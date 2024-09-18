Эксперт рассказал, к какой ответственности могут привлечь и.о. замглавы ГНС Сокура за декларирование недостоверных данных

Исполняющего обязанности заместителя председателя Государственной налоговой службы Евгения Сокура могут привлечь к уголовной ответственности после завершения проверки Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции. Такое мнение в эксклюзивном комментарии УНН высказал адвокат Сергей Лысенко.

Контекст

Ранее УНН рассказывал, что и.о. заместителя председателя Государственной налоговой службы Евгений Сокур внес в декларацию за 2023 год вероятно недостоверные данные. В частности, он не указал, в документе данные о своей сожительнице. Сокур в ходе следствия по делу о якобы покушении на него, сам рассказал правоохранителям, что с 2016 года проживает вместе с девушкой по имени Алина в квартире на проспекте Лобановского, 6-Д. Однако в своих декларациях Сокур ни разу не упомянул о своей сожительнице. После депутатского обращения члена Комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Нины Южаниной НАПК начало проверку в отношении Евгения Сокура. Председатель Общественного совета при НАПК Екатерина Бутко отметила, что Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции проверяет был ли совместный быт у Сокура с его сожительницей Алиной.

Согласно закону "О предотвращении коррупции" НАПК осуществляет выборочный мониторинг образа жизни субъектов декларирования с целью установления соответствия их уровня жизни имеющимся у них и членов их семьи имуществу и полученным ими доходам согласно декларации лица, уполномоченного на выполнение функций государства или местного самоуправления.

При этом, в законе указано, что любые лица, которые совместно проживали с субъектом декларирования в течение 30 календарных дней, предшествовавших последнему дню отчетного периода или совокупно не менее 183 дней в течение года, предшествующего году подачи декларации, но не состояли в браке, являются членами семьи.

Таким образом, сведения девушки, по имени Алина, которая проживала с и.о. заместителя председателя ГНС Евгением Сокуром в квартире на проспекте Лобановского, 6-Д также должны быть отражены в его декларации, - пояснил Лысенко.

По его словам, в случае выявления во время мониторинга образа жизни признаков коррупционного или связанного с коррупцией правонарушения, в отношении и.о. заместителя председателя ГНС Евгения Сокура могут открыть уголовное производство по статье 366-1 УК Украины (декларирование недостоверной информации), если сведения отличаются от достоверных на сумму от 1,5 млн грн до 6 млн грн.

В случае, если такие сведения будут на сумму менее 1,5 млн грн, его могут привлечь к административной ответственности.

Интересен и другой правовой нюанс. Так, в случае отказа Евгения Сокура от своих показаний в части проживания с 2016 года с лицом, по имени Алина, могут наступить не менее негативные последствия для последнего, а именно привлечение его к уголовной ответственности по ст. 384 УК Украины (введение в заблуждение суда или иного уполномоченного органа), - отметил Лысенко.

Кроме того, по словам адвоката, к Сокуру, как государственному служащему, может быть применено один из видов дисциплинарного взыскания, в частности, замечание, выговор, предупреждение о неполном служебном соответствии или даже увольнение с должности.

Напомним

Ранее УНН рассказывал, что покушение на и.о. заместителя председателя Государственной налоговой службы Украины Евгения Сокура вызывает много вопросов относительно его достоверности. Оно могло быть инсценировано, чтобы отвлечь внимание от уголовного производства против Сокура за злоупотребление служебным положением.

Речь идет об уголовном производстве, открытом 4 ноября 2022 года по ч. 3 ст. 365 УК Украины, по факту превышения служебных полномочий исполняющим обязанности заместителя председателя ГНС Украины Евгением Сокуром, который 26 октября 2022 года принял распоряжение об аннулировании лицензии ПАО "Укртатнафта" на производство топлива. Такие действия Сокура по версии следствия повлекли тяжкие последствия обществу, а также государству в виде невозможности выполнения мобилизационных задач Минобороны по производству и поставке нефтепродуктов для нужд обороны и обороноспособности государства.