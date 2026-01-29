Стармер зустрівся з Сі і забезпечив безвізовий доступ британцям до Китаю в межах нового партнерства

Глава Китаю Сі Цзіньпін високо оцінив знаковий візит прем'єр-міністра Великої Британії Кіра Стармера до Китаю, а Велика Британія за підсумками пообіцяла ширший доступ до китайських ринків для британського сектору послуг, включаючи безвізові подорожі, на тлі того, як зв'язки між двома країнами продовжують налагоджуватися, пише УНН з посиланням на Bloomberg.

Деталі

Пекін пообіцяв "активно розглянути" можливість запровадження одностороннього безвізового в'їзду для Великої Британії та розширення економічної співпраці, повідомило інформаційне агентство Xinhua у четвер після того, як Сі привітав Стармера в столиці Китаю з першим таким візитом британського прем'єр-міністра за вісім років.

"Я ціную вашу публічну заяву про те, що Китай надає можливості, і взаємодія з Китаєм є важливою", – сказав Сі у своєму вступному слові. Китай прагне "довгострокового, стабільного" партнерства з Великою Британією, додав він.

Стармер закликав до "більш просунутих" відносин. Він сказав китайському лідеру, що хоча країни розходяться в думках з ключових питань, поглиблення зв'язків є життєво важливим для британської економічної безпеки та глобальної стабільності.

Як зазначає Politico, виступаючи після зустрічі, Стармер говорив про "стратегічне, послідовне та всебічне партнерство" з азійською наддержавою.

Британський прем'єр-міністр повідомив мовникам, що вони з Сі провели "хорошу, продуктивну" зустріч із "конкретними результатами", включаючи прогрес у зниженні мит на віскі, безвізовий режим до Китаю та співпрацю у боротьбі з нелегальною міграцією.

Він сказав: "Ми досягли справді значного прогресу щодо мит на віскі, безвізового режиму до Китаю та обміну інформацією".

За словами Стармера, вони також "шанобливо" обговорили такі теми, як ув'язнення в Гонконзі колишнього медіамагната Джиммі Лая, громадянина Великої Британії, та ставлення Китаю до уйгурів.

Після того, як Стармер та Сі домовилися в Пекіні побудувати стабільніші відносини, Велика Британія пообіцяла ширший доступ до китайських ринків для британського сектору послуг, включаючи безвізові подорожі.

Китай послабить правила для британських ділових мандрівників та туристів, дозволивши їм в'їжджати до країни без віз для перебування менше 30 днів, заявив у четвер уряд Великої Британії. Цей крок наблизить країну до інших країн, таких як Австралія, Франція, Німеччина, Італія та Японія, йдеться у заяві.

Велика Британія та Китай також планують провести дослідження щодо того, чи варто укладати двосторонню угоду про послуги, повідомила канцелярія прем'єр-міністра. Тим часом обидві сторони домовилися про "партнерство у сфері послуг", яке дозволить британським секторам охорони здоров'я, фінансів та професійної діяльності, права та освіти "чіткіші правила, кращий доступ до ринку та підтримку для збільшення продажів у Китаї", заявив уряд Великої Британії.

Кроки щодо віз та послуг є конкретними результатами для британського прем'єр-міністра, який зіткнувся з внутрішньою критикою з боку політичних опонентів через свій візит до Китаю.

Зустріч, пише видання, знаменує собою продумане перезавантаження для Лондона, який прагне зосередити двосторонні відносини на економічних інтересах після того, як вони заморозилися через ймовірні порушення прав людини Пекіном, пандемію Covid-19 та звинувачення у шпигунстві.

Для Сі візит Стармера є підтвердженням співпраці з Китаєм, попри прагнення Вашингтона обмежити глобальний вплив Пекіна, зауважує видання.

Окремо британська фармацевтична компанія AstraZeneca Plc заявила, що інвестує 15 мільярдів доларів у Китай до 2030 року для розширення виробництва ліків, а також досліджень і розробок, що є подальшим зобов'язанням щодо її вже значної присутності на материку.

Візит відбувається на тлі "потоку лідерів G7", включаючи президента США Дональда Трампа, які відвідають Китай у першій половині цього року, багато з яких завершили тривалі періоди відсутності в китайській столиці. Поки лідер республіканців змагається з союзниками США, Пекін прагне згладити зв'язки із західними країнами, диверсифікуючи торговельні відносини, пише видання.

Безвізовий доступ до другої за величиною економіки світу сприятиме розвитку бізнесу та міжособистісних зв'язків. Коментарі Китаю щодо віз перегукуються з формулюваннями, які китайський дипломат використав для опису угоди з Оттавою після візиту прем'єр-міністра Канади Марка Карні на початку цього місяця, хоча Карні тоді заявив, що Сі "зобов'язався" надати канадцям такий доступ.

За день до зустрічі з Сі Стармер невдовзі після прибуття до Пекіна заявив великій делегації британських підприємств та культурних установ, що вони "творять історію", заявивши, що "в наших національних інтересах взаємодіяти з Китаєм".

Символом своїх зусиль щодо відновлення зв'язків став подарунок, який підготував британський лідер: матчевий м'яч з нещодавнього матчу Прем'єр-ліги між "Арсеналом" та "Манчестер Юнайтед". Прем'єр-міністр є відомим уболівальником "Арсеналу", тоді як Сі, як кажуть, є вболівальником його суперника.

Стармер також планує відвідати ділові заходи разом з прем'єр-міністром Китаю Лі Цяном. Він відвідає Шанхай, а пізніше вирушить до Токіо, щоб зустрітися з прем'єр-міністром Японії Санае Такаїчі, яка зараз перебуває у власному дипломатичному протистоянні з Сі, перш ніж повернутися до Великої Британії.

Офіційне інформаційне агентство Китаю Xinhua назвало приїзд Стармера "ключовим моментом", водночас закликавши Велику Британію прийняти політику, вільну від зовнішнього впливу, що є ледь помітною критикою звичайної тісної координації Великої Британії зі США. Це повторило заклики до Карні до "стратегічної автономії" під час його нещодавнього візиту, який спонукав Трампа пригрозити новими митами на канадські товари.

Однак Стармер перед від'їздом заявив Bloomberg, що Велика Британія може розпочати діалог із Сі, не розгнівавши Трампа та не завдавши шкоди так званим особливим відносинам Лондона зі США. Він відкинув ідею про те, що йому доведеться йти на компроміси у своєму підході до двох держав.

Профіцит торговельного балансу Китаю з Великою Британією різко зріс минулого року, на тлі того, як експортери, які постраждали від митної війни Трампа, шукали нові ринки, масово постачаючи до Великої Британії телефони, комп'ютери та автомобілі. На відміну від США та Європейського Союзу, Велика Британія не має штрафних мит на китайські електромобілі, що допомагає BYD Co. перевершити продажі Tesla на ринку Великої Британії, вказує видання.

Уряд Стармера витратив місяці на підготовку цієї поїздки, зокрема схваливши суперечливий план Китаю щодо величезного посольства в Лондоні.

Для Великої Британії дипломатичні перемоги можуть включати схвалення Китаєм реконструкції її занедбаного посольства в Пекіні, хоча в заявах обох сторін про таку угоду не згадувалося.