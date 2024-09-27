Шерше ля фам, або як "прихована" співмешканка може позбавити кар'єри одного з головних податківців

ukenru
06:19 • 28360 перегляди

Україна та США зустрінуться в Ер-Ріяді після російсько-американських переговорів

Ексклюзив
24 березня, 15:27 • 73653 перегляди

У Києві на дівчину впав інформаційний щит: правоохоронці встановлюють обставини інциденту

Ексклюзив
24 березня, 12:16 • 131021 перегляди

Через кібератаку на "Укрзалізницю" на столичному вокзалі утворились великі черги - фото

24 березня, 11:58 • 176497 перегляди

Магнітні бурі у квітні 2025: коли очікувати

24 березня, 11:26 • 137461 перегляди

Зеленський схвалив створення Вищого адміністративного суду: що зміниться

Ексклюзив
24 березня, 11:21 • 124907 перегляди

Кібератака на "Укрзалізницю": експерт розповів про проблеми із кібербезпекою

Ексклюзив
24 березня, 11:09 • 121838 перегляди

Фармацевтика на війні: "Лікарі без кордонів" розповіли, чи є шанс на доступність ліків біля фронту

Ексклюзив
24 березня, 11:02 • 157018 перегляди

Юлія Ярмоленко: "Статеве виховання починається з народження"

Ексклюзив
24 березня, 09:46 • 76434 перегляди

Депресія: психологиня розповіла, як розпізнати, лікувати та впоратися зі стресом

24 березня, 08:52 • 84733 перегляди

Зеленський підписав закон про підвищення акцизу на тютюнові вироби

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+8°
2.1 м/с
91 %
749 мм
Похмуро, опадів не очікується протягом наступних 2 годин
Популярнi новини
Сенатори закликають Трампа передати Києву 300 млрд доларів заморожених активів рф - ЗМІ

Сенатори закликають Трампа передати Києву 300 млрд доларів заморожених активів рф - ЗМІ

24 березня, 23:24 • 65365 перегляди
Ізюм зазнав масованої атаки "шахедами": у місті спалахнула пожежа

Ізюм зазнав масованої атаки "шахедами": у місті спалахнула пожежа

25 березня, 00:37 • 58367 перегляди
кремль більш зацікавлений у співпраці зі США, ніж у припиненні вогню - ISW

кремль більш зацікавлений у співпраці зі США, ніж у припиненні вогню - ISW

25 березня, 01:10 • 56785 перегляди
Військові моряки показали знищення ворожої міни біля узбережжя Одеси

Військові моряки показали знищення ворожої міни біля узбережжя Одеси

25 березня, 01:26 • 56910 перегляди
Рубіо назвав єдину людину, здатну посадити Україну та росію за стіл переговорів

Рубіо назвав єдину людину, здатну посадити Україну та росію за стіл переговорів

01:55 • 53682 перегляди
Публікації
Міжнародний день ненародженої дитини та День СБУ: що ще відзначається 25 березня

Міжнародний день ненародженої дитини та День СБУ: що ще відзначається 25 березня

04:30 • 29474 перегляди
Магнітні бурі у квітні 2025: коли очікувати

Магнітні бурі у квітні 2025: коли очікувати

24 березня, 11:58 • 176500 перегляди
Юлія Ярмоленко: "Статеве виховання починається з народження"

Юлія Ярмоленко: "Статеве виховання починається з народження"
Ексклюзив

24 березня, 11:02 • 157019 перегляди
Тиждень змін: сонячне затемнення і крок у нову епоху

Тиждень змін: сонячне затемнення і крок у нову епоху
Ексклюзив

24 березня, 07:02 • 191509 перегляди
Голова АРМА “публічно бреше” про доходи агентства – Радіна звертається до ОГП, Дума виправдовується

Голова АРМА “публічно бреше” про доходи агентства – Радіна звертається до ОГП, Дума виправдовується

21 березня, 17:51 • 526160 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
Каньє Вест втік до Токіо після сварки з Кім у мережі

Каньє Вест втік до Токіо після сварки з Кім у мережі

07:13 • 3048 перегляди
У зірки серіалу “Пліткарка” Еда Вествіка народився син. Його назвали Оскар

У зірки серіалу “Пліткарка” Еда Вествіка народився син. Його назвали Оскар

24 березня, 19:57 • 13487 перегляди
Лорен Санчес загадково натякнула на весілля з засновником Amazon Джеффом Безосом

Лорен Санчес загадково натякнула на весілля з засновником Amazon Джеффом Безосом

24 березня, 16:15 • 39674 перегляди
Роберт Дауні-молодший у ролі зловісного Доктора Дума – як створювалася концепція

