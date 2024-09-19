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В.о. заступника голови ДПС Сокур ймовірно порушив законодавство в сфері фінансового контролю - адвокат

В.о. заступника голови ДПС Сокур ймовірно порушив законодавство в сфері фінансового контролю - адвокат

Київ • УНН

 • 152693 перегляди

Євгеній Сокур роками не декларував відомості про свою співмешканку, що може бути порушенням законодавства. За це йому загрожує адміністративна чи кримінальна відповідальність, залежно від суми недостовірних даних.

Виконуючий обовʼязки заступника голови Державної податкової служби України Євгеній Сокур ймовірно порушив законодавство у сфері фінансового контролю роками не декларуючи відомості про свою співмешканку. Посадовця за це можуть притягнути до адміністративної чи кримінальної відповідальності. Таку думку в ексклюзивному коментарі УНН висловив адвокат АБ "Касьяненко і партнери" Дмитро Касьяненко.

Контекст 

Раніше УНН розповідав, що в.о. заступника голови Державної податкової служби Євгеній Сокур вніс в декларацію за 2023 рік ймовірно недостовірні дані. Зокрема, він не вказав, в документі дані про свою співмешканку. Сокур в ході слідства по справі про нібито замах на нього, сам розповів правоохоронцям, що із 2016 року проживає разом із дівчиною, на імʼя Аліна у квартирі на проспекті Лобановського, 6-Д. Проте у своїх деклараціях Сокур жодного разу не згадав про свою співмешканку. Після депутатського звернення члена Комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Ніни Южаніної НАЗК розпочало перевірку щодо Євгенія Сокура. Голова Громадської ради при НАЗК Катерина Бутко зазначила, що Національне агентство з питань запобігання корупції перевіряє чи був спільний побут у Сокура з його співмешканкою Аліною.

Закон України "Про запобігання корупції" вимагає від державних службовців декларування не лише їхнього особистого майна та доходів, але й майна та доходів членів їхньої сім'ї, до яких належать також особи, які спільно проживають, ведуть спільний побут і мають взаємні права та обов'язки (ст. 1 Закону). Якщо Сокур Євгеній проживає зі співмешканкою з 2016 року, але не вказав ці дані у своїх деклараціях, це може бути порушенням законодавства щодо фінансового контролю,

- зазначив Касьяненко.

За його словами, серед арсеналу інструментів, які має Національне агентство з питань запобігання корупції є, зокрема, моніторинг способу життя. Він здійснюється НАЗК з метою перевірки відповідності задекларованих даних реальному стану майна та доходів суб'єкта декларування.

У ході такого моніторингу НАЗК перевіряє, чи відповідають реальні витрати та стиль життя особи тому, що вона вказала в декларації. Якщо під час моніторингу буде виявлено, що Сокур не задекларував майно чи доходи, пов’язані з його співмешканкою, це може бути розцінено як подання недостовірних відомостей у декларації,

- пояснив Касьяненко.

Адвокат уточнив, що у разі виявлення недостовірних даних у декларації Сокура на суму від 100 до 500 прожиткових мінімумів (близько 268 400 – 1 342 000 грн на 2024 рік), передбачено штраф у розмірі від 17 000 до 42 500 грн.

Якщо ж недостовірні відомості у декларації стосуються суми понад 500 прожиткових мінімумів (близько 1 342 000 грн), то за це передбачена кримінальна відповідальність згідно зі ст. 366-2 Кримінального кодексу України — подання завідомо недостовірних відомостей у декларації. Санкція цієї статті передбачає штраф від 42 500 до 51 000 грн, або обмеження волі на строк до 2 років, або позбавлення волі на строк до 2 років з позбавленням права обіймати певні посади на строк до 3 років.

Якщо буде доведено, що Євгеній Сокур не задекларував дані про свою співмешканку, що відповідно до законодавства мали бути включені до декларації, йому може загрожувати як адміністративна, так і кримінальна відповідальність — залежно від суми недостовірних даних,

- резюмував Касьяненко.

Нагадаємо

Раніше УНН розповідав, що замах на в.о. заступника голови Державної податкової служби України Євгена Сокура викликає багато запитань щодо його достовірності. Він міг бути інсценованим, щоб відвернути увагу від кримінального провадження проти Сокура за зловживання службовим становищем.

Йдеться про кримінальне провадження, відкрите що 4 листопада 2022 року за ч. 3 ст. 365 КК України, за фактом перевищення службових повноважень виконувачем обов`язків заступника голови ДПС України Євгенієм Сокуром, який 26 жовтня 2022 року прийняв розпорядження про анулювання ліцензії ПАТ "Укртатнафта" на виробництво пального. Такі дії Сокура за версією слідства спричинили тяжкі наслідки товариству, а також державі у вигляді неможливості виконання мобілізаційних завдань Міноборони з виробництва та постачання нафтопродуктів для потреб оборони та обороноздатності держави.

Лілія Подоляк

Лілія Подоляк

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