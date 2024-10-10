рф атаковала Украину 8 ракетами и 62 ударными беспилотниками, сбит 41 вражеский дрон
Киев • УНН
Ночью 10 октября 2024 года россия атаковала Украину ракетами и беспилотниками. Силы обороны Украины сбили 41 вражеский БПЛА и продолжают противодействовать атаке, есть повреждения.
россия в ночь на 10 октября атаковала Украину 8 ракетами и 62 ударными беспилотниками. Силы обороны Украины сбили 41 вражеский дрон. В результате российской атаки поражены гражданские объекты и объекты критической инфраструктуры в Одесской, Полтавской и Донецкой областях, сообщили в Воздушных силах ВСУ в четверг, пишет УНН.
Детали
В ночь на 10 октября (с 19.00 09.10 по 10.00 10.10), как указано, российские оккупанты атаковали Украину ударными БПЛА и ракетами различных типов.
"Всего радиотехническими войсками Воздушных Сил обнаружено и осуществлено сопровождение более полусотни средств воздушного нападения противника: 2 баллистические ракеты Искандер-М (район пусков - ВОТ Крыма); 1 управляемую авиационную ракету Х-31П (из воздушного пространства Крыма); 2 управляемые авиационные ракеты Х-59/69 (из воздушного пространства Крыма); 3 зенитные управляемые ракеты С-300 (с оккупированной Донетчины); 62 ударные БПЛА (районы пусков - Приморско-Ахтарск, Курск - рф)", - сообщили в ВС ВСУ в соцсетях.
Отражали воздушное нападение авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и мобильные огневые группы Воздушных сил и Сил обороны Украины.
В результате противовоздушного боя сбит 41 вражеский БПЛА в Николаевской, Одесской, Херсонской, Киевской, Черкасской, Днепропетровской, Сумской, Полтавской, Запорожской и Донецкой областях. 14 вражеских беспилотников локально потеряно в разных регионах Украины, вероятно в результате активного противодействия РЭБ. Информация уточняется
Как отмечается, на 11.00 боевая работа продолжается. "Несколько БПЛА (предположительно ударные) - в воздушном пространстве Украины. Также наблюдается большая активность разведывательных беспилотников на севере и юге", - говорится в сообщении.
"В результате российского удара ракетами и ударными БПЛА поражены гражданские объекты и объекты критической инфраструктуры в Одесской, Полтавской и Донецкой областях", - отметили в ВС ВСУ.
Враг атаковал Полтавскую область тремя баллистическими ракетами, есть повреждения промышленного объекта - ОВА9 октября 2024, 06:08 • 11651 просмотр