Роберт Дауні-молодший у ролі зловісного Доктора Дума – як створювалася концепція

24 березня, 15:51 • 38793 перегляди
Дженніфер Еністон і Педро Паскаль викликали чутки про роман тригодинною вечерею

Дженніфер Еністон і Педро Паскаль викликали чутки про роман тригодинною вечерею

24 березня, 14:21 • 40638 перегляди
Актуальне
Шерше ля фам, або як "прихована" співмешканка може позбавити кар'єри одного з головних податківців

Шерше ля фам, або як "прихована" співмешканка може позбавити кар'єри одного з головних податківців

Київ • УНН

 • 165757 перегляди

Усе більше уваги прикуто до постаті Євгенія Сокура, в.о. заступника голови ДПС України, щодо якого НАЗК розпочало перевірку через ймовірне приховування інформації про співмешканку у своїх деклараціях. Експерти вважають, що чиновника варто відсторонити на час перевірки.

Національне агентство з питань запобігання корупції (НАЗК) розпочало моніторинг способу життя в.о. заступника голови Державної податкової служби Євгенія Сокура після появи інформації про те, що один з головних податківців країни ймовірно роками приховував дані про те, що має співмешканку. Експерти, опитані УНН вважають, що чиновника варто відсторонити від виконання обовʼязків на час проведення перевірки, а в разі, якщо будуть виявлені порушення антикорупційного законодавства, – негайно звільнити.

За даними УНН, в.о. заступника голови Державної податкової служби Євгеній Сокур вніс у декларацію за 2023 рік ймовірно недостовірні дані. Зокрема, він не вказав у документі дані про свою співмешканку. Сокур у ході слідства по справі про нібито замах на нього сам розповів правоохоронцям, що із 2016 року проживає разом із дівчиною на імʼя Аліна у квартирі на проспекті Лобановського, 6-Д. Проте у своїх деклараціях Сокур жодного разу не згадав про свою співмешканку.

Після депутатського звернення члена комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Ніни Южаніної НАЗК розпочало перевірку щодо Євгенія Сокура. В Агентстві у відповідь на запит УНН також підтвердили, що проводять моніторинг відповідності способу життя Сокура його деклараціям. Голова Громадської ради при НАЗК Катерина Бутко зазначила, що Національне агентство з питань запобігання корупції перевіряє, чи був спільний побут у Сокура з його співмешканкою Аліною.

Що кажуть юристи

На думку адвоката АБ "Касьяненко і партнери" Дмитра Касьяненка, таким чином Сокур ймовірно порушив законодавство у сфері фінансового контролю.

"Закон України "Про запобігання корупції" вимагає від державних службовців декларування не лише їхнього особистого майна та доходів, але й майна та доходів членів їхньої сім'ї, до яких належать також особи, які спільно проживають, ведуть спільний побут і мають взаємні права та обов'язки (ст. 1 Закону). Якщо Сокур Євгеній проживає зі співмешканкою з 2016 року, але не вказав ці дані у своїх деклараціях, це може бути порушенням законодавства щодо фінансового контролю", - зазначив юрист.

Керуючий партнер GRACERS, адвокат Сергій Лисенко акцентував на тому, що Сокуру не вдасться відмовитись від своїх показів, які він давав під час допиту, як потерпілий, адже це матиме наслідки.

"Цікавим є і інший правовий нюанс. Так, у разі відмови Євгенія Сокура від своїх показів у частині проживання з 2016 року з особою на ім’я Аліна, можуть настати не менш негативні наслідки для останнього, а саме притягнення його до кримінальної відповідальності за ст. 384 КК України (введення в оману суду або іншого уповноваженого органу)", - зазначив Лисенко.

За його словами, якщо в результаті моніторингу НАЗК підтвердиться, що чиновник скоїв порушення антикорупційного законодавства, йому загрожуватиме адміністративна або кримінальна відповідальність залежно від суми незадекларованого майна.

Не співмешканкою єдиною

Окрім того, у відповіді на запит УНН в НАЗК повідомили, що 21 квітня 2022 року ДПС  зверталася до Агентства з проханням провести перевірку щодо Євгенія Сокура. Звернення було направлене до Агентства попри те, що у 2022 році НАЗК не проводило такі перевірки у звʼязку із широкомасштабним вторгнення рф в Україну. Тобто в ДПС, імовірно, розуміли, що декларації Сокура ніхто не перевірятиме.

