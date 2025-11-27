В Сумах, Полтаве, Харькове и Донецкой области самая сложная ситуация с электроснабжением – "Укрэнерго"

Больше всего проблем со светом сейчас в Сумах, Полтаве, Харькове и Донецкой области из-за атак российских войск. Об этом председатель правления НЭК "Укрэнерго" Виталий Зайченко сообщил в телемарафоне, передает УНН.

К сожалению, по-прежнему ситуация самая сложная в прифронтовых и приграничных областях с россией. Это Сумы, Полтава, Харьков, Донецкая область: эти регионы больше всего страдают от ударов россиян. По этим областям используют не только ракеты и "шахеды", но и другие средства, которые достаточно быстры – сообщил Зайченко.

Глава "Укрэнерго" отметил, что ремонтные бригады работают в тяжелейших условиях из-за сложной ситуации с безопасностью.

В тех условиях, в которых работают ремонтные бригады в этих областях, условия работы самые тяжелые, потому что ситуация с безопасностью там наихудшая - добавил Зайченко.

НЭК "Укрэнерго" продолжает восстанавливать электроснабжение в пострадавших регионах.

Напомним

россия в ночь на 27 ноября запустила по Украине 142 ударных БпЛА типа Shahed, Гербера и других типов. Силы ПВО сбили или подавили 92 вражеских дрона на севере, юге и востоке страны.