Вся Европа сталкивается с угрозами дестабилизации со стороны России – Макрон

$41.380.13
48.730.31
ukenru
23 сентября, 19:19 • 12687 просмотра
Украина может выиграть войну и вернуть все территории при поддержке ЕС и НАТО - Трамп
23 сентября, 18:09 • 23423 просмотра
Трамп заявил, что НАТО должно сбивать российские самолеты в случае вторжения
23 сентября, 17:44 • 22066 просмотра
Китайский контейнеровоз неоднократно заходил в порт оккупированного Крыма: Киев направил ноту Пекину
Эксклюзив
23 сентября, 13:28 • 21603 просмотра
В Умани во время празднования Рош ха-Шана изъяли вещества, похожие на наркотики: полиция говорит, что случаи единичные
Эксклюзив
23 сентября, 12:09 • 43853 просмотра
Демографический кризис в Украине: оценки Института демографии и варианты решения проблем
23 сентября, 11:29 • 25541 просмотра
Кабмин подал в ВР программу действий правительства с 12 приоритетами: что предусматривается
23 сентября, 05:00 • 59619 просмотра
На юбилейной сессии Генассамблеи ООН выступят около сотни президентов и более 40 премьеров
23 сентября, 00:52 • 41841 просмотра
Президент Турции не верит в скорое завершение войны в Украине
22 сентября, 20:12 • 38933 просмотра
Зеленский прибыл в Нью-Йорк. На повестке дня участие в Генассамблее ООН и десятки встречVideo
22 сентября, 17:45 • 51643 просмотра
Трамп 23 сентября проведет встречу с Зеленским - Белый дом
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+12°
3м/с
79%
755мм
Популярные новости
Силы обороны освободили 360 км² оккупированной территории - Зеленский23 сентября, 18:03 • 8808 просмотра
Трамп поговорит с Орбаном о покупке Венгрией российской нефти23 сентября, 18:21 • 9440 просмотра
Европа стремится отказаться от российских энергоносителей к 2027 году: фон дер Ляйен на встрече с Трампом23 сентября, 18:37 • 8648 просмотра
НАТО не будет сбивать российские самолеты: Рубио озвучил условия23 сентября, 18:48 • 19094 просмотра
Российская Курщина под атакой дронов: есть повреждения объектов энергетикиVideo23 сентября, 20:05 • 7350 просмотра
публикации
Демографический кризис в Украине: оценки Института демографии и варианты решения проблем
Эксклюзив
23 сентября, 12:09 • 43845 просмотра
Рынок решает все: дешевые аналоги лекарств вытесняют дорогие препараты23 сентября, 10:33 • 34203 просмотра
Долларовое дерево в вашем доме: секреты ухода за замиокулькасом и правила пересадкиPhoto23 сентября, 08:45 • 49586 просмотра
ГИА для 4-х классов: какие будут предметы и задания23 сентября, 07:45 • 50107 просмотра
На юбилейной сессии Генассамблеи ООН выступят около сотни президентов и более 40 премьеров23 сентября, 05:00 • 59615 просмотра
Актуальные люди
Владимир Зеленский
Дональд Трамп
Эмманюэль Макрон
Марко Рубио
Кит Келлог
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Нью-Йорк
Швейцария
Государственная граница Украины
Реклама
УНН Lite
HBO Max объявил о выходе на украинский рынок: какие условия23 сентября, 12:00 • 18541 просмотра
Сладко и питательно: топ рецептов ко Международному дню белого шоколадаPhoto22 сентября, 11:26 • 79667 просмотра
"Сейчас я не узнаю свою страну": Анджелина Джоли раскритиковала политическую нестабильность в США22 сентября, 10:56 • 40859 просмотра
Съемки фильма о Человеке-пауке приостановлены из-за травмы Тома Холланда22 сентября, 05:42 • 55847 просмотра
Пять захватывающих сериалов-боевиков: что посмотреть в сентябрьские выходныеVideo19 сентября, 16:00 • 107577 просмотра
Актуальное
Фокс Ньюс
Хранитель
SpaceX Starship
МиГ-31
E-6 Mercury

Вся Европа сталкивается с угрозами дестабилизации со стороны России – Макрон

Киев • УНН

 • 32 просмотра

Президент Франции Эмманюэль Макрон заявил на Генассамблее ООН, что вторжение России в европейское воздушное пространство свидетельствует об угрозе дестабилизации для всех европейских стран. Он отметил растущие «разногласия», препятствующие мировому порядку.

Вся Европа сталкивается с угрозами дестабилизации со стороны России – Макрон

Недавние вторжения России в европейское воздушное пространство являются "доказательством того, что все европейские народы также сталкиваются с угрозами дестабилизации со стороны РФ". Об этом заявил президент Франции Эмманюэль Макрон во время выступления на Генеральной Ассамблее ООН, передает УНН со ссылкой на CNN.

Детали

Комментируя недавние нарушения Россией европейского воздушного пространства, Эмманюэль Макрон заявил, что такие действия демонстрируют: все европейские страны сталкиваются с угрозой дестабилизации со стороны Москвы.

В то же время он подчеркнул наличие "разногласий", препятствующих установлению "мирового порядка".

Мы изолируем себя. Разногласий становится все больше, и это мешает мировому порядку. Мир рушится, и это останавливает нашу коллективную способность решать основные конфликты нашего времени и мешает нам решать глобальные проблемы

- сказал президент Франции.

После критики Организации Объединенных Наций президентом США Дональдом Трампом ранее во вторник, Макрон заявил, что Франция "гордится тем, что является среди народов Организации Объединенных Наций", и сказал, что организацию "нельзя заменить".

Именно по этой причине те, кто является ее самыми жестокими критиками, также являются теми, кто хочет изменить правила игры, потому что они хотят осуществить доминирование. И это люди, которые не хотят, чтобы преобладало общее благо. Они хотят служить своим интересам

- отметил Макрон.

Он завершил свою речь призывом к единству.

"У нас есть один долг — действовать вместе, снова строить этот многосторонний подход с той же верой, с той же решимостью, что и отцы-основатели этой ассамблеи. Нам нужно делать это с еще большей эффективностью, но с той же волей", - добавил президент Франции.

Напомним

Три российских МиГ-31 нарушили воздушное пространство над Финским заливом. По словам министра иностранных дел Эстонии Маргуса Цахкна, Эстония инициирует консультации по статье 4 НАТО после этого инцидента.

Министр иностранных дел Эстонии Маргус Тсахкна заявил, что вторжение российских военных самолетов в воздушное пространство Эстонии приближает страны Балтии к вооруженному конфликту. Это четвертое нарушение воздушного пространства Эстонии со стороны России в этом году.

Премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что страна без колебаний будет сбивать объекты, которые нарушают ее воздушное пространство и представляют угрозу. Он также отметил, что Польша будет проявлять осторожность в менее очевидных ситуациях, чтобы избежать эскалации конфликта.

Президент США Дональд Трамп заявил, что страны НАТО должны сбивать российские самолеты, которые нарушают их воздушное пространство. Это прозвучало во время совместной конференции с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Президент Латвии Эдгарс Ринкевичс заявил, что НАТО должно быть готово применить силу в ответ на действия России. Это поможет предотвратить будущие нарушения воздушного пространства, особенно если российские самолеты продолжат нарушать воздушное пространство НАТО.

Вита Зеленецкая

ПолитикаНовости Мира
Эдгарс Ринкевичс
Латвия
НАТО
Организация Объединенных Наций
Дональд Трамп
Эмманюэль Макрон
Франция
Дональд Туск
МиГ-31
Владимир Зеленский
Эстония
Украина
Польша