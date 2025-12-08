Зеленский прибыл в Британию

$42.060.13
11:28 • 2242 просмотра
Мы не имеем согласия по Донбассу: Зеленский о мирных переговорах
Эксклюзив
10:53 • 7146 просмотра
Фиктивный «российский заговор» и реальное давление на стратегические авиапредприятия: как правоохранителей используют в конкурентных войнах
10:37 • 4380 просмотра
Зеленский проведет встречи с лидерами Британии, Франции и Германии, затем с ЕС и НАТО: в ОП сообщили детали
Эксклюзив
10:00 • 6866 просмотра
Как работает механизм возвращения на службу после СЗЧ: адвокат рассказала алгоритм действий
09:33 • 8664 просмотра
"20% детей употребляют электронные сигареты": врачи заявляют о стремительном росте никотиновой зависимости среди подростков
09:30 • 7702 просмотра
В Украине внесли изменения в бронирование для бизнеса: 45-дневный механизм для ОПК и отмена 72-часовой проверки
Эксклюзив
08:10 • 18839 просмотра
Скандалы, потрясения, разоблачения: что принесет нам меркурианская неделя с 8 по 14 декабря
06:59 • 11838 просмотра
Умеров раскрыл детали мирных переговоров с представителями Трампа в США: сегодня отчет Зеленскому
7 декабря, 17:16 • 23457 просмотра
"Светом победим тьму": Вифлеемский огонь мира прибыл в Украину, его получили пластуныPhoto
7 декабря, 16:33 • 36089 просмотра
В Украине будут продолжать отключать свет: графики на понедельник, 8 декабря
Трамп разочарован, что Зеленский "не ознакомился" с американским "мирным планом"8 декабря, 02:06 • 20759 просмотра
Встреча европейских лидеров с Зеленским в Лондоне: у Стармера озвучили главный принцип переговоров8 декабря, 03:43 • 4512 просмотра
Коваленко: кадры с погибшими россиянами под Покровском свидетельствуют о неэффективности количественного превосходства в войне8 декабря, 04:16 • 20597 просмотра
Дроны атаковали ряд российских регионов, включая энгельс и саратов: вражеская ПВО била по гражданским домамPhotoVideo06:54 • 6604 просмотра
Зеленский отложил назначение нового главы Офиса Президента до возвращения из-за границы - нардеп08:22 • 9664 просмотра
Фиктивный «российский заговор» и реальное давление на стратегические авиапредприятия: как правоохранителей используют в конкурентных войнах
Эксклюзив
10:53 • 7168 просмотра
Скандалы, потрясения, разоблачения: что принесет нам меркурианская неделя с 8 по 14 декабря
Эксклюзив
08:10 • 18848 просмотра
Как выбрать легальную елку: правоохранители дали советы6 декабря, 12:23 • 64890 просмотра
Живая, искусственная или в горшке: специалисты рассказали, какая елка самая экологичная5 декабря, 17:32 • 74297 просмотра
День Святого Николая: традиции, обычаи и запреты5 декабря, 11:30 • 85637 просмотра
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Кир Стармер
Фридрих Мерц
Эмманюэль Макрон
Украина
Соединённые Штаты
Германия
Великобритания
Лондон
Скандалы, потрясения, разоблачения: что принесет нам меркурианская неделя с 8 по 14 декабря
Эксклюзив
08:10 • 18848 просмотра
Netflix объявил о покупке Warner Bros. и HBO5 декабря, 12:40 • 49242 просмотра
Трамп сменил архитекторов для бального зала Белого дома5 декабря, 06:50 • 59622 просмотра
Pantone назвал цвет 2026 года: впервые выбран оттенок белогоVideo4 декабря, 14:10 • 60523 просмотра
Парубий, НАБУ, "лабубу" и не только: Google назвал самые популярные запросы украинцев в 2025 году4 декабря, 08:53 • 74616 просмотра
Техника
Financial Times
Социальная сеть
Золото
Facebook

Зеленский прибыл в Британию

Киев • УНН

 • 92 просмотра

Президент Украины Владимир Зеленский прибыл в Великобританию. Он встретится с премьером Британии, лидерами Франции и Германии, а затем вылетит в Бельгию.

Зеленский прибыл в Британию

Президент Украины Владимир Зеленский прибыл в Великобританию, передает УНН со ссылкой на Sky News.

Детали

Издание отмечает, что украинский лидер должен встретиться с премьером Британии Киром Стармером, лидером Франции Эммануэлем Макроном и лидером Германии Фридрихом Мерцем сегодня в 15:00, а затем вылететь в Бельгию для встречи с другими ключевыми союзниками.

Издание также приводит ориентировочное расписание остальных мероприятий на сегодня:

14:30 — Макрон должен прибыть на Даунинг-стрит;

14:35 – сначала состоится встреча представителей "Европейской тройки" (Великобритания, Германия и Франция);

14:50 — затем ожидаются краткие заявления от Зеленского, Стармера, Макрона и Мерца, после чего в 15:00 состоится их встреча. 16:05 - Зеленский и Стармер проведут двустороннюю встречу.

17:00 — состоится совместный телефонный разговор с лидерами Финляндии, Италии, НАТО и ЕС.

19:00 - Зеленский вылетит в Бельгию.

21:45 - украинский лидер встретится с генсеком НАТО Марком Рютте.

22:30 - Зеленский завершит насыщенный день встречей с лидером ЕС Урсулой фон дер Ляйен.

Зеленский проведет встречи с лидерами Британии, Франции и Германии, затем с ЕС и НАТО: в ОП сообщили детали08.12.25, 12:37

Антонина Туманова

