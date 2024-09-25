Чиновникам, которые врут в декларациях, не место на госслужбе, поэтому и.о. замглавы ГНС должен быть уволен - эксперт

Руководство налоговой и таможни необходимо заменить, в том числе, чтобы очистить от тех, кто указывает в декларациях недостоверные данные. Исполняющему обязанности заместителя председателя ГНС Евгению Сокуру не место на этой должности. Такое мнение в эксклюзивном комментарии УНН высказал глава Advanter Group, соучредитель Центра экономического восстановления Андрей Длигач.

Контекст

Ранее УНН рассказывал, что и.о. заместителя председателя Государственной налоговой службы Евгений Сокур внес в декларацию за 2023 год вероятно недостоверные данные. В частности, он не указал, в документе данные о своей сожительнице. Сокур в ходе следствия по делу о якобы покушении на него, сам рассказал правоохранителям, что с 2016 года проживает вместе с девушкой по имени Алина в квартире на проспекте Лобановского, 6-Д. Однако в своих декларациях Сокур ни разу не упомянул о своей сожительнице. После депутатского обращения члена Комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Нины Южаниной НАПК начало проверку в отношении Евгения Сокура. В Агентстве в ответ на запрос УНН также подтвердили, что проводят мониторинг. Председатель Общественного совета при НАПК Екатерина Бутко отметила, что Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции проверяет был ли совместный быт у Сокура с его сожительницей Алиной.

Конечно, что люди, которые указывают недостоверные данные о себе, о своих родственниках, нарушают вообще нормы декларирования - не должны быть на государственной службе и вообще должны быть привлечены к ответственности, это очевидно - отметил Длигач.

Он добавил, что тот факт, что руководство таможни и налоговой не были перезагружены, они годами находятся в статусе исполняющих обязанности, а управление органами происходит "по силовой вертикали" - недопустимая ситуация.

"Поэтому мы настаиваем сейчас на очистке и налоговой и таможни на принципах, схожих с теми, что запущены сейчас по БЭБ", - отметил Длигач.

В то же время он отметил, что отсутствие доверия к ключевым государственным органам прямо влияет на желание иностранных партнеров инвестировать в Украину.

Совершенно очевидно, что доверие к власти, если оно низкое, то не будет никаких инвестиций, развития, ничего. Доверие к власти начинается прежде всего с персоналий. С того, что во власти должны быть люди, понятные, кристально чистые и профессиональные. И Сокур точно не может оставаться на этой должности - подчеркнул Длигач.

Добавим

Как выяснилось, 21 апреля 2022 года ГНС обращалась в НАПК с просьбой провести проверку мониторинг в отношении Евгения Сокура. Мониторинг не состоялся из-за военного положения, объявленного из-за широкомасштабного вторжения россии в Украину и в налоговой не могли не знать, что проверки не будет.

Интересно, что в апреле 2022 года Евгений Сокур проходил отбор на должность главы департамента экономического анализа ГНС, однако конкурс бывший помощник главы налогового комитета Рады Даниила Гетманцева тогда провалил. Победительницей отбора 18 апреля 2022 года объявили Марину Баряхтар, которая, по данным СМИ, через три дня отказалась занять должность. То есть она фактически уступила место Сокуру, которого СМИ называют правой рукой Гетманцева в налоговой. Тогда ни дня не работающему в ГНС Сокуру эта должность была необходима как промежуточный этап к креслу и.о. заместителя председателя Государственной налоговой службы Украины. Ведь всего через две недели - 7 мая он получил эту руководящую должность. Не исключено, что с Барахтяр существовала договоренность, потому что и она не покинула органы ГНС, заняв должность директора Департамента управления рисками.

По данным СМИ, именно в 2022 году и.о. заместителя главы налоговой Сокур использовал нулевую декларацию и указал 2,5 миллиона гривен, легальное происхождение которых при других обстоятельствах он бы не смог объяснить проверяющим. То есть это означает, что ранее он их от налоговой фактически скрыл и в случае проведения мониторинга НАПК вероятно он бы не прошел проверку.

Напомним

Ранее УНН рассказывал, что покушение на и.о. заместителя председателя Государственной налоговой службы Украины Евгения Сокура вызывает много вопросов относительно его достоверности. Оно могло быть инсценированным, чтобы отвлечь внимание от уголовного производства против Сокура за злоупотребление служебным положением.

Речь идет об уголовном производстве, открытом 4 ноября 2022 года по ч. 3 ст. 365 УК Украины, по факту превышения служебных полномочий исполняющим обязанности заместителя председателя ГНС Украины Евгением Сокуром, который 26 октября 2022 года принял распоряжение об аннулировании лицензии ПАО "Укртатнафта" на производство топлива. Такие действия Сокура по версии следствия повлекли тяжкие последствия обществу, а также государству в виде невозможности выполнения мобилизационных задач Минобороны по производству и поставке нефтепродуктов для нужд обороны и обороноспособности государства.