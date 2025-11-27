$42.300.10
У Сумах, Полтаві, Харкові та Донецькій області найскладніша ситуація з електропостачанням у – "Укренерго"
11:04 • 1712 перегляди
11 нових маршрутів та щогодинний рух між Львовом та Києвом: у грудні запускають новий графік поїздів
08:20 • 8660 перегляди
Німеччина розробляє секретний план на випадок війни з росією - WSJ
07:45 • 18562 перегляди
Чорна п'ятниця без ризиків: як не стати жертвою шахраїв та справді вигідно купувати
07:27 • 14008 перегляди
Новий спецпосланець США попередив Європу, що рф накопичує ракети - NYT
27 листопада, 01:49 • 35281 перегляди
Спочатку мирна угода: Рубіо висунув умову для надання Україні гарантій безпеки - Politico
26 листопада, 15:50 • 35798 перегляди
Якщо ми хочемо запобігти подальшій війні, то слід обмежити армію росії - Каллас
26 листопада, 15:49 • 70836 перегляди
Odrex "скидає шкіру": як одеська клініка перереєстровує бізнес у спробі втекти від відповідальності
26 листопада, 15:41 • 34397 перегляди
Мирний план Трампа є спробою створити механізм для припинення війни - Подоляк
26 листопада, 15:07 • 31736 перегляди
Повітряні сили ЗСУ показали винищувач Mirage 2000 у роботі
Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

росія штампує фейкові позови проти України в тимчасово окупованому Криму - ЦНС
ССО показали ліквідацію члена ворожого ДРГ та взяття в полон ще двох на Донецькому напрямку
"Покидьки і потвори": Трамп емоційно сприйняв матеріал The New York Times про своє старіння
ISW: росія зможе повністю захопити Донецьку область у серпні 2027 року за поточних темпів просування
Netflix зіткнувся зі збоєм під час прем'єри п'ятого сезону "Дивних див"
Буряк по-новому: топ-5 яскравих рецептів, які ви точно захочете приготувати
"Ліниві" лайфхаки для прибирання, які справді працюють: прості способи підтримувати порядок без зайвих зусиль
Чорна п'ятниця без ризиків: як не стати жертвою шахраїв та справді вигідно купувати
07:45 • 18562 перегляди
Глибока криза в антикорупційній інфраструктурі. Чому справа Міндіча не зняла питань до НАБУ та САП, а лише їх посилила
Odrex "скидає шкіру": як одеська клініка перереєстровує бізнес у спробі втекти від відповідальності
Netflix зіткнувся зі збоєм під час прем'єри п'ятого сезону "Дивних див"
Сніговик з мультфільму "Крижане серце" "ожив" у паризькому Діснейленді: що відомо про робота Олафа
Меган Маркл не спитавши забрала дизайнерську сукню зі зйомок у модній фотосесії - ЗМІ
Німецький актор Удо Кір, відомий за ролями у фільмах "Мій власний штат Айдахо" та "Тіло для Франкенштейна", помер у віці 81 року
Друга частина "Wicked" б'є рекорди в прокаті
У Сумах, Полтаві, Харкові та Донецькій області найскладніша ситуація з електропостачанням у – "Укренерго"

Київ • УНН

 • 230 перегляди

Голова правління НЕК "Укренерго" Віталій Зайченко повідомив, що Суми, Полтава, Харків та Донецька область мають найбільші проблеми зі світлом. Ці регіони найбільше страждають від ударів росіян, де ремонтні бригади працюють у найважчих умовах через складну безпекову ситуацію.

У Сумах, Полтаві, Харкові та Донецькій області найскладніша ситуація з електропостачанням у – "Укренерго"

Найбільше проблем із світлом зараз у Сумах, Полтаві, Харкові та Донецькій області через атаки російських військ. Про це голова правління НЕК "Укренерго" Віталій Зайченко повідомив у телемарафоні, передає УНН.

На жаль, як і раніше ситуація найскладніша у прифронтових та прикордонних областях з росією. Це Суми, Полтава, Харків, Донецька область: ці регіони найбільше страждають від ударів росіян. По цих областях використовують не тільки ракети і "шахеди", але й інші засоби, які досить швидкі 

– повідомив Зайченко.

Глава "Укренерго" зазначив, що ремонтні бригади працюють у найважчих умовах через складну безпекову ситуацію.

У тих умовах, у яких працюють ремонтні бригади у цих областях, умови роботи найтяжчі, бо безпекова ситуація там найгірша 

- додав Зайченко.

НЕК "Укренерго" продовжує відновлювати електропостачання у постраждалих регіонах.

росія в ніч на 27 листопада запустила по Україні 142 ударні БпЛА типу Shahed, Гербера та інших типів. Сили ППО збили або придушили 92 ворожі дрони на півночі, півдні та сході країни.

Алла Кіосак

СуспільствоВійна в Україні
