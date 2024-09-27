Шерше ля фам, або як "прихована" співмешканка може позбавити кар'єри одного з головних податківців

Національне агентство з питань запобігання корупції (НАЗК) розпочало моніторинг способу життя в.о. заступника голови Державної податкової служби Євгенія Сокура після появи інформації про те, що один з головних податківців країни ймовірно роками приховував дані про те, що має співмешканку. Експерти, опитані УНН вважають, що чиновника варто відсторонити від виконання обовʼязків на час проведення перевірки, а в разі, якщо будуть виявлені порушення антикорупційного законодавства, – негайно звільнити.

За даними УНН, в.о. заступника голови Державної податкової служби Євгеній Сокур вніс у декларацію за 2023 рік ймовірно недостовірні дані. Зокрема, він не вказав у документі дані про свою співмешканку. Сокур у ході слідства по справі про нібито замах на нього сам розповів правоохоронцям, що із 2016 року проживає разом із дівчиною на імʼя Аліна у квартирі на проспекті Лобановського, 6-Д. Проте у своїх деклараціях Сокур жодного разу не згадав про свою співмешканку.

Після депутатського звернення члена комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Ніни Южаніної НАЗК розпочало перевірку щодо Євгенія Сокура. В Агентстві у відповідь на запит УНН також підтвердили, що проводять моніторинг відповідності способу життя Сокура його деклараціям. Голова Громадської ради при НАЗК Катерина Бутко зазначила, що Національне агентство з питань запобігання корупції перевіряє, чи був спільний побут у Сокура з його співмешканкою Аліною.

Що кажуть юристи

На думку адвоката АБ "Касьяненко і партнери" Дмитра Касьяненка, таким чином Сокур ймовірно порушив законодавство у сфері фінансового контролю.

"Закон України "Про запобігання корупції" вимагає від державних службовців декларування не лише їхнього особистого майна та доходів, але й майна та доходів членів їхньої сім'ї, до яких належать також особи, які спільно проживають, ведуть спільний побут і мають взаємні права та обов'язки (ст. 1 Закону). Якщо Сокур Євгеній проживає зі співмешканкою з 2016 року, але не вказав ці дані у своїх деклараціях, це може бути порушенням законодавства щодо фінансового контролю", - зазначив юрист.

Керуючий партнер GRACERS, адвокат Сергій Лисенко акцентував на тому, що Сокуру не вдасться відмовитись від своїх показів, які він давав під час допиту, як потерпілий, адже це матиме наслідки.

"Цікавим є і інший правовий нюанс. Так, у разі відмови Євгенія Сокура від своїх показів у частині проживання з 2016 року з особою на ім’я Аліна, можуть настати не менш негативні наслідки для останнього, а саме притягнення його до кримінальної відповідальності за ст. 384 КК України (введення в оману суду або іншого уповноваженого органу)", - зазначив Лисенко.

За його словами, якщо в результаті моніторингу НАЗК підтвердиться, що чиновник скоїв порушення антикорупційного законодавства, йому загрожуватиме адміністративна або кримінальна відповідальність залежно від суми незадекларованого майна.

Не співмешканкою єдиною

Окрім того, у відповіді на запит УНН в НАЗК повідомили, що 21 квітня 2022 року ДПС зверталася до Агентства з проханням провести перевірку щодо Євгенія Сокура. Звернення було направлене до Агентства попри те, що у 2022 році НАЗК не проводило такі перевірки у звʼязку із широкомасштабним вторгнення рф в Україну. Тобто в ДПС, імовірно, розуміли, що декларації Сокура ніхто не перевірятиме.

Прохання ДПС було повʼязане з тим, що в квітні 2022 року Євгеній Сокур претендував на посаду очільника департаменту економічного аналізу ДПС, однак конкурс колишній помічник голови податкового комітету Ради Данила Гетманцева тоді провалив. Переможницею відбору 18 квітня 2022 року оголосили Марину Баряхтар, яка, за даними ЗМІ, через три дні відмовилася обійняти посаду.

Фактично Баряхтар поступилася місцем Сокуру, якого ЗМІ називають правою рукою Гетманцева у податковій. Тоді ні дня не працювавшому у ДПС Сокуру ця посада була необхідна для того, щоб відкрити шлях до крісла в.о. заступника голови Державної податкової служби України. Адже всього за два тижні - 7 травня - він отримав цю керівну посаду.

Імовірно, за свою поступливість Барахтяр отримала посаду директора департаменту управління ризиками.

Цікаво, що тоді ж, за даними ЗМІ, Сокур використав механізм нульової декларації і вказав 2,5 мільйони гривень, легальне походження яких за інших обставин він би не зміг пояснити перевіряльникам. Тобто це означає, що раніше він їх від податкової фактично приховав.

Відсторонення і звільнення

Експерти, опитані УНН, наголошують, що відсторонення Євгенія Сокура від виконання обовʼязків заступника голови ДПС на період проведення моніторингу НАЗК є кроком, який сприятиме об’єктивності та прозорості процесу. Подібні перевірки, як і розслідування будь-якого роду, можуть викликати суспільний резонанс і ставити під загрозу довіру до системи державної служби. Тому на час моніторингу важливо, щоб посадовці, які проходять перевірку, не займали своїх посад.

Зокрема, голова руху #SaveФОП Сергій Доротич зазначив, що у справедливій державі чиновника, на кшталт Сокура, відразу після виявлення журналістами фактів порушення антикорупційного законодавства відсторонили б від виконання обовʼязків. "Наступним кроком – швидке і оперативне розслідування фактів і, в разі підтвердження, миттєве звільнення, відкриття кримінального провадження і показове покарання, з конфіскацією майна, тому що державні службовці – це не приватний сектор, усі свої статки вони мають за рахунок державного бюджету, вони з нього харчуються. Тому конфіскація майна і заборона займати будь-які посади, які оплачуються за рахунок держбюджету", - наголосив він.

Доротич переконаний, що випадок Сокура - це черговий показник того, як зневажають законодавство українські чиновники. "Вони вважають, що для них закони не писані, а кріпаки і холопи – ті повинні виконувати закони. Так у нас склалося і не міняється. І риба гниє з голови, і, на жаль, наша голова не робить висновки з попередніх помилок і не вживає жорстких заходів в першу чергу до своєї команди", - зазначив він.

Експерти переконані, що тим, хто бреше у своїх деклараціях не місце на державній службі. "Звичайно, що люди, які вказують недостовірні дані про себе, про своїх родичів, порушують взагалі норми декларування, не мають бути на державній службі і взагалі мають бути притягнуті до відповідальності, це очевидно", - зазначив голова Advanter Group, співзасновник Центру економічного відновлення Андрій Длігач.

Додамо

Раніше УНН розповідав, що замах на в.о. заступника голови Державної податкової служби України Євгена Сокура викликає багато запитань щодо його достовірності. Він міг бути інсценованим, щоб відвернути увагу від кримінального провадження проти Сокура за зловживання службовим становищем.

Ідеться про кримінальне провадження, відкрите що 4 листопада 2022 року за ч. 3 ст. 365 КК України, за фактом перевищення службових повноважень виконувачем обов'язків заступника голови ДПС України Євгенієм Сокуром, який 26 жовтня 2022 року прийняв розпорядження про анулювання ліцензії ПАТ "Укртатнафта" на виробництво пального. Такі дії Сокура, за версією слідства, спричинили тяжкі наслідки товариству, а також державі у вигляді неможливості виконання мобілізаційних завдань Міноборони з виробництва та постачання нафтопродуктів для потреб оборони та обороноздатності держави.