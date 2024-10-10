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рф атакувала Україну 8 ракетами та 62 ударними безпілотниками, збито 41 ворожий дрон

рф атакувала Україну 8 ракетами та 62 ударними безпілотниками, збито 41 ворожий дрон

Київ • УНН

 • 14857 перегляди

Вночі 10 жовтня 2024 року росія атакувала Україну ракетами та безпілотниками. Сили оборони України збили 41 ворожий БпЛА та продовжують протидіяти атаці, є пошкодження.

росія у ніч на 10 жовтня атакувала Україну 8 ракетами та 62 ударними безпілотниками. Сили оборони України збили 41 ворожий дрон. У результаті російської атаки уражено цивільні об’єкти та об’єкти критичної інфраструктури на Одещині, Полтавщині та Донеччині, повідомили у Повітряних силах ЗСУ у четвер, пише УНН.

Деталі

У ніч на 10 жовтня (із 19.00 09.10 по 10.00 10.10), як вказано, російські окупанти атакували Україну ударними БпЛА та ракетами різних типів.

"Усього радіотехнічними військами Повітряних Сил виявлено та здійснено супровід понад півсотні засобів повітряного нападу противника: 2 балістичні ракети Іскандер-М (район пусків – ТОТ Криму); 1 керовану авіаційну ракету Х-31П (із повітряного простору Криму); 2 керовані авіаційні ракети Х-59/69 (із повітряного простору Криму); 3 зенітні керовані ракети С-300 (із окупованої Донеччини); 62 ударні БпЛА (райони пусків – Приморсько-Ахтарськ, Курськ – рф)", - повідомили у ПС ЗСУ у соцмережах.

Відбивали повітряний напад авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та мобільні вогневі групи Повітряних сил та Сил оборони України.

У результаті протиповітряного бою збито 41 ворожий БпЛА у Миколаївській, Одеській, Херсонській, Київській, Черкаській, Дніпропетровській, Сумській, Полтавській, Запорізькій та Донецькій областях. 14 ворожих безпілотників локаційно втрачено у різних регіонах України, імовірно внаслідок активної протидії РЕБ. Інформація уточнюється

- повідомили у Повітряних силах.

Як зазначається, на 11.00 бойова робота триває. "Декілька БпЛА (імовірно ударні) – в повітряному просторі України. Також спостерігається велика активність розвідувальних безпілотників на півночі та півдні", - ідеться у повідомленні.

"В результаті російського удару ракетами та ударними БпЛА уражено цивільні об’єкти та об’єкти критичної інфраструктури на Одещині, Полтавщині та Донеччині", - зазначили у ПС ЗСУ.

Ворог атакував Полтавщину трьома балістичними ракетами, є пошкодження промислового об'єкта - ОВА09.10.24, 09:08 • 12977 переглядiв

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

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