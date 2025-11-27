У Сумах, Полтаві, Харкові та Донецькій області найскладніша ситуація з електропостачанням у – "Укренерго"
Голова правління НЕК "Укренерго" Віталій Зайченко повідомив, що Суми, Полтава, Харків та Донецька область мають найбільші проблеми зі світлом. Ці регіони найбільше страждають від ударів росіян, де ремонтні бригади працюють у найважчих умовах через складну безпекову ситуацію.
Найбільше проблем із світлом зараз у Сумах, Полтаві, Харкові та Донецькій області через атаки російських військ. Про це голова правління НЕК "Укренерго" Віталій Зайченко повідомив у телемарафоні, передає УНН.
На жаль, як і раніше ситуація найскладніша у прифронтових та прикордонних областях з росією. Це Суми, Полтава, Харків, Донецька область: ці регіони найбільше страждають від ударів росіян. По цих областях використовують не тільки ракети і "шахеди", але й інші засоби, які досить швидкі
Глава "Укренерго" зазначив, що ремонтні бригади працюють у найважчих умовах через складну безпекову ситуацію.
У тих умовах, у яких працюють ремонтні бригади у цих областях, умови роботи найтяжчі, бо безпекова ситуація там найгірша
НЕК "Укренерго" продовжує відновлювати електропостачання у постраждалих регіонах.
росія в ніч на 27 листопада запустила по Україні 142 ударні БпЛА типу Shahed, Гербера та інших типів. Сили ППО збили або придушили 92 ворожі дрони на півночі, півдні та сході країни.