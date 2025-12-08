Зеленский прибыл в Британию

Президент Украины Владимир Зеленский прибыл в Великобританию, передает УНН со ссылкой на Sky News.

Детали

Издание отмечает, что украинский лидер должен встретиться с премьером Британии Киром Стармером, лидером Франции Эммануэлем Макроном и лидером Германии Фридрихом Мерцем сегодня в 15:00, а затем вылететь в Бельгию для встречи с другими ключевыми союзниками.

Издание также приводит ориентировочное расписание остальных мероприятий на сегодня:

14:30 — Макрон должен прибыть на Даунинг-стрит;

14:35 – сначала состоится встреча представителей "Европейской тройки" (Великобритания, Германия и Франция);

14:50 — затем ожидаются краткие заявления от Зеленского, Стармера, Макрона и Мерца, после чего в 15:00 состоится их встреча. 16:05 - Зеленский и Стармер проведут двустороннюю встречу.

17:00 — состоится совместный телефонный разговор с лидерами Финляндии, Италии, НАТО и ЕС.

19:00 - Зеленский вылетит в Бельгию.

21:45 - украинский лидер встретится с генсеком НАТО Марком Рютте.

22:30 - Зеленский завершит насыщенный день встречей с лидером ЕС Урсулой фон дер Ляйен.