Прохання ДПС було повʼязане з тим, що в квітні 2022 року Євгеній Сокур претендував на посаду очільника департаменту економічного аналізу ДПС, однак конкурс колишній помічник голови податкового комітету Ради Данила Гетманцева тоді провалив. Переможницею відбору 18 квітня 2022 року оголосили Марину Баряхтар, яка, за даними ЗМІ, через три дні відмовилася обійняти посаду.

Фактично Баряхтар поступилася місцем Сокуру, якого ЗМІ називають правою рукою Гетманцева у податковій. Тоді ні дня не працювавшому у ДПС Сокуру ця посада була необхідна для того, щоб відкрити шлях до крісла в.о. заступника голови Державної податкової служби України. Адже всього за два тижні - 7 травня - він отримав цю керівну посаду.

Імовірно, за свою поступливість Барахтяр отримала посаду директора департаменту управління ризиками.

Цікаво, що тоді ж, за даними ЗМІ, Сокур використав механізм нульової декларації і вказав 2,5 мільйони гривень, легальне походження яких за інших обставин він би не зміг пояснити перевіряльникам. Тобто це означає, що раніше він їх від податкової фактично приховав. 

Відсторонення і звільнення

Експерти, опитані УНН, наголошують, що відсторонення Євгенія Сокура від виконання обовʼязків заступника голови ДПС на період проведення моніторингу НАЗК є кроком, який сприятиме об’єктивності та прозорості процесу. Подібні перевірки, як і розслідування будь-якого роду, можуть викликати суспільний резонанс і ставити під загрозу довіру до системи державної служби. Тому на час моніторингу важливо, щоб посадовці, які проходять перевірку, не займали своїх посад.

Зокрема, голова руху #SaveФОП Сергій Доротич зазначив, що у справедливій державі чиновника, на кшталт Сокура, відразу після виявлення журналістами фактів порушення антикорупційного законодавства відсторонили б від виконання обовʼязків. "Наступним кроком – швидке і оперативне розслідування фактів і, в разі підтвердження, миттєве звільнення, відкриття кримінального провадження і показове покарання, з конфіскацією майна, тому що державні службовці – це не приватний сектор, усі свої статки вони мають за рахунок державного бюджету, вони з нього харчуються. Тому конфіскація майна і заборона займати будь-які посади, які оплачуються за рахунок держбюджету", - наголосив він.

Доротич переконаний, що випадок Сокура - це черговий показник того, як зневажають законодавство українські чиновники. "Вони вважають, що для них закони не писані, а кріпаки і холопи – ті повинні виконувати закони. Так у нас склалося і не міняється. І риба гниє з голови, і, на жаль, наша голова не робить висновки з попередніх помилок і не вживає жорстких заходів в першу чергу до своєї команди", - зазначив він.

Експерти переконані, що тим, хто бреше у своїх деклараціях не місце на державній службі. "Звичайно, що люди, які вказують недостовірні дані про себе, про своїх родичів, порушують взагалі норми декларування, не мають бути на державній службі і взагалі мають бути притягнуті до відповідальності, це очевидно", - зазначив голова Advanter Group, співзасновник Центру економічного відновлення Андрій Длігач.

Додамо

Раніше УНН розповідав, що замах на в.о. заступника голови Державної податкової служби України Євгена Сокура викликає багато запитань щодо його достовірності. Він міг бути інсценованим, щоб відвернути увагу від кримінального провадження проти Сокура за зловживання службовим становищем.

Ідеться про кримінальне провадження, відкрите що 4 листопада 2022 року за ч. 3 ст. 365 КК України, за фактом перевищення службових повноважень виконувачем обов'язків заступника голови ДПС України Євгенієм Сокуром, який 26 жовтня 2022 року прийняв розпорядження про анулювання ліцензії ПАТ "Укртатнафта" на виробництво пального. Такі дії Сокура, за версією слідства, спричинили тяжкі наслідки товариству, а також державі у вигляді неможливості виконання мобілізаційних завдань Міноборони з виробництва та постачання нафтопродуктів для потреб оборони та обороноздатності держави.

Лілія Подоляк

Лілія Подоляк

ПолітикаПублікації
derzhavna-fiskalna-sluzhba-ukrainyДержавна фіскальна служба України
ministerstvo-oborony-ukrainaМіністерство оборони України
verkhovna-radaВерховна Рада
ukrainaУкраїна

Звернутися з питань розміщення реклами

Tesla
$273.96
Brent
$72.33
Bitcoin
$86,622.00
S&P 500
$5,758.77
Газ TTF
$42.05
Золото
$3,050.80
Ethereum
$2,055.85