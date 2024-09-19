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И.о. замглавы ГНС Сокур вероятно нарушил законодательство в сфере финансового контроля - адвокат

И.о. замглавы ГНС Сокур вероятно нарушил законодательство в сфере финансового контроля - адвокат

Киев  •  УНН

19 сентября 2024, 09:03  •  52076 просмотра

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Евгений Сокур годами не декларировал сведения о своей сожительнице, что может быть нарушением законодательства. За это ему грозит административная или уголовная ответственность, в зависимости от суммы недостоверных данных.

Исполняющий обязанности заместителя председателя Государственной налоговой службы Украины Евгений Сокур вероятно нарушил законодательство в сфере финансового контроля годами не декларируя сведения о своей сожительнице. Чиновника за это могут привлечь к административной или уголовной ответственности. Такое мнение в эксклюзивном комментарии УНН высказал адвокат АБ "Касьяненко и партнеры" Дмитрий Касьяненко.

Контекст 

Ранее УНН рассказывал, что и.о. заместителя председателя Государственной налоговой службы Евгений Сокур внес в декларацию за 2023 год вероятно недостоверные данные. В частности, он не указал, в документе данные о своей сожительнице. Сокур в ходе следствия по делу о якобы покушении на него, сам рассказал правоохранителям, что с 2016 года проживает вместе с девушкой по имени Алина в квартире на проспекте Лобановского, 6-Д. Однако в своих декларациях Сокур ни разу не упомянул о своей сожительнице. После депутатского обращения члена Комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Нины Южаниной НАПК начало проверку в отношении Евгения Сокура. Председатель Общественного совета при НАПК Екатерина Бутко отметила, что Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции проверяет был ли совместный быт у Сокура с его сожительницей Алиной.

Закон Украины "О предотвращении коррупции" требует от государственных служащих декларирования не только их личного имущества и доходов, но и имущества и доходов членов их семьи, к которым относятся также лица, которые совместно проживают, ведут совместный быт и имеют взаимные права и обязанности (ст. 1 Закона). Если Сокур Евгений проживает с сожительницей с 2016 года, но не указал эти данные в своих декларациях, это может быть нарушением законодательства о финансовом контроле,

- отметил Касьяненко.

По его словам, среди арсенала инструментов, которые имеет Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции является, в частности, мониторинг образа жизни. Он осуществляется НАПК с целью проверки соответствия задекларированных данных реальному состоянию имущества и доходов субъекта декларирования.

В ходе такого мониторинга НАПК проверяет, соответствуют ли реальные расходы и стиль жизни лица тому, что оно указало в декларации. Если во время мониторинга будет обнаружено, что Сокур не задекларировал имущество или доходы, связанные с его сожительницей, это может быть расценено как представление недостоверных сведений в декларации,

- объяснил Касьяненко.

Адвокат уточнил, что в случае выявления недостоверных данных в декларации Сокура на сумму от 100 до 500 прожиточных минимумов (около 268 400 - 1 342 000 грн на 2024 год), предусмотрен штраф в размере от 17 000 до 42 500 грн.

Если же недостоверные сведения в декларации касаются суммы более 500 прожиточных минимумов (около 1 342 000 грн), то за это предусмотрена уголовная ответственность согласно ст. 366-2 Уголовного кодекса Украины - представление заведомо недостоверных сведений в декларации. Санкция этой статьи предусматривает штраф от 42 500 до 51 000 грн, или ограничение свободы на срок до 2 лет, или лишение свободы на срок до 2 лет с лишением права занимать определенные должности на срок до 3 лет.

Если будет доказано, что Евгений Сокур не задекларировал данные о своей сожительнице, которые в соответствии с законодательством должны были быть включены в декларацию, ему может грозить как административная, так и уголовная ответственность - в зависимости от суммы недостоверных данных,

- резюмировал Касьяненко.

Напомним

Ранее УНН рассказывал, что покушение на и.о. заместителя председателя Государственной налоговой службы Украины Евгения Сокура вызывает много вопросов относительно его достоверности. Оно могло быть инсценировано, чтобы отвлечь внимание от уголовного производства против Сокура за злоупотребление служебным положением.

Речь идет об уголовном производстве, открытом 4 ноября 2022 года по ч. 3 ст. 365 УК Украины, по факту превышения служебных полномочий исполняющим обязанности заместителя председателя ГНС Украины Евгением Сокуром, который 26 октября 2022 года принял распоряжение об аннулировании лицензии ПАО "Укртатнафта" на производство топлива. Такие действия Сокура по версии следствия повлекли тяжкие последствия обществу, а также государству в виде невозможности выполнения мобилизационных задач Минобороны по производству и поставке нефтепродуктов для нужд обороны и обороноспособности государства.

Лилия Подоляк

Лилия Подоляк

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