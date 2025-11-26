The Guardian: конфискация активов Москвы — единственный путь остановить войну в Украине и спасти Европу
Киев • УНН
Замороженные активы РФ могут стать единственным путем для прекращения войны в Украине и предотвращения ее распространения на Европу. Европа должна требовать справедливого мира для Украины, используя конфискованные активы для ее спасения.
Конфискация замороженных активов Москвы для спасения Киева может быть единственным путем для остановки войны в Украине и недопущения кражи "сделки", которая приблизит войну в остальной Европе. Об этом говорится в материале The Guardian под заголовком "Может ли Европа предотвратить несправедливый "мир" в Украине – и что стоит на кону, если это не удастся?", сообщает УНН.
Детали
Авторы, в частности, отмечают, что с возвращением будущего Украины "на геополитическую плаху", Европа сталкивается со своим собственным моментом истины.
Не впервые европейские правительства оставались в неведении относительно секретных предложений, поддерживаемых США, по прекращению войны России. На прошлой неделе последний зажигательный план из 28 пунктов, просочившийся в СМИ, был настолько склонен к России, что есть подозрения, что он был частично разработан в Кремле (с неуклюже переведенным русским синтаксисом)
В то же время отмечается, что на этот раз, несмотря на то, что президент США Дональд Трамп упрекнул Президента Украины за "нулевую благодарность", экстренные переговоры в Женеве скорректировали план "поддержки суверенитета Украины": Трамп смягчил свои слова и сроки, утверждая, что переговоры с Украиной приносят плоды, и его специальный посланник Стив Уиткофф вскоре вернется в Москву.
Если на горизонте более приемлемое соглашение, это может быть связано с тем, что Франция, Германия и Великобритания помогли Украине сопротивляться. Речь идет не только о солидарности: этим странам, возможно, придется "выступить на местах", чтобы поддержать окончательное соглашение. Однако нет оснований полагать, что Москва согласится на какой-либо план, который не предусматривает капитуляции Киева
Великобритания и ЕС готовы предоставить Украине финансовую помощь за счет замороженных активов РФ - Стармер25.11.25, 23:59 • 3508 просмотров
Авторы подчеркивают, что в такой опасный момент на Европе, как никогда ранее, лежит бремя требовать для Украины справедливого мира – как морально, так и из собственных интересов для безопасности европейских соседей Украины.
Наиболее революционным европейским рычагом влияния может стать невралгический (и Бельгия называет его юридически сомнительным) план ЕС по "репарационному кредиту" в размере 140 миллиардов евро для Украины, обеспеченный миллиардами депозитов центрального банка России, замороженных на Западе санкциями ЕС. Конфискованные активы ... могут изменить статус Украины, почти находящейся на грани банкротства, и помочь ей выиграть войну
Авторы резюмируют, что ставки для Европы высоки, ведь если Москве сойдет с рук изменение границ силой, а Украина капитулирует по плану России, война в остальной Европе станет на шаг ближе, и европейцы это понимают, поэтому они будут оставаться с Украиной не из доброты души, а потому, что понимают, что на кону их собственная безопасность.
Напомним
Накануне Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила о готовности представить юридический текст для репарационного кредита Украине на 140 млрд евро. Это произойдет после представления странам ЕС вариантов финансирования для Украины в 2026-2027 годах.
Страны ЕС работают над "планом Б" для финансирования Украины в случае провала с активами рф - Politico26.11.25, 11:52 • 3798 просмотров