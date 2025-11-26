The Guardian: конфіскація активів москви - єдиний шлях зупинити війну в Україні та врятувати Європу

Конфіскація заморожених активів москви для порятунку Києва може бути єдиним шляхом для зупинки війни в Україні і недопущення украдення "угоди", яка наблизить війну в решті Європи. Про це йдеться у матеріалі The Guardian під заголовком "Чи може Європа запобігти несправедливому "миру" в Україні – і що стоїть на кону, якщо це не вдасться?", повідомляє УНН.

Деталі

Автори, зокрема, зазначають, що з поверненням майбутнього України "на геополітичну плаху", Європа стикається зі своїм власним моментом істини.

Не вперше європейські уряди залишалися в невіданні щодо секретних пропозицій, підтримуваних США, щодо припинення війни росії. Минулого тижня останній запальний план із 28 пунктів, що просочився до ЗМІ, був настільки схильний до росії, що є підозри, що він був частково розроблений у кремлі (з незграбно перекладеним російським синтаксисом) - пише видання.

Водночас зазначається, що цього разу, незважаючи на те, що президент США Дональд Трамп дорікнув Президенту України за "нульову вдячність", екстрені переговори в Женеві скоригували план "підтримки суверенітету України": Трамп пом’якшив свої слова і терміни, стверджуючи, що переговори з Україною приносять плоди, і його спеціальний посланець Стів Віткофф незабаром повернеться до москви.

Якщо на горизонті більш прийнятна угода, це може бути пов'язано з тим, що Франція, Німеччина та Велика Британія допомогли Україні чинити опір. Йдеться не лише про солідарність: цим країнам, можливо, доведеться "виступити на місцях", щоб підтримати остаточну угоду. Однак немає підстав вважати, що москва погодиться на будь-який план, який не передбачає капітуляції Києва - йдеться у матеріалі.

Автори підкреслюють, що у такий небезпечний момент на Європі, як ніколи раніше, лежить тягар вимагати для України справедливого миру – як морально, так і з власних інтересів для безпеки європейських сусідів України.

Найбільш революційним європейським важелем впливу може стати невралгічний (і Бельгія називає його юридично сумнівним) план ЄС щодо "репараційного кредиту" в розмірі 140 мільярдів євро для України, забезпечений мільярдами депозитів центрального банку росії, заморожених на Заході санкціями ЄС. Конфісковані активи ... можуть змінити статус України, що майже перебуває на межі банкрутства, та допомогти їй виграти війну - додає видання.

Автори резюмують, що ставки для Європи високі, адже якщо москві зійде з рук зміна кордонів силою, а Україна капітулює за планом росії, війна в решті Європи стане на крок ближче, і європейці це розуміють, тож вони залишатимуться з Україною не з доброти душі, а тому, що розуміють, що на кону їхня власна безпека.

Нагадаємо

Напередодні Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн заявила про готовність представити юридичний текст для репараційного кредиту Україні на 140 млрд євро. Це відбудеться після представлення країнам ЄС варіантів фінансування для України у 2026-2027 роках.

