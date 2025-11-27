92 из 142 запущенных рф дронов обезврежены над Украиной
Киев • УНН
россия в ночь на 27 ноября запустила по Украине 142 ударных БПЛА типа Shahed, Gerbera и других типов. Силы ПВО сбили или подавили 92 вражеских дрона на севере, юге и востоке страны.
россия за ночь запустила по Украине 142 дрона, 92 из них сбиты или подавлены, сообщили в Воздушных силах ВСУ в четверг, пишет УНН.
Детали
По данным ВС ВСУ, в ночь на 27 ноября (с 18:00 26 ноября) враг атаковал 142-мя ударными БпЛА типа Shahed, Гербера и беспилотниками других типов с направлений: Курск, Орел, Миллерово, Брянск, Приморско-Ахтарск – рф, Гвардейское - ВОТ АР Крым, около 90 из них – "шахеды".
Воздушное нападение отражали зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.
По предварительным данным, по состоянию на 08:30, противовоздушной обороной сбито/подавлено 92 вражеских БпЛА типа Shahed, Гербера и дронов других типов на севере, юге и востоке страны. Зафиксировано попадание 42 ударных БпЛА на 18 локациях, а также падение сбитых (обломки) на трех локациях
Атака, как указано, продолжается, в воздушном пространстве несколько вражеских БпЛА.
