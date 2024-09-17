НАПК выясняет, был ли совместный быт у и.о. замглавы ГНС Сокура с его сожительницей, данные о которой он годами не декларировал

Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции проверяет был ли совместный быт у исполняющего обязанности заместителя председателя Государственной налоговой службы Евгения Сокура с его сожительницей Алиной, данные о которой он не вносил в декларацию. Об этом в эксклюзивном комментарии УНН рассказала председатель Общественного совета при НАПК Екатерина Бутко.

Ранее УНН рассказывал, что и.о. заместителя председателя Государственной налоговой службы Евгений Сокур внес в декларацию за 2023 год вероятно недостоверные данные. В частности, он не указал, в документе данные о своей сожительнице. Сокур в ходе следствия по делу о якобы покушении на него, сам рассказал правоохранителям, что с 2016 года проживает вместе с девушкой по имени Алина в квартире на проспекте Лобановского, 6-Д. Однако в своих декларациях Сокур ни разу не упомянул о своей сожительнице. После депутатского обращения члена Комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Нины Южаниной НАПК начало проверку в отношении Евгения Сокура.

Они (НАПК - ред.) будут соответственно сейчас искать информацию, действительно ли сожительница имела совместный быт, то есть не только там ночевали время от времени вместе, но действительно она постоянно проживала у него, платила там за коммунальные услуги и тому подобное. Здесь нужно именно доказательство того, что был совместный быт. Плюс - не пользовался ли он ее каким-то имуществом, более чем полгода, то есть автомобилем или квартирой или еще чем-то, - отметила Бутко.

По ее словам, ответственность, к которой могут привлечь Евгения Сокура зависит от того, какие именно суммы не декларировались, какое имущество есть у его сожительницы, которым он пользовался и не декларировал и тому подобное.

То есть если это просто человек и у него нет никакого имущества и доходов - то ничего строгого не будет, это админнаказание - максимум штраф и тому подобное. В случае, если он пользовался домом на 1000 квадратов в Конча Заспе и не декларировал его, чтобы не указывать в пользование это имущество, а он там проживал - то здесь уже может быть серьезное наказание, вплоть до конфискации этого имущества и уголовной ответственности, но все зависит от того, чем завершится проверка, - объяснила Бутко.

Она также добавила, что проверка НАПК обычно длится от 30 до 90 дней.

Напомним

Ранее УНН рассказывал, что покушение на и.о. заместителя председателя Государственной налоговой службы Украины Евгения Сокура вызывает много вопросов относительно его достоверности. Оно могло быть инсценировано, чтобы отвлечь внимание от уголовного производства против Сокура за злоупотребление служебным положением.

Речь идет об уголовном производстве, открытом 4 ноября 2022 года по ч. 3 ст. 365 УК Украины, по факту превышения служебных полномочий исполняющим обязанности заместителя председателя ГНС Украины Евгением Сокуром, который 26 октября 2022 года принял распоряжение об аннулировании лицензии ПАО "Укртатнафта" на производство топлива. Такие действия Сокура по версии следствия повлекли тяжкие последствия обществу, а также государству в виде невозможности выполнения мобилизационных задач Минобороны по производству и поставке нефтепродуктов для нужд обороны и обороноспособности государства.