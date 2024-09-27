Шерше ля фам, или как "скрытая" сожительница может лишить карьеры одного из главных налоговиков

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27 сентября 2024, 09:40  •  25795 просмотра

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Все больше внимания приковано к фигуре Евгения Сокура, и.о. заместителя председателя ГНС Украины, в отношении которого НАПК начало проверку из-за вероятного сокрытия информации о сожительнице в своих декларациях. Эксперты считают, что чиновника следует отстранить на время проверки.

Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции (НАПК) начало мониторинг образа жизни и.о. заместителя председателя Государственной налоговой службы Евгения Сокура после появления информации о том, что один из главных налоговиков страны вероятно годами скрывал данные о том, что имеет сожительницу. Эксперты, опрошенные УНН считают, что чиновника стоит отстранить от исполнения обязанностей на время проведения проверки, а в случае, если будут выявлены нарушения антикоррупционного законодательства, - немедленно уволить.

По данным УНН, и.о. заместителя председателя Государственной налоговой службы Евгений Сокур внес в декларацию за 2023 год вероятно недостоверные данные. В частности, он не указал в документе данные о своей сожительнице. Сокур в ходе следствия по делу о якобы покушении на него сам рассказал правоохранителям, что с 2016 года проживает вместе с девушкой по имени Алина в квартире на проспекте Лобановского, 6-Д. Однако в своих декларациях Сокур ни разу не упомянул о своей сожительнице.

После депутатского обращения члена комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Нины Южаниной НАПК начало проверку в отношении Евгения Сокура. В Агентстве в ответ на запрос УНН также подтвердили, что проводят мониторинг соответствия образа жизни Сокура его декларациям. Председатель Общественного совета при НАПК Екатерина Бутко отметила, что Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции проверяет, был ли совместный быт у Сокура с его сожительницей Алиной.

Что говорят юристы

По мнению адвоката АБ "Касьяненко и партнеры" Дмитрия Касьяненко, таким образом Сокур вероятно нарушил законодательство в сфере финансового контроля.

"Закон Украины "О предотвращении коррупции" требует от государственных служащих декларирования не только их личного имущества и доходов, но и имущества и доходов членов их семьи, к которым относятся также лица, которые совместно проживают, ведут совместный быт и имеют взаимные права и обязанности (ст. 1 Закона). Если Сокур Евгений проживает с сожительницей с 2016 года, но не указал эти данные в своих декларациях, это может быть нарушением законодательства о финансовом контроле", - отметил юрист.

Управляющий партнер GRACERS, адвокат Сергей Лысенко акцентировал на том, что Сокуру не удастся отказаться от своих показаний, которые он давал во время допроса, как потерпевший, ведь это будет иметь последствия.

"Интересен и другой правовой нюанс. В частности, в случае отказа Евгения Сокура от своих показаний в части проживания с 2016 года с лицом по имени Алина, могут наступить не менее негативные последствия для последнего, а именно привлечение его к уголовной ответственности по ст. 384 УК Украины (введение в заблуждение суда или иного уполномоченного органа)", - отметил Лысенко.

По его словам, если в результате мониторинга НАПК подтвердится, что чиновник совершил нарушение антикоррупционного законодательства, ему будет грозить административная или уголовная ответственность в зависимости от суммы незадекларированного имущества.

Не сожительницей единой

Кроме того, в ответе на запрос УНН в НАПК сообщили, что 21 апреля 2022 года ГНС  обращалась в Агентство с просьбой провести проверку в отношении Евгения Сокура. Обращение было направлено в Агентство, несмотря на то, что в 2022 году НАПК не проводило такие проверки в связи с широкомасштабным вторжением рф в Украину. То есть в ГНС, вероятно, понимали, что декларации Сокура никто не будет проверять.

Просьба ГНС была связана с тем, что в апреле 2022 года Евгений Сокур претендовал на должность главы департамента экономического анализа ГНС, однако конкурс бывший помощник главы налогового комитета Рады Даниила Гетманцева тогда провалил. Победительницей отбора 18 апреля 2022 года объявили Марину Баряхтар, которая, по данным СМИ, через три дня отказалась занять должность.

Фактически Баряхтар уступила место Сокуру, которого СМИ называют правой рукой Гетманцева в налоговой. Тогда ни дня не работавшему в ГНС Сокуру эта должность была необходима для того, чтобы открыть путь к креслу и.о. заместителя председателя Государственной налоговой службы Украины. Ведь всего через две недели - 7 мая - он получил эту руководящую должность.

Вероятно, за свою уступчивость Барахтяр получила должность директора департамента управления рисками.

Интересно, что тогда же, по данным СМИ, Сокур использовал механизм нулевой декларации и указал 2,5 миллиона гривен, легальное происхождение которых при других обстоятельствах он бы не смог объяснить проверяющим. То есть это означает, что ранее он их от налоговой фактически скрыл. 

Отстранение и увольнение

Эксперты, опрошенные УНН, отмечают, что отстранение Евгения Сокура от исполнения обязанностей заместителя председателя ГНС на период проведения мониторинга НАПК является шагом, который будет способствовать объективности и прозрачности процесса. Подобные проверки, как и расследования любого рода, могут вызвать общественный резонанс и ставить под угрозу доверие к системе государственной службы. Поэтому на время мониторинга важно, чтобы должностные лица, которые проходят проверку, не занимали своих должностей.

В частности, глава движения #ЅаѵеФОП Сергей Доротич отметил, что в справедливом государстве чиновника, вроде Сокура, сразу после выявления журналистами фактов нарушения антикоррупционного законодательства отстранили бы от исполнения обязанностей. "Следующим шагом - быстрое и оперативное расследование фактов и, в случае подтверждения, мгновенное увольнение, открытие уголовного производства и показательное наказание, с конфискацией имущества, потому что государственные служащие - это не частный сектор, все свои доходы они имеют за счет государственного бюджета, они из него питаются. Поэтому конфискация имущества и запрет занимать любые должности, которые оплачиваются за счет госбюджета", - подчеркнул он.

Доротич убежден, что случай Сокура - это очередной показатель того, как презирают законодательство украинские чиновники. "Они считают, что для них законы не писаны, а крепостные и холопы - те должны выполнять законы. Так у нас сложилось и не меняется. И рыба гниет с головы, и, к сожалению, наш глава не делает выводы из предыдущих ошибок и не принимает жестких мер в первую очередь к своей команде", - отметил он.

Эксперты убеждены, что тем, кто врет в своих декларациях, не место на государственной службе. "Конечно, люди, которые указывают недостоверные данные о себе, о своих родственниках, нарушают вообще нормы декларирования, не должны быть на государственной службе и вообще должны быть привлечены к ответственности, это очевидно", - отметил глава Advanter Group, соучредитель Центра экономического восстановления Андрей Длигач.

Добавим

Ранее УНН рассказывал, что покушение на и.о. заместителя председателя Государственной налоговой службы Украины Евгения Сокура вызывает много вопросов относительно его достоверности. Оно могло быть инсценированным, чтобы отвлечь внимание от уголовного производства против Сокура за злоупотребление служебным положением.

Речь идет об уголовном производстве, открытом 4 ноября 2022 года по ч. 3 ст. 365 УК Украины, по факту превышения служебных полномочий исполняющим обязанности заместителя председателя ГНС Украины Евгением Сокуром, который 26 октября 2022 года принял распоряжение об аннулировании лицензии ПАО "Укртатнафта" на производство топлива. Такие действия Сокура, по версии следствия, повлекли тяжкие последствия обществу, а также государству в виде невозможности выполнения мобилизационных задач Минобороны по производству и поставке нефтепродуктов для нужд обороны и обороноспособности государства.

Лилия Подоляк

Лилия Подоляк

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