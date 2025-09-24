Радник президента Литви: країна має бути готовою збивати ворожі винищувачі, що порушують повітряний простір

$41.380.00
48.800.07
ukenru
11:17 • 1116 перегляди
новоросійськ зазнав атаки повітряних та морських дронів: відео і всі деталіVideo
11:04 • 4868 перегляди
Опалювальний сезон 2025 року: старт, тарифи та головні виклики
Ексклюзив
10:07 • 5922 перегляди
Трамп уперше заговорив про повернення Україною кордонів 91-го року: експерт прокоментував зміну риторики президента США
Ексклюзив
08:38 • 15039 перегляди
"Голова обертом": коли запаморочення не лише про втому
Ексклюзив
07:25 • 13240 перегляди
Небезпечний прецедент: Верховний Суд підтвердив, що права акціонерів банків не захищені
06