Стармер встретился с Си и обеспечил безвизовый доступ британцам в Китай в рамках нового партнерства

Глава Китая Си Цзиньпин высоко оценил знаковый визит премьер-министра Великобритании Кира Стармера в Китай, а Великобритания по итогам пообещала более широкий доступ к китайским рынкам для британского сектора услуг, включая безвизовые поездки, на фоне того, как связи между двумя странами продолжают налаживаться, пишет УНН со ссылкой на Bloomberg.

Детали

Пекин пообещал "активно рассмотреть" возможность введения одностороннего безвизового въезда для Великобритании и расширения экономического сотрудничества, сообщило информационное агентство Xinhua в четверг после того, как Си приветствовал Стармера в столице Китая с первым таким визитом британского премьер-министра за восемь лет.

"Я ценю ваше публичное заявление о том, что Китай предоставляет возможности, и взаимодействие с Китаем является важным", – сказал Си в своем вступительном слове. Китай стремится к "долгосрочному, стабильному" партнерству с Великобританией, добавил он.

Стармер призвал к "более продвинутым" отношениям. Он сказал китайскому лидеру, что хотя страны расходятся во мнениях по ключевым вопросам, углубление связей является жизненно важным для британской экономической безопасности и глобальной стабильности.

Как отмечает Politico, выступая после встречи, Стармер говорил о "стратегическом, последовательном и всеобъемлющем партнерстве" с азиатской сверхдержавой.

Британский премьер-министр сообщил вещателям, что они с Си провели "хорошую, продуктивную" встречу с "конкретными результатами", включая прогресс в снижении пошлин на виски, безвизовый режим в Китай и сотрудничество в борьбе с нелегальной миграцией.

Он сказал: "Мы достигли действительно значительного прогресса в отношении пошлин на виски, безвизового режима в Китай и обмена информацией".

По словам Стармера, они также "уважительно" обсудили такие темы, как заключение в Гонконге бывшего медиамагната Джимми Лая, гражданина Великобритании, и отношение Китая к уйгурам.

После того, как Стармер и Си договорились в Пекине построить более стабильные отношения, Великобритания пообещала более широкий доступ к китайским рынкам для британского сектора услуг, включая безвизовые поездки.

Китай ослабит правила для британских деловых путешественников и туристов, позволив им въезжать в страну без виз для пребывания менее 30 дней, заявило в четверг правительство Великобритании. Этот шаг приблизит страну к другим странам, таким как Австралия, Франция, Германия, Италия и Япония, говорится в заявлении.

Великобритания и Китай также планируют провести исследования относительно того, стоит ли заключать двустороннее соглашение об услугах, сообщила канцелярия премьер-министра. Тем временем обе стороны договорились о "партнерстве в сфере услуг", которое позволит британским секторам здравоохранения, финансов и профессиональной деятельности, права и образования "четкие правила, лучший доступ к рынку и поддержку для увеличения продаж в Китае", заявило правительство Великобритании.

Шаги по визам и услугам являются конкретными результатами для британского премьер-министра, который столкнулся с внутренней критикой со стороны политических оппонентов из-за своего визита в Китай.

Встреча, пишет издание, знаменует собой продуманную перезагрузку для Лондона, который стремится сосредоточить двусторонние отношения на экономических интересах после того, как они заморозились из-за вероятных нарушений прав человека Пекином, пандемии Covid-19 и обвинений в шпионаже.

Для Си визит Стармера является подтверждением сотрудничества с Китаем, несмотря на стремление Вашингтона ограничить глобальное влияние Пекина, отмечает издание.

Отдельно британская фармацевтическая компания AstraZeneca Plc заявила, что инвестирует 15 миллиардов долларов в Китай до 2030 года для расширения производства лекарств, а также исследований и разработок, что является дальнейшим обязательством относительно ее уже значительного присутствия на материке.

Визит происходит на фоне "потока лидеров G7", включая президента США Дональда Трампа, которые посетят Китай в первой половине этого года, многие из которых завершили длительные периоды отсутствия в китайской столице. Пока лидер республиканцев соревнуется с союзниками США, Пекин стремится сгладить связи с западными странами, диверсифицируя торговые отношения, пишет издание.

Безвизовый доступ ко второй по величине экономике мира будет способствовать развитию бизнеса и межличностных связей. Комментарии Китая относительно виз перекликаются с формулировками, которые китайский дипломат использовал для описания соглашения с Оттавой после визита премьер-министра Канады Марка Карни в начале этого месяца, хотя Карни тогда заявил, что Си "обязался" предоставить канадцам такой доступ.

За день до встречи с Си Стармер вскоре после прибытия в Пекин заявил большой делегации британских предприятий и культурных учреждений, что они "творят историю", заявив, что "в наших национальных интересах взаимодействовать с Китаем".

Символом своих усилий по восстановлению связей стал подарок, который подготовил британский лидер: матчевый мяч с недавнего матча Премьер-лиги между "Арсеналом" и "Манчестер Юнайтед". Премьер-министр является известным болельщиком "Арсенала", тогда как Си, как говорят, является болельщиком его соперника.

Стармер также планирует посетить деловые мероприятия вместе с премьер-министром Китая Ли Цяном. Он посетит Шанхай, а позже отправится в Токио, чтобы встретиться с премьер-министром Японии Санаэ Такаичи, которая сейчас находится в собственном дипломатическом противостоянии с Си, прежде чем вернуться в Великобританию.

Официальное информационное агентство Китая Xinhua назвало приезд Стармера "ключевым моментом", в то же время призвав Великобританию принять политику, свободную от внешнего влияния, что является едва заметной критикой обычной тесной координации Великобритании с США. Это повторило призывы к Карни к "стратегической автономии" во время его недавнего визита, который побудил Трампа пригрозить новыми пошлинами на канадские товары.

Однако Стармер перед отъездом заявил Bloomberg, что Великобритания может начать диалог с Си, не рассердив Трампа и не нанеся ущерба так называемым особым отношениям Лондона с США. Он отверг идею о том, что ему придется идти на компромиссы в своем подходе к двум государствам.

Профицит торгового баланса Китая с Великобританией резко вырос в прошлом году, на фоне того, как экспортеры, пострадавшие от таможенной войны Трампа, искали новые рынки, массово поставляя в Великобританию телефоны, компьютеры и автомобили. В отличие от США и Европейского Союза, Великобритания не имеет штрафных пошлин на китайские электромобили, что помогает BYD Co. превзойти продажи Tesla на рынке Великобритании, указывает издание.

Правительство Стармера потратило месяцы на подготовку этой поездки, в частности одобрив спорный план Китая по огромному посольству в Лондоне.

Для Великобритании дипломатические победы могут включать одобрение Китаем реконструкции ее заброшенного посольства в Пекине, хотя в заявлениях обеих сторон о таком соглашении не упоминалось.