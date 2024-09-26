Ситуація з в.о. заступника голови ДПС Сокуром – приклад того, як чиновники зневажають законодавство - експерт

Виявлені журналістами факти ймовірного недостовірного декларування виконуючим обовʼязки заступника голови Державної податкової служби України Євгенієм Сокуром показують як чиновники зневажають законодавство. У справедливій державі Сокура б відсторонили з посади відразу після появи такої інформації, і миттєво б звільнили після її підтвердження. Таку думку в ексклюзивному коментарі УНН висловив голова руху #SaveФОП Сергій Доротич.

Контекст

Раніше УНН розповідав, що в.о. заступника голови Державної податкової служби Євгеній Сокур вніс в декларацію за 2023 рік, ймовірно, недостовірні дані. Зокрема, він не вказав, в документі дані про свою співмешканку. Сокур в ході слідства по справі про нібито замах на нього, сам розповів правоохоронцям, що із 2016 року проживає разом із дівчиною, на ім'я Аліна у квартирі на проспекті Лобановського, 6-Д. Проте у своїх деклараціях Сокур жодного разу не згадав про свою співмешканку. Після депутатського звернення члена Комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Ніни Южаніної НАЗК розпочало перевірку щодо Євгенія Сокура. В Агентстві у відповідь на запит УНН також підтвердили, що проводять моніторинг. Голова Громадської ради при НАЗК Катерина Бутко зазначила, що Національне агентство з питань запобігання корупції перевіряє чи був спільний побут у Сокура з його співмешканкою Аліною.

Що стосується конкретного випадку – це черговий показник того, як зневажають законодавство наші чиновники. Вони вважають, що для них закони не писані, а кріпаки і холопи – ті повинні виконувати закони. Так у нас склалося і не міняється. І риба гниє з голови і, на жаль, наша голова не робить висновки з попередніх помилок і не вживає жорстких заходів в першу чергу до своєї команди - зазначив Доротич.

За його словами, влада мала б якнайжорсткіше і якнайприскіпливіше підходити до роботи членів своєї команди.

Коментуючи приклад із невнесенням у декларації в.о. заступника голови ДПС Євгенієм Сокуром даних про його співмешканку, Доротич нагадав, що за Сімейним кодексом жінка, яка тривалий час проживає разом із чоловіком, вважається членом його сімʼї.

Чи повинні такі люди працювати у податковій? Я взагалі вважаю, що таких людей не можна і близько допускати до державних посад. Мало того – у нормальному здоровому суспільстві.. такій людині був би вовчий квиток - додав Доротич.

Він нагадав приклад Японії, де чиновник, який спаплюжив свою репутацію, потім взагалі себе не зможе знайти, і в нього залишається єдиний вихід – виїхати з країни й десь шукати можливості пристосуватися в іншому місці і там заробляти.

Але у нас ні – у нас потасують, поміняють, максимум насварять і на тому діло скінчиться. Скільки таких випадків - зазначив Доротич.

За його словами, у справедливій державі чиновника, на кшталт Сокура, відразу після виявлення журналістами фактів порушення антикорупційного законодавства відсторонили б від виконання обовʼязків.

Наступним кроком – швидке і оперативне розслідування фактів і, в разі підтвердження, миттєве звільнення, відкриття кримінального провадження і показове покарання, з конфіскацією майна, тому що державні службовці – це не приватний сектор, всі свої статки вони мають за рахунок державного бюджету, вони з нього харчуються. Тому конфіскація майна і заборона займати будь-які посади, які оплачуються за рахунок держбюджету - наголосив Доротич.

Додамо

Як зʼясувалося, 21 квітня 2022 року ДПС зверталася до НАЗК з проханням провести перевірку моніторинг щодо Євгенія Сокура. Моніторинг не відбувся через воєнний стан, оголошений через широкомасштабне вторгнення росії в Україну і в податковій не могли не знати, що перевірки не буде.

Цікаво, що в квітні 2022 року Євгеній Сокур проходив відбір на посаду очільника департаменту економічного аналізу ДПС, однак конкурс колишній помічник голови податкового комітету Ради Данила Гетманцева тоді провалив. Переможницею відбору 18 квітня 2022 року оголосили Марину Баряхтар, яка, за даними ЗМІ, через три дні відмовилася обійняти посаду. Тобто вона фактично поступилася місцем Сокуру, якого ЗМІ називають правою рукою Гетманцева у податковій. Тоді ні дня не працювавшому у ДПС Сокуру ця посада була необхідна як проміжний етап до крісла в.о. заступника голови Державної податкової служби України. Адже всього за два тижні - 7 травня він отримав цю керівну посаду. Не виключено, що з Барахтяр існувала домовленість, бо й вона не покинула органи ДПС обійнявши посаду директора Департаменту управління ризиками.

За даними ЗМІ саме в 2022 році в.о. заступника голови податкової Сокур використав нульову декларацію і вказав 2,5 мільйони гривень, легальне походження яких за інших обставин він би не зміг пояснити перевіряльникам. Тобто це означає, що раніше він їх від податкової фактично приховав і в разі проведення моніторингу НАЗК ймовірно він би не пройшов перевірку.

Нагадаємо

Раніше УНН розповідав, що замах на в.о. заступника голови Державної податкової служби України Євгена Сокура викликає багато запитань щодо його достовірності. Він міг бути інсценованим, щоб відвернути увагу від кримінального провадження проти Сокура за зловживання службовим становищем.

Йдеться про кримінальне провадження, відкрите що 4 листопада 2022 року за ч. 3 ст. 365 КК України, за фактом перевищення службових повноважень виконувачем обов`язків заступника голови ДПС України Євгенієм Сокуром, який 26 жовтня 2022 року прийняв розпорядження про анулювання ліцензії ПАТ "Укртатнафта" на виробництво пального. Такі дії Сокура за версією слідства спричинили тяжкі наслідки товариству, а також державі у вигляді неможливості виконання мобілізаційних завдань Міноборони з виробництва та постачання нафтопродуктів для потреб оборони та обороноздатності держави.