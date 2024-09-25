Чиновникам, які брешуть у деклараціях, не місце на держслужбі, тому в.о. заступника голови ДПС має бути звільнений – експерт

Керівництво податкової і митниці необхідно замінити, в тому числі, щоб очистити від тих, хто вказує у деклараціях недостовірні дані. Виконуючому обовʼязки заступника голови ДПС Євгенію Сокуру не місце на цій посаді. Таку думку в ексклюзивному коментарі УНН висловив голова Advanter Group, співзасновник Центру економічного відновлення Андрій Длігач.

Контекст

Раніше УНН розповідав, що в.о. заступника голови Державної податкової служби Євгеній Сокур вніс в декларацію за 2023 рік ймовірно недостовірні дані. Зокрема, він не вказав, в документі дані про свою співмешканку. Сокур в ході слідства по справі про нібито замах на нього, сам розповів правоохоронцям, що із 2016 року проживає разом із дівчиною на імʼя Аліна у квартирі на проспекті Лобановського, 6-Д. Проте у своїх деклараціях Сокур жодного разу не згадав про свою співмешканку. Після депутатського звернення члена Комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Ніни Южаніної НАЗК розпочало перевірку щодо Євгенія Сокура. В Агентстві у відповідь на запит УНН також підтвердили, що проводять моніторинг. Голова Громадської ради при НАЗК Катерина Бутко зазначила, що Національне агентство з питань запобігання корупції перевіряє чи був спільний побут у Сокура з його співмешканкою Аліною.

Звичайно, що люди, які вказують недостовірні дані про себе, про своїх родичів, порушують взагалі норми декларування – не мають бути на державній службі і взагалі мають бути притягнуті до відповідальності, це очевидно - зазначив Длігач.

Він додав, що той факт, що керівництво митниці і податкової не були перезавантажені, вони роками перебувають у статусі виконуючих обовʼязки, а управління органами відбувається "по силовій вертикалі" - неприпустима ситуація.

"Тому ми наполягаємо зараз на очищенні і податкової і митниці на принципах, схожих із тими, що запущені зараз по БЕБ", - зазначив Длігач.

Водночас він наголосив, що відсутність довіри до ключових державних органів прямо впливає на бажання іноземних партнерів інвестувати в Україну.

Абсолютно очевидно, що довіра до влади, якщо вона низька, то не буде ніяких інвестицій, розвитку, нічого. Довіра до влади починається перш за все з персоналій. З того, що у владі мають бути люди, зрозумілі, кристально чисті і професійні. І Сокур точно не може лишатися на цій посаді - наголосив Длігач.

Додамо

Як зʼясувалося, 21 квітня 2022 року ДПС зверталася до НАЗК з проханням провести перевірку моніторинг щодо Євгенія Сокура. Моніторинг не відбувся через воєнний стан, оголошений через широкомасштабне вторгнення росії в Україну і в податковій не могли не знати, що перевірки не буде.

Цікаво, що в квітні 2022 року Євгеній Сокур проходив відбір на посаду очільника департаменту економічного аналізу ДПС, однак конкурс колишній помічник голови податкового комітету Ради Данила Гетманцева тоді провалив. Переможницею відбору 18 квітня 2022 року оголосили Марину Баряхтар, яка, за даними ЗМІ, через три дні відмовилася обійняти посаду. Тобто вона фактично поступилася місцем Сокуру, якого ЗМІ називають правою рукою Гетманцева у податковій. Тоді ні дня не працюючому у ДПС Сокуру ця посада була необхідна як проміжний етап до крісла в.о. заступника голови Державної податкової служби України. Адже всього за два тижні - 7 травня він отримав цю керівну посаду. Не виключено, що з Барахтяр існувала домовленість, бо й вона не покинула органи ДПС обійнявши посаду директора Департаменту управління ризиками.

За даними ЗМІ, саме в 2022 році в.о. заступника голови податкової Сокур використав нульову декларацію і вказав 2,5 мільйони гривень, легальне походження яких за інших обставин він би не зміг пояснити перевіряльникам. Тобто це означає, що раніше він їх від податкової фактично приховав і в разі проведення моніторингу НАЗК ймовірно він би не пройшов перевірку.

Нагадаємо

Раніше УНН розповідав, що замах на в.о. заступника голови Державної податкової служби України Євгена Сокура викликає багато запитань щодо його достовірності. Він міг бути інсценованим, щоб відвернути увагу від кримінального провадження проти Сокура за зловживання службовим становищем.

Йдеться про кримінальне провадження, відкрите що 4 листопада 2022 року за ч. 3 ст. 365 КК України, за фактом перевищення службових повноважень виконувачем обов`язків заступника голови ДПС України Євгенієм Сокуром, який 26 жовтня 2022 року прийняв розпорядження про анулювання ліцензії ПАТ "Укртатнафта" на виробництво пального. Такі дії Сокура за версією слідства спричинили тяжкі наслідки товариству, а також державі у вигляді неможливості виконання мобілізаційних завдань Міноборони з виробництва та постачання нафтопродуктів для потреб оборони та обороноздатності держави.