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Європейські країни підписали Конвенцію про захист адвокатів, але Україна зволікає

Київ • УНН

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13 країн Ради Європи підписали Конвенцію про захист професії адвоката. Україна серед них відсутня, хоча очікувалось, що вона ратифікує документ однією з перших.

Європейські країни підписали Конвенцію про захист адвокатів, але Україна зволікає

Тринадцять країн-учасниць Ради Європи підписали Конвенцію про захист професії адвоката, що була ухвалена Комітетом Міністрів РЄ 12 березня 2025 року. Ще чотири країни зроблять це сьогодні. України серед них немає, повідомляє Національна асоціація адвокатів України, передає УНН

Конвенцію вже підписали Андорра, Естонія, Франція, Греція, Ірландія, Італія, Литва, Люксембург, Нідерланди, Північна Македонія, Норвегія, Польща та Швеція. Очікується, що Бельгія, Ісландія, Республіка Молдова та Сполучене Королівство підпишуть її сьогодні.

Це перший міжнародний договір, спрямований на захист професії адвоката. Рішення стало відповіддю на зростаючу кількість повідомлень про напади на адвокатську діяльність, зокрема у формі переслідувань, погроз, фізичних атак або втручання в здійснення професійних обов’язків (наприклад, створення перешкод для доступу до клієнтів). Конвенція стосується як самих адвокатів, так і їхні професійні об’єднання, що відіграють важливу роль у захисті прав та інтересів адвокатів.

Відповідно до Конвенції, держави зобов’язані гарантувати, що адвокати можуть виконувати свої професійні обов’язки без загрози фізичних атак, погроз, переслідувань, залякувань або неправомірних перешкод чи втручання. Якщо такі дії можуть становити кримінальний злочин, сторони мають проводити ефективне розслідування.

Одним із розробників проєкту конвенції був заступник голови Національної асоціації адвокатів України, Ради адвокатів України Валентин Гвоздій, який також був обраний віце-президентом Комітету експертів з питань захисту адвокатів.

Раніше УНН повідомляв, що Верховна Рада консолідовано готова підтримати ратифікацію Конвенції, однак спочатку Мінюст та Міністерство закордонних справ мають прийняти рішення про міжнародні договори. Очікувалося, що Україна ратифікує Конвенцію одна з перших, втім, це не сталося.

Довідково: про Конвенцію

12 березня 2025 року Рада Європи ухвалила Конвенцію про захист професії адвоката — перший міжнародний документ, що прямо зобов’язує держави гарантувати:

• безпеку, незалежність і недоторканність адвокатської діяльності;

• захист від незаконного втручання — обшуків, прослуховувань, тиску;

• дотримання конфіденційності адвокатської таємниці;

• неможливість переслідування адвокатів за виконання професійних обов’язків;

впровадження ефективних механізмів оскарження та відповідальності за порушення прав адвокатів.

Додамо, серед гучних скандалів щодо порушення адвокатської таємниці: встановлення засобів прослуховання детективами НАБУ в офісі столичних адвокатів, в їх кімнаті для переговорів з клієнтами, які є фігурантами справ самого бюро. Проти детективів НАБУ відкрито кримінальне провадження за фактом незаконного прослуховування. 

Лілія Подоляк

Лілія Подоляк

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