 23457 перегляди
"Світлом подолаємо темряву": Вифлеємський вогонь миру прибув в Україну, його отримали пластуниPhoto
7 грудня, 16:33 • 36090 перегляди
В Україні будуть продовжувати відключати світло: графіки на понеділок, 8 грудня
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київська область
Київська область
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+2°
2.1м/с
80%
756мм
Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
Трамп розчарований, що Зеленський "не ознайомився" з американським "мирним планом"8 грудня, 02:06 • 20759 перегляди
Зустріч європейських лідерів із Зеленським у Лондоні: у Стармера озвучли головний принцип переговорів8 грудня, 03:43 • 4512 перегляди
Коваленко: кадри з загиблими росіянами під Покровськом свідчать про неефективність кількісної переваги у війні8 грудня, 04:16 • 20597 перегляди
Дрони атакували низку російських регіонів, включаючи енгельс і саратов: ворожа ППО била по цивільних будинкахPhotoVideo06:54 • 6604 перегляди
Зеленський відклав призначення нового голови Офісу Президента до повернення з-за кордону - нардеп 08:22 • 9664 перегляди
Публікації
Фіктивна "російська змова" і реальний тиск на стратегічні авіапідприємства: як правоохоронців використовують у конкурентних війнах
Ексклюзив
10:53 • 7240 перегляди
Скандали, потрясіння, викриття: що принесе нам меркуріанський тиждень з 8 по 14 грудня
Ексклюзив
08:10 • 18877 перегляди
Як обрати легальну ялинку: правоохоронці дали поради6 грудня, 12:23 • 64906 перегляди
Жива, штучна чи в горщику: фахівці розповіли, яка ялинка найекологічніша5 грудня, 17:32 • 74313 перегляди
День Святого Миколая: традиції, звичаї та заборони5 грудня, 11:30 • 85652 перегляди
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Кір Стармер
Фрідріх Мерц
Емманюель Макрон
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Німеччина
Велика Британія
Лондон
Реклама
УНН Lite
Скандали, потрясіння, викриття: що принесе нам меркуріанський тиждень з 8 по 14 грудня
Ексклюзив
08:10 • 18877 перегляди
Netflix оголосив, що купує Warner Bros. та HBO5 грудня, 12:40 • 49252 перегляди
Трамп змінив архітекторів для бальної зали Білого дому5 грудня, 06:50 • 59631 перегляди
Pantone назвав колір 2026 року: вперше обрано відтінок білогоVideo4 грудня, 14:10 • 60532 перегляди
Парубій, НАБУ, "лабубу" і не лише: Google назвав найпопулярніші запити українців у 2025 році4 грудня, 08:53 • 74626 перегляди
Актуальне
Техніка
Financial Times
Соціальна мережа
Золото
Facebook

Зеленський прибув до Британії

Київ • УНН

 • 108 перегляди

Президент України Володимир Зеленський прибув до Великої Британії. Він зустрінеться з прем'єром Британії, лідерами Франції та Німеччини, а потім вилетить до Бельгії.

Зеленський прибув до Британії

Президент України Володимир Зеленський прибув до Великої Британії, передає УНН із посиланням на Sky News.

Деталі

Видання зауважує, що український лідер має зустрітися із прем'єром Британії Кіром Стармером, лідером Франції Еммануелем Макроном та лідером Німеччини Фрідріхом Мерцем сьогодні о 15:00, а потім вилетіти до Бельгії для зустрічі з іншими ключовими союзниками.

Видання також наводить орієнтовний розклад решти заходів на сьогодні :

14:30 — Макрон має прибути на Даунінг-стріт;

14:35 – спочатку відбудеться зустріч представників "Європейської трійки" (Великобританія, Німеччина та Франція);

14:50 — потім очікуються короткі заяви від Зеленського, Стармера, Макрона і Мерца, після чого о 15:00 відбудеться їхня зустріч. 16:05 - Зеленський та Стармер проведуть двосторонню зустріч.

17:00 — відбудеться спільна телефонна розмова з лідерами Фінляндії, Італії, НАТО та ЄС.

19:00 - Зеленський вилетить до Бельгії.

21:45 - український лідер зустрінеться з генсеком НАТО Марком Рютте.

22:30 - Зеленський завершить насичений день зустріччю з лідером ЄС Урсулою фон дер Ляйєн.

Зеленський проведе зустрічі з лідерами Британії, Франції та Німеччини, потім з ЄС та НАТО: в ОП повідомили деталі08.12.25, 12:37 • 4428 переглядiв

Антоніна Туманова

Війна в Україні
Війна в Україні
Дипломатка
Кір Стармер
Марк Рютте
НАТО
Фрідріх Мерц
Європейський Союз
Емманюель Макрон
Фінляндія
Франція
Бельгія
Велика Британія
Італія
Німеччина
Володимир Зеленський
Урсула фон дер Ляєн