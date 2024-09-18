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The Guardian

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The Washington Post

Експерт розповів, до якої відповідальності можуть притягнути в.о. заступника голови ДПС Сокура за декларування недостовірних даних

Київ • УНН

 • 108913 перегляди

В.о. заступника голови ДПС Євгенія Сокура можуть притягнути до кримінальної відповідальності за недекларування даних про свою співмешканку. НАЗК проводить перевірку декларації Сокура після депутатського звернення.

Експерт розповів, до якої відповідальності можуть притягнути в.о. заступника голови ДПС Сокура за декларування недостовірних даних

Виконуючого обовʼязки заступника голови Державної податкової служби Євгенія Сокура можуть притягти до кримінальної відповідальності після завершення перевірки Національного агентства з питань запобігання корупції. Таку думку в ексклюзивному коментарі УНН висловив керуючий партнер GRACERS, адвокат Сергій Лисенко.

Контекст

Раніше УНН розповідав, що в.о. заступника голови Державної податкової служби Євгеній Сокур вніс в декларацію за 2023 рік ймовірно недостовірні дані. Зокрема, він не вказав, в документі дані про свою співмешканку. Сокур в ході слідства по справі про нібито замах на нього, сам розповів правоохоронцям, що із 2016 року проживає разом із дівчиною, на імʼя Аліна у квартирі на проспекті Лобановського, 6-Д. Проте у своїх деклараціях Сокур жодного разу не згадав про свою співмешканку. Після депутатського звернення члена Комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Ніни Южаніної НАЗК розпочало перевірку щодо Євгенія Сокура. Голова Громадської ради при НАЗК Катерина Бутко зазначила, що Національне агентство з питань запобігання корупції перевіряє чи був спільний побут у Сокура з його співмешканкою Аліною.

Відповідно  до закону "Про запобігання корупції"  НАЗК здійснює вибірковий моніторинг способу життя суб’єктів декларування з метою встановлення відповідності їх рівня життя наявним у них та членів їх сім’ї майну і одержаним ними доходам згідно з декларацією особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування.

При цьому, в законі вказано, що будь-які особи, які спільно проживали із суб’єктом декларування впродовж 30 календарних днів, що передували останньому дню звітного періоду або сукупно не менше 183 днів протягом року, що передує року подання декларації, але не перебували у шлюбі, є членами сім’ї.

Таким чином, відомості дівчини, на ім’я Аліна, яка проживала із в.о. заступника голови ДПС Євгенієм Сокуром у квартирі на проспекті Лобановського, 6-Д також мають бути відображені в його декларації,

- пояснив Лисенко.

За його словами, у разі виявлення під час моніторингу способу життя ознак корупційного або пов’язаного з корупцією правопорушення, відносно в.о. заступника голови ДПС Євгенія Сокура можуть відкрити кримінальне провадження за статтею 366-1 КК України (декларування недостовірної інформації),  якщо відомості відрізняються від достовірних на суму від 1,5 млн грн до 6 млн грн.

У разі, якщо такі відомості будуть на суму менше 1,5 млн грн,  його можуть притягнути до адміністративної відповідальності.

Цікавим є і інший правовий нюанс. Так, у разі відмови Євгенія Сокура від своїх показів в частині проживання з 2016 року з особою, на ім’я Аліна, можуть настати не менш негативні наслідки для останнього, а саме притягнення його до кримінальної відповідальності за ст. 384 КК України (введення в оману суду або іншого уповноваженого органу),

- зазначив Лисенко.

Окрім того, за словами адвоката, до Сокура, як державного службовця, може бути застосовано один із видів дисциплінарного стягнення, зокрема, зауваження, догана, попередження про неповну службову відповідність чи навіть звільнення з посади.

Нагадаємо

Раніше УНН розповідав, що замах на в.о. заступника голови Державної податкової служби України Євгенія Сокура викликає багато запитань щодо його достовірності. Він міг бути інсценованим, щоб відвернути увагу від кримінального провадження проти Сокура за зловживання службовим становищем.

Йдеться про кримінальне провадження, відкрите що 4 листопада 2022 року за ч. 3 ст. 365 КК України, за фактом перевищення службових повноважень виконувачем обов`язків заступника голови ДПС України Євгенієм Сокуром, який 26 жовтня 2022 року прийняв розпорядження про анулювання ліцензії ПАТ "Укртатнафта" на виробництво пального. Такі дії Сокура за версією слідства спричинили тяжкі наслідки товариству, а також державі у вигляді неможливості виконання мобілізаційних завдань Міноборони з виробництва та постачання нафтопродуктів для потреб оборони та обороноздатності держави.

Лілія Подоляк

Лілія Подоляк

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