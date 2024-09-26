Ситуация с и.о. замглавы ГНС Сокуром - пример того, как чиновники попирают законодательство - эксперт

Выявленные журналистами факты вероятного недостоверного декларирования исполняющим обязанности заместителя председателя Государственной налоговой службы Украины Евгением Сокуром показывают как чиновники пренебрегают законодательством. В справедливом государстве Сокура бы отстранили от должности сразу после появления такой информации, и мгновенно бы уволили после ее подтверждения. Такое мнение в эксклюзивном комментарии УНН высказал глава движения #ЅаѵеФОП Сергей Доротич.

Контекст

Ранее УНН рассказывал, что и.о. заместителя председателя Государственной налоговой службы Евгений Сокур внес в декларацию за 2023 год, вероятно, недостоверные данные. В частности, он не указал, в документе данные о своей сожительнице. Сокур в ходе следствия по делу о якобы покушении на него, сам рассказал правоохранителям, что с 2016 года проживает вместе с девушкой по имени Алина в квартире на проспекте Лобановского, 6-Д. Однако в своих декларациях Сокур ни разу не упомянул о своей сожительнице. После депутатского обращения члена Комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Нины Южаниной НАПК начало проверку в отношении Евгения Сокура. В Агентстве в ответ на запрос УНН также подтвердили, что проводят мониторинг. Председатель Общественного совета при НАПК Екатерина Бутко отметила, что Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции проверяет был ли совместный быт у Сокура с его сожительницей Алиной.

Что касается конкретного случая - это очередной показатель того, как презирают законодательство наши чиновники. Они считают, что для них законы не писаны, а крепостные и холопы - те должны выполнять законы. Так у нас сложилось и не меняется. И рыба гниет с головы и, к сожалению, наша голова не делает выводы из предыдущих ошибок и не принимает жестких мер в первую очередь к своей команде - отметил Доротич.

По его словам, власть должна была бы как можно жестче и придирчивее подходить к работе членов своей команды.

Комментируя пример с невнесением в декларации и.о. заместителя председателя ГНС Евгением Сокуром данных о его сожительнице, Доротич напомнил, что по Семейному кодексу женщина, которая длительное время проживает вместе с мужчиной, считается членом его семьи.

Должны ли такие люди работать в налоговой? Я вообще считаю, что таких людей нельзя и близко допускать к государственным должностям. Мало того - в нормальном здоровом обществе... такому человеку был бы волчий билет - добавил Доротич.

Он напомнил пример Японии, где чиновник, который опорочил свою репутацию, потом вообще себя не сможет найти, и у него остается единственный выход - уехать из страны и где-то искать возможности приспособиться в другом месте и там зарабатывать.

Но у нас нет - у нас потасуют, поменяют, максимум насварят и на том дело кончится. Сколько таких случаев - отметил Доротич.

По его словам, в справедливом государстве чиновника, вроде Сокура, сразу после выявления журналистами фактов нарушения антикоррупционного законодательства отстранили бы от исполнения обязанностей.

Следующим шагом - быстрое и оперативное расследование фактов и, в случае подтверждения, мгновенное увольнение, открытие уголовного производства и показательное наказание, с конфискацией имущества, потому что государственные служащие - это не частный сектор, все свои доходы они имеют за счет государственного бюджета, они из него питаются. Поэтому конфискация имущества и запрет занимать любые должности, которые оплачиваются за счет госбюджета - подчеркнул Доротич.

Добавим

Как выяснилось, 21 апреля 2022 года ГНС обращалась в НАПК с просьбой провести проверку мониторинг в отношении Евгения Сокура. Мониторинг не состоялся из-за военного положения, объявленного из-за широкомасштабного вторжения России в Украину и в налоговой не могли не знать, что проверки не будет.

Интересно, что в апреле 2022 года Евгений Сокур проходил отбор на должность главы департамента экономического анализа ГНС, однако конкурс бывший помощник главы налогового комитета Рады Даниила Гетманцева тогда провалил. Победительницей отбора 18 апреля 2022 года объявили Марину Баряхтар, которая, по данным СМИ, через три дня отказалась занять должность. То есть она фактически уступила место Сокуру, которого СМИ называют правой рукой Гетманцева в налоговой. Тогда ни дня не работавшему в ГНС Сокуру эта должность была необходима как промежуточный этап к креслу и.о. заместителя председателя Государственной налоговой службы Украины. Ведь всего через две недели - 7 мая он получил эту руководящую должность. Не исключено, что с Барахтяр существовала договоренность, потому что и она не покинула органы ГНС заняв должность директора Департамента управления рисками.

По данным СМИ именно в 2022 году и.о. заместителя главы налоговой Сокур использовал нулевую декларацию и указал 2,5 миллиона гривен, легальное происхождение которых при других обстоятельствах он бы не смог объяснить проверяющим. То есть это означает, что ранее он их от налоговой фактически скрыл и в случае проведения мониторинга НАПК вероятно он бы не прошел проверку.

Напомним,

Ранее УНН рассказывал, что покушение на и.о. заместителя председателя Государственной налоговой службы Украины Евгения Сокура вызывает много вопросов относительно его достоверности. Оно могло быть инсценированным, чтобы отвлечь внимание от уголовного производства против Сокура за злоупотребление служебным положением.

Речь идет об уголовном производстве, открытом 4 ноября 2022 года по ч. 3 ст. 365 УК Украины, по факту превышения служебных полномочий исполняющим обязанности заместителя председателя ГНС Украины Евгением Сокуром, который 26 октября 2022 года принял распоряжение об аннулировании лицензии ПАО "Укртатнафта" на производство топлива. Такие действия Сокура по версии следствия повлекли тяжкие последствия обществу, а также государству в виде невозможности выполнения мобилизационных задач Минобороны по производству и поставке нефтепродуктов для нужд обороны и обороноспособности государства.