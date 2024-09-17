НАЗК зʼясовує, чи був спільний побут у в.о. заступника голови ДПС Сокура з його співмешканкою, дані про яку він роками не декларував

Національне агентство з питань запобігання корупції перевіряє чи був спільний побут у виконуючого обовʼязки заступника голови Державної податкової служби Євгенія Сокура з його співмешканкою Аліною, дані про яку він не вносив у декларацію. Про це в ексклюзивному коментарі УНН розповіла голова Громадської ради при НАЗК Катерина Бутко.

Раніше УНН розповідав, що в.о. заступника голови Державної податкової служби Євгеній Сокур вніс в декларацію за 2023 рік ймовірно недостовірні дані. Зокрема, він не вказав, в документі дані про свою співмешканку. Сокур в ході слідства по справі про нібито замах на нього, сам розповів правоохоронцям, що із 2016 року проживає разом із дівчиною на імʼя Аліна у квартирі на проспекті Лобановського, 6-Д. Проте у своїх деклараціях Сокур жодного разу не згадав про свою співмешканку. Після депутатського звернення члена Комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Ніни Южаніної НАЗК розпочало перевірку щодо Євгенія Сокура.

Вони (НАЗК - ред.) будуть відповідно зараз шукати інформацію, чи дійсно співмешканка мала спільний побут, тобто не лише там ночували час від часу разом, але дійсно вона постійно проживала у нього, платила там за комунальні послуги, тощо. Тут потрібно саме доведення того, що був спільний побут. Плюс – чи не користувався він її якимось майном, більше ніж півроку, тобто автомобілем або квартирою або ще чимось, - зазначила Бутко.

За її словами, відповідальність, до якої можуть притягнути Євгенія Сокура залежить від того, які саме суми не декларувалися, яке майно є в його співмешканки, яким він користувався і не декларував тощо.

Тобто якщо це просто людина і у неї немає жодного майна і доходів – то нічого суворого не буде, це адмінпокарання - максимум штраф тощо. В разі, якщо він користувався будинком на 1000 квадратів в Конча Заспі і не декларував її, щоб не вказувати у користування це майно, а він там проживав – то тут уже може бути серйозніше покарання, аж до конфіскації цього майна і кримінальної відповідальності, Але все залежить від того чим завершиться перевірка, - пояснила Бутко.

Вона також додала, що перевірка НАЗК зазвичай триває від 30 до 90 днів.

Нагадаємо

Раніше УНН розповідав, що замах на в.о. заступника голови Державної податкової служби України Євгена Сокура викликає багато запитань щодо його достовірності. Він міг бути інсценованим, щоб відвернути увагу від кримінального провадження проти Сокура за зловживання службовим становищем.

Йдеться про кримінальне провадження, відкрите що 4 листопада 2022 року за ч. 3 ст. 365 КК України, за фактом перевищення службових повноважень виконувачем обов`язків заступника голови ДПС України Євгенієм Сокуром, який 26 жовтня 2022 року прийняв розпорядження про анулювання ліцензії ПАТ "Укртатнафта" на виробництво пального. Такі дії Сокура за версією слідства спричинили тяжкі наслідки товариству, а також державі у вигляді неможливості виконання мобілізаційних завдань Міноборони з виробництва та постачання нафтопродуктів для потреб оборони та обороноздатності держави.