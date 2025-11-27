92 зі 142 запущених рф дронів знешкоджено над Україною
Київ • УНН
Росія в ніч на 27 листопада запустила по Україні 142 ударні БпЛА типу Shahed, Гербера та інших типів. Сили ППО збили або придушили 92 ворожі дрони на півночі, півдні та сході країни.
росія за ніч запустила по Україні 142 дрони, 92 з них збито або придушено, повідомили у Повітряних силах ЗСУ у четвер, пише УНН.
Деталі
За даними ПС ЗСУ, у ніч на 27 листопада (з 18:00 26 листопада) ворог атакував 142-ма ударними БпЛА типу Shahed, Гербера і безпілотниками інших типів із напрямків: Курськ, Орел, Міллерово, Брянськ, Приморсько-Ахтарськ – рф, Гвардійське - ТОТ АР Крим, близько 90 із них – "шахеди".
Повітряний напад відбивали зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.
За попередніми даними, станом на 08:30, протиповітряною обороною збито/подавлено 92 ворожі БпЛА типу Shahed, Гербера і дронів інших типів на півночі, півдні та сході країни. Зафіксовано влучання 42 ударних БпЛА на 18 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на трьох локаціях
Атака, як вказано, триває, в повітряному просторі декілька ворожих БпЛА.
Кількість боїв на фронті за добу зросла на третину: карта від Генштабу27.11.25, 08:24 • 248 переглядiв