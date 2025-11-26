$42.400.03
The Guardian: конфискация активов Москвы — единственный путь остановить войну в Украине и спасти Европу

Киев • УНН

 • 0 просмотра

Замороженные активы РФ могут стать единственным путем для прекращения войны в Украине и предотвращения ее распространения на Европу. Европа должна требовать справедливого мира для Украины, используя конфискованные активы для ее спасения.

The Guardian: конфискация активов Москвы — единственный путь остановить войну в Украине и спасти Европу

Конфискация замороженных активов Москвы для спасения Киева может быть единственным путем для остановки войны в Украине и недопущения кражи "сделки", которая приблизит войну в остальной Европе. Об этом говорится в материале The Guardian под заголовком "Может ли Европа предотвратить несправедливый "мир" в Украине – и что стоит на кону, если это не удастся?", сообщает УНН.

Детали

Авторы, в частности, отмечают, что с возвращением будущего Украины "на геополитическую плаху", Европа сталкивается со своим собственным моментом истины.

Не впервые европейские правительства оставались в неведении относительно секретных предложений, поддерживаемых США, по прекращению войны России. На прошлой неделе последний зажигательный план из 28 пунктов, просочившийся в СМИ, был настолько склонен к России, что есть подозрения, что он был частично разработан в Кремле (с неуклюже переведенным русским синтаксисом)

- пишет издание.

В то же время отмечается, что на этот раз, несмотря на то, что президент США Дональд Трамп упрекнул Президента Украины за "нулевую благодарность", экстренные переговоры в Женеве скорректировали план "поддержки суверенитета Украины": Трамп смягчил свои слова и сроки, утверждая, что переговоры с Украиной приносят плоды, и его специальный посланник Стив Уиткофф вскоре вернется в Москву.

Если на горизонте более приемлемое соглашение, это может быть связано с тем, что Франция, Германия и Великобритания помогли Украине сопротивляться. Речь идет не только о солидарности: этим странам, возможно, придется "выступить на местах", чтобы поддержать окончательное соглашение. Однако нет оснований полагать, что Москва согласится на какой-либо план, который не предусматривает капитуляции Киева

- говорится в материале.

Великобритания и ЕС готовы предоставить Украине финансовую помощь за счет замороженных активов РФ - Стармер25.11.25, 23:59 • 3508 просмотров

Авторы подчеркивают, что в такой опасный момент на Европе, как никогда ранее, лежит бремя требовать для Украины справедливого мира – как морально, так и из собственных интересов для безопасности европейских соседей Украины.

Наиболее революционным европейским рычагом влияния может стать невралгический (и Бельгия называет его юридически сомнительным) план ЕС по "репарационному кредиту" в размере 140 миллиардов евро для Украины, обеспеченный миллиардами депозитов центрального банка России, замороженных на Западе санкциями ЕС. Конфискованные активы ... могут изменить статус Украины, почти находящейся на грани банкротства, и помочь ей выиграть войну

- добавляет издание.

Авторы резюмируют, что ставки для Европы высоки, ведь если Москве сойдет с рук изменение границ силой, а Украина капитулирует по плану России, война в остальной Европе станет на шаг ближе, и европейцы это понимают, поэтому они будут оставаться с Украиной не из доброты души, а потому, что понимают, что на кону их собственная безопасность.

Напомним

Накануне Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила о готовности представить юридический текст для репарационного кредита Украине на 140 млрд евро. Это произойдет после представления странам ЕС вариантов финансирования для Украины в 2026-2027 годах.

Страны ЕС работают над "планом Б" для финансирования Украины в случае провала с активами рф - Politico26.11.25, 11:52 • 3798 просмотров

Вадим Хлюдзинский

