92 зі 142 запущених рф дронів знешкоджено над Україною

росія за ніч запустила по Україні 142 дрони, 92 з них збито або придушено, повідомили у Повітряних силах ЗСУ у четвер, пише УНН.

За даними ПС ЗСУ, у ніч на 27 листопада (з 18:00 26 листопада) ворог атакував 142-ма ударними БпЛА типу Shahed, Гербера і безпілотниками інших типів із напрямків: Курськ, Орел, Міллерово, Брянськ, Приморсько-Ахтарськ – рф, Гвардійське - ТОТ АР Крим, близько 90 із них – "шахеди".

Повітряний напад відбивали зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

За попередніми даними, станом на 08:30, протиповітряною обороною збито/подавлено 92 ворожі БпЛА типу Shahed, Гербера і дронів інших типів на півночі, півдні та сході країни. Зафіксовано влучання 42 ударних БпЛА на 18 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на трьох локаціях