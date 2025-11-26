The Guardian: конфіскація активів москви - єдиний шлях зупинити війну в Україні та врятувати Європу

$42.400.03
48.950.03
ukenru
26 листопада, 15:50 • 14866 перегляди
Якщо ми хочемо запобігти подальшій війні, то слід обмежити армію росії - Каллас
26 листопада, 15:49 • 21877 перегляди
Odrex "скидає шкіру": як одеська клініка перереєстровує бізнес у спробі втекти від відповідальності Photo
26 листопада, 15:41 • 13623 перегляди
Мирний план Трампа є спробою створити механізм для припинення війни - Подоляк
26 листопада, 15:07 • 14293 перегляди
Повітряні сили ЗСУ показали винищувач Mirage 2000 у роботіVideo
26 листопада, 15:02 • 10309 перегляди
У МЗС Молдови послу рф вручили ноту протесту: до будівлі відомства принесли російський безпілотникVideo
26 листопада, 14:47 • 6858 перегляди
Учені могли нарешті вперше "побачити" темну матерію: нове дослідженняPhoto
26 листопада, 14:38 • 5218 перегляди
росія не готова робити нові поступки, в тому числі й у контексті "сво" у переговорах щодо України – мзс рфVideo
Ексклюзив
26 листопада, 14:29 • 8678 перегляди
МОЗ має право перевірити клініку Odrex: юрист пояснив, чому смерть пацієнта – достатня підстава для позапланового контролю
26 листопада, 14:17 • 21424 перегляди
Чемпіонат світу-2026 вперше у трьох країнах: що відомо про місця, формат і шанси УкраїниPhotoVideo
26 листопада, 13:23 • 24027 перегляди
Вогонь не має шансів: українська компанія XENA встановила рекорд у пожежогасінніPhoto
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київська область
Київська область
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+11°
1м/с
97%
748мм
Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
Готуємо оладки, які вийдуть у кожного: топ-5 відбірних рецептівPhoto26 листопада, 12:02 • 29999 перегляди
Повідомлення про залишення Чернишова під вартою було помилкою - АП ВАКС26 листопада, 13:31 • 6208 перегляди
Що робити на городі у грудні: поради для тих, хто не відпочиває взимкуPhoto26 листопада, 13:53 • 20680 перегляди
Глибока криза в антикорупційній інфраструктурі. Чому справа Міндіча не зняла питань до НАБУ та САП, а лише їх посилила26 листопада, 16:04 • 13875 перегляди
У четвер 27 листопада по всій Україні діятимуть обмеження електроспоживання – Укренерго16:49 • 10323 перегляди
Публікації
Глибока криза в антикорупційній інфраструктурі. Чому справа Міндіча не зняла питань до НАБУ та САП, а лише їх посилила26 листопада, 16:04 • 13933 перегляди
Odrex "скидає шкіру": як одеська клініка перереєстровує бізнес у спробі втекти від відповідальності Photo26 листопада, 15:49 • 21877 перегляди
Чемпіонат світу-2026 вперше у трьох країнах: що відомо про місця, формат і шанси УкраїниPhotoVideo26 листопада, 14:17 • 21424 перегляди
Що робити на городі у грудні: поради для тих, хто не відпочиває взимкуPhoto26 листопада, 13:53 • 20732 перегляди
Вогонь не має шансів: українська компанія XENA встановила рекорд у пожежогасінніPhoto26 листопада, 13:23 • 24027 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Сі Цзіньпін
Емманюель Макрон
Марко Рубіо
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Китай
Гонконг
Румунія
Реклама
УНН Lite
Сніговик з мультфільму "Крижане серце" "ожив" у паризькому Діснейленді: що відомо про робота Олафа25 листопада, 14:23 • 32480 перегляди
Меган Маркл не спитавши забрала дизайнерську сукню зі зйомок у модній фотосесії - ЗМІ25 листопада, 08:39 • 66875 перегляди
Німецький актор Удо Кір, відомий за ролями у фільмах "Мій власний штат Айдахо" та "Тіло для Франкенштейна", помер у віці 81 року24 листопада, 08:11 • 83805 перегляди
Друга частина "Wicked" б'є рекорди в прокаті24 листопада, 07:49 • 83857 перегляди
Демі Ловато влаштувала танці на яхті та розповіла про роботу над документальним фільмом22 листопада, 19:12 • 90572 перегляди
Актуальне
Техніка
Соціальна мережа
Boeing Starliner
Фільм
The Guardian

The Guardian: конфіскація активів москви - єдиний шлях зупинити війну в Україні та врятувати Європу

Київ • УНН

 • 52 перегляди

Заморожені активи рф можуть стати єдиним шляхом для припинення війни в Україні та запобігання її поширенню на Європу. Європа повинна вимагати справедливого миру для України, використовуючи конфісковані активи для її порятунку.

The Guardian: конфіскація активів москви - єдиний шлях зупинити війну в Україні та врятувати Європу

Конфіскація заморожених активів москви для порятунку Києва може бути єдиним шляхом для зупинки війни в Україні і недопущення украдення "угоди", яка наблизить війну в решті Європи. Про це йдеться у матеріалі The Guardian під заголовком "Чи може Європа запобігти несправедливому "миру" в Україні – і що стоїть на кону, якщо це не вдасться?", повідомляє УНН.

Деталі

Автори, зокрема, зазначають, що з поверненням майбутнього України "на геополітичну плаху", Європа стикається зі своїм власним моментом істини.

Не вперше європейські уряди залишалися в невіданні щодо секретних пропозицій, підтримуваних США, щодо припинення війни росії. Минулого тижня останній запальний план із 28 пунктів, що просочився до ЗМІ, був настільки схильний до росії, що є підозри, що він був частково розроблений у кремлі (з незграбно перекладеним російським синтаксисом)

- пише видання.

Водночас зазначається, що цього разу, незважаючи на те, що президент США Дональд Трамп дорікнув Президенту України за "нульову вдячність", екстрені переговори в Женеві скоригували план "підтримки суверенітету України": Трамп пом’якшив свої слова і терміни, стверджуючи, що переговори з Україною приносять плоди, і його спеціальний посланець Стів Віткофф незабаром повернеться до москви.

Якщо на горизонті більш прийнятна угода, це може бути пов'язано з тим, що Франція, Німеччина та Велика Британія допомогли Україні чинити опір. Йдеться не лише про солідарність: цим країнам, можливо, доведеться "виступити на місцях", щоб підтримати остаточну угоду. Однак немає підстав вважати, що москва погодиться на будь-який план, який не передбачає капітуляції Києва

- йдеться у матеріалі.

Велика Британія та ЄС готові надати Україні фінансову допомогу за рахунок заморожених активів рф - Стармер25.11.25, 23:59 • 3508 переглядiв

Автори підкреслюють, що у такий небезпечний момент на Європі, як ніколи раніше, лежить тягар вимагати для України справедливого миру – як морально, так і з власних інтересів для безпеки європейських сусідів України.

Найбільш революційним європейським важелем впливу може стати невралгічний (і Бельгія називає його юридично сумнівним) план ЄС щодо "репараційного кредиту" в розмірі 140 мільярдів євро для України, забезпечений мільярдами депозитів центрального банку росії, заморожених на Заході санкціями ЄС. Конфісковані активи ... можуть змінити статус України, що майже перебуває на межі банкрутства, та допомогти їй виграти війну

- додає видання.

Автори резюмують, що ставки для Європи високі, адже якщо москві зійде з рук зміна кордонів силою, а Україна капітулює за планом росії, війна в решті Європи стане на крок ближче, і європейці це розуміють, тож вони залишатимуться з Україною не з доброти душі, а тому, що розуміють, що на кону їхня власна безпека.

Нагадаємо

Напередодні Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн заявила про готовність представити юридичний текст для репараційного кредиту Україні на 140 млрд євро. Це відбудеться після представлення країнам ЄС варіантів фінансування для України у 2026-2027 роках.

Країни ЄС працюють над "планом Б" для фінансування України у разі провалу з активами рф - Politico26.11.25, 11:52 • 3800 переглядiв

Вадим Хлюдзинський

ЕкономікаПолітикаНовини Світу
Війна в Україні
Стів Віткофф
Женева
The Guardian
Європейська комісія
Дональд Трамп
Європейський Союз
Франція
Бельгія
Велика Британія
Європа
Німеччина
Сполучені Штати Америки
Урсула фон дер Ляєн
Україна
Київ