Черная пятница без рисков: как не стать жертвой мошенников и действительно выгодно покупать
07:27 • 1136 просмотра
Новый спецпосланник США предупредил Европу, что РФ накапливает ракеты - NYT
01:49 • 27568 просмотра
Сначала мирное соглашение: Рубио выдвинул условие для предоставления Украине гарантий безопасности - Politico
26 ноября, 15:50 • 28523 просмотра
Если мы хотим предотвратить дальнейшую войну, то следует ограничить армию России - Каллас
26 ноября, 15:49 • 59461 просмотра
Odrex "сбрасывает кожу": как одесская клиника перерегистрирует бизнес в попытке уйти от ответственности
26 ноября, 15:41 • 31337 просмотра
Мирный план Трампа является попыткой создать механизм для прекращения войны - Подоляк
26 ноября, 15:07 • 30134 просмотра
Воздушные силы ВСУ показали истребитель Mirage 2000 в работе
26 ноября, 15:02 • 21092 просмотра
В МИД Молдовы послу рф вручили ноту протеста: к зданию ведомства принесли российский беспилотник
26 ноября, 14:47 • 12972 просмотра
Ученые могли наконец впервые "увидеть" темную материю: новое исследование
26 ноября, 14:38 • 10629 просмотра
россия не готова делать новые уступки, в том числе и в контексте "сво" в переговорах по Украине – МИД РФ
92 из 142 запущенных рф дронов обезврежены над Украиной

Киев • УНН

Киев • УНН

 • 1154 просмотра

россия в ночь на 27 ноября запустила по Украине 142 ударных БПЛА типа Shahed, Gerbera и других типов. Силы ПВО сбили или подавили 92 вражеских дрона на севере, юге и востоке страны.

92 из 142 запущенных рф дронов обезврежены над Украиной

россия за ночь запустила по Украине 142 дрона, 92 из них сбиты или подавлены, сообщили в Воздушных силах ВСУ в четверг, пишет УНН.

Детали

По данным ВС ВСУ, в ночь на 27 ноября (с 18:00 26 ноября) враг атаковал 142-мя ударными БпЛА типа Shahed, Гербера и беспилотниками других типов с направлений: Курск, Орел, Миллерово, Брянск, Приморско-Ахтарск – рф, Гвардейское - ВОТ АР Крым, около 90 из них – "шахеды".

Воздушное нападение отражали зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

По предварительным данным, по состоянию на 08:30, противовоздушной обороной сбито/подавлено 92 вражеских БпЛА типа Shahed, Гербера и дронов других типов на севере, юге и востоке страны. Зафиксировано попадание 42 ударных БпЛА на 18 локациях, а также падение сбитых (обломки) на трех локациях

- сообщили в ВС ВСУ в соцсетях.

Атака, как указано, продолжается, в воздушном пространстве несколько вражеских БпЛА.

