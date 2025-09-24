Вся Європа стикається із загрозами дестабілізації з боку росії – Макрон

Нещодавні вторгнення росії в європейський повітряний простір є "доказом того, що всі європейські народи також стикаються із загрозами дестабілізації з боку рф". Про це заявив президент Франції Емманюель Макрон під час виступу на Генеральній Асамблеї ООН, передає УНН з посиланням на CNN.

Деталі

Коментуючи недавні порушення росією європейського повітряного простору, Емманюель Макрон заявив, що такі дії демонструють: усі європейські країни стикаються із загрозою дестабілізації з боку москви.

Водночас він підкреслив наявність "розбіжностей", що перешкоджають встановленню "світового порядку".

Ми ізолюємо себе. Розбіжностей стає все більше, і це заважає світовому порядку. Світ руйнується, і це зупиняє нашу колективну здатність вирішувати основні конфлікти нашого часу та заважає нам вирішувати глобальні проблеми - сказав президент Франції.

Після критики Організації Об’єднаних Націй президентом США Дональдом Трампом раніше у вівторок, Макрон заявив, що Франція "пишається тим, що є серед народів Організації Об’єднаних Націй", і сказав, що організацію "не можна замінити".

Саме з цієї причини ті, хто є її найжорстокішими критиками, також є тими, хто хоче змінити правила гри, бо вони хочуть здійснити домінування. І це люди, які не хочуть, щоб переважало спільне благо. Вони хочуть служити своїм інтересам - зазначив Макрон.

Він завершив свою промову закликом до єдності.

"У нас є один обов'язок — діяти разом, знову будувати цей багатосторонній підхід з тією ж вірою, з тією ж рішучістю, що й батьки-засновники цієї асамблеї. Нам потрібно робити це з ще більшою ефективністю, але з тією ж волею", - додав президент Франції.

Нагадаємо

Три російські МіГ-31 порушили повітряний простір над Фінською затокою. За словами міністра закордонних справ Естонії Маргуса Цахкна, Естонія ініціює консультації за статтею 4 НАТО після цього інциденту.

Міністр закордонних справ Естонії Маргус Тсахкна заявив, що вторгнення російських військових літаків у повітряний простір Естонії наближає країни Балтії до збройного конфлікту. Це четверте порушення повітряного простору Естонії з боку росії цього року.

Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск заявив, що країна без вагань збиватиме об'єкти, які порушують її повітряний простір і становлять загрозу. Він також зазначив, що Польща виявлятиме обережність у менш очевидних ситуаціях, щоб уникнути ескалації конфлікту.

Президент США Дональд Трамп заявив, що країни НАТО повинні збивати російські літаки, які порушують їхній повітряний простір. Це прозвучало під час спільної конференції з президентом України Володимиром Зеленським.

Президент Латвії Едгарс Рінкевичс заявив, що НАТО повинно бути готовим застосувати силу у відповідь на дії Росії. Це допоможе запобігти майбутнім порушенням повітряного простору, особливо якщо російські літаки продовжать порушувати повітряний простір НАТО.