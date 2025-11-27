$42.300.10
В Сумах, Полтаве, Харькове и Донецкой области самая сложная ситуация с электроснабжением – "Укрэнерго"
11:04 • 3944 просмотра
11 новых маршрутов и ежечасное движение между Львовом и Киевом: в декабре запускают новый график поездов
08:20 • 10314 просмотра
Германия разрабатывает секретный план на случай войны с россией - WSJ
Эксклюзив
07:45 • 20260 просмотра
Черная пятница без рисков: как не стать жертвой мошенников и действительно выгодно покупать
07:27 • 14887 просмотра
Новый спецпосланник США предупредил Европу, что РФ накапливает ракеты - NYT
27 ноября, 01:49 • 35762 просмотра
Сначала мирное соглашение: Рубио выдвинул условие для предоставления Украине гарантий безопасности - Politico
26 ноября, 15:50 • 36254 просмотра
Если мы хотим предотвратить дальнейшую войну, то следует ограничить армию России - Каллас
26 ноября, 15:49 • 71902 просмотра
Odrex "сбрасывает кожу": как одесская клиника перерегистрирует бизнес в попытке уйти от ответственностиPhoto
26 ноября, 15:41 • 34541 просмотра
Мирный план Трампа является попыткой создать механизм для прекращения войны - Подоляк
26 ноября, 15:07 • 31837 просмотра
Воздушные силы ВСУ показали истребитель Mirage 2000 в работеVideo
В Сумах, Полтаве, Харькове и Донецкой области самая сложная ситуация с электроснабжением – Укрэнерго

Киев • УНН

 • 1452 просмотра

Председатель правления НЭК "Укрэнерго" Виталий Зайченко сообщил, что Сумы, Полтава, Харьков и Донецкая область имеют наибольшие проблемы со светом. Эти регионы больше всего страдают от ударов россиян, где ремонтные бригады работают в самых тяжелых условиях из-за сложной ситуации с безопасностью.

В Сумах, Полтаве, Харькове и Донецкой области самая сложная ситуация с электроснабжением – Укрэнерго

Больше всего проблем со светом сейчас в Сумах, Полтаве, Харькове и Донецкой области из-за атак российских войск. Об этом председатель правления НЭК "Укрэнерго" Виталий Зайченко сообщил в телемарафоне, передает УНН.

К сожалению, по-прежнему ситуация самая сложная в прифронтовых и приграничных областях с россией. Это Сумы, Полтава, Харьков, Донецкая область: эти регионы больше всего страдают от ударов россиян. По этим областям используют не только ракеты и "шахеды", но и другие средства, которые достаточно быстры

– сообщил Зайченко.

Глава "Укрэнерго" отметил, что ремонтные бригады работают в тяжелейших условиях из-за сложной ситуации с безопасностью.

В тех условиях, в которых работают ремонтные бригады в этих областях, условия работы самые тяжелые, потому что ситуация с безопасностью там наихудшая

- добавил Зайченко.

НЭК "Укрэнерго" продолжает восстанавливать электроснабжение в пострадавших регионах.

Напомним

россия в ночь на 27 ноября запустила по Украине 142 ударных БпЛА типа Shahed, Гербера и других типов. Силы ПВО сбили или подавили 92 вражеских дрона на севере, юге и востоке страны.

Алла Киосак

