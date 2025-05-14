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Европейские страны подписали Конвенцию о защите адвокатов, но Украина медлит

Киев • УНН

 • 770 просмотра

13 стран Совета Европы подписали Конвенцию о защите профессии адвоката. Украина среди них отсутствует, хотя ожидалось, что она ратифицирует документ одной из первых.

Европейские страны подписали Конвенцию о защите адвокатов, но Украина медлит

Тринадцать стран-участниц Совета Европы подписали Конвенцию о защите профессии адвоката, которая была принята Комитетом Министров СЕ 12 марта 2025 года. Еще четыре страны сделают это сегодня. Украины среди них нет, сообщает Национальная ассоциация адвокатов Украины, передает УНН

Конвенцию уже подписали Андорра, Эстония, Франция, Греция, Ирландия, Италия, Литва, Люксембург, Нидерланды, Северная Македония, Норвегия, Польша и Швеция. Ожидается, что Бельгия, Исландия, Республика Молдова и Соединенное Королевство подпишут ее сегодня.

Это первый международный договор, направленный на защиту профессии адвоката. Решение стало ответом на растущее количество сообщений о нападениях на адвокатскую деятельность, в частности в форме преследований, угроз, физических атак или вмешательства в осуществление профессиональных обязанностей (например, создание препятствий для доступа к клиентам). Конвенция касается как самих адвокатов, так и их профессиональные объединения, которые играют важную роль в защите прав и интересов адвокатов.

В соответствии с Конвенцией, государства обязаны гарантировать, что адвокаты могут выполнять свои профессиональные обязанности без угрозы физических атак, угроз, преследований, запугиваний или неправомерных препятствий или вмешательства. Если такие действия могут представлять собой уголовное преступление, стороны должны проводить эффективное расследование.

Одним из разработчиков проекта конвенции был заместитель председателя Национальной ассоциации адвокатов Украины, Совета адвокатов Украины Валентин Гвоздий, который также был избран вице-президентом Комитета экспертов по вопросам защиты адвокатов.

Ранее УНН сообщал, что Верховная Рада консолидировано готова поддержать ратификацию Конвенции, однако сначала Минюст и Министерство иностранных дел должны принять решение о международные договоры. Ожидалось, что Украина ратифицирует Конвенцию одна из первых, впрочем, этого не произошло.

Справочно: о Конвенции

12 марта 2025 года Совет Европы принял Конвенцию о защите профессии адвоката — первый международный документ, прямо обязывающий государства гарантировать:

• безопасность, независимость и неприкосновенность адвокатской деятельности;

• защиту от незаконного вмешательства — обысков, прослушиваний, давления;

• соблюдение конфиденциальности адвокатской тайны;

• невозможность преследования адвокатов за выполнение профессиональных обязанностей;

внедрение эффективных механизмов обжалования и ответственности за нарушение прав адвокатов.

Добавим, среди громких скандалов относительно нарушения адвокатской тайны: установление средств прослушивания детективами НАБУ в офисе столичных адвокатов, в их комнате для переговоров с клиентами, которые являются фигурантами дел самого бюро. Против детективов НАБУ открыто уголовное производство по факту незаконного прослушивания. 

Лилия Подоляк

Лилия Подоляк

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