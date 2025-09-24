Вся Европа сталкивается с угрозами дестабилизации со стороны России – Макрон

Недавние вторжения России в европейское воздушное пространство являются "доказательством того, что все европейские народы также сталкиваются с угрозами дестабилизации со стороны РФ". Об этом заявил президент Франции Эмманюэль Макрон во время выступления на Генеральной Ассамблее ООН, передает УНН со ссылкой на CNN.

Детали

Комментируя недавние нарушения Россией европейского воздушного пространства, Эмманюэль Макрон заявил, что такие действия демонстрируют: все европейские страны сталкиваются с угрозой дестабилизации со стороны Москвы.

В то же время он подчеркнул наличие "разногласий", препятствующих установлению "мирового порядка".

Мы изолируем себя. Разногласий становится все больше, и это мешает мировому порядку. Мир рушится, и это останавливает нашу коллективную способность решать основные конфликты нашего времени и мешает нам решать глобальные проблемы - сказал президент Франции.

После критики Организации Объединенных Наций президентом США Дональдом Трампом ранее во вторник, Макрон заявил, что Франция "гордится тем, что является среди народов Организации Объединенных Наций", и сказал, что организацию "нельзя заменить".

Именно по этой причине те, кто является ее самыми жестокими критиками, также являются теми, кто хочет изменить правила игры, потому что они хотят осуществить доминирование. И это люди, которые не хотят, чтобы преобладало общее благо. Они хотят служить своим интересам - отметил Макрон.

Он завершил свою речь призывом к единству.

"У нас есть один долг — действовать вместе, снова строить этот многосторонний подход с той же верой, с той же решимостью, что и отцы-основатели этой ассамблеи. Нам нужно делать это с еще большей эффективностью, но с той же волей", - добавил президент Франции.

Напомним

Три российских МиГ-31 нарушили воздушное пространство над Финским заливом. По словам министра иностранных дел Эстонии Маргуса Цахкна, Эстония инициирует консультации по статье 4 НАТО после этого инцидента.

Министр иностранных дел Эстонии Маргус Тсахкна заявил, что вторжение российских военных самолетов в воздушное пространство Эстонии приближает страны Балтии к вооруженному конфликту. Это четвертое нарушение воздушного пространства Эстонии со стороны России в этом году.

Премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что страна без колебаний будет сбивать объекты, которые нарушают ее воздушное пространство и представляют угрозу. Он также отметил, что Польша будет проявлять осторожность в менее очевидных ситуациях, чтобы избежать эскалации конфликта.

Президент США Дональд Трамп заявил, что страны НАТО должны сбивать российские самолеты, которые нарушают их воздушное пространство. Это прозвучало во время совместной конференции с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Президент Латвии Эдгарс Ринкевичс заявил, что НАТО должно быть готово применить силу в ответ на действия России. Это поможет предотвратить будущие нарушения воздушного пространства, особенно если российские самолеты продолжат нарушать воздушное пространство НАТО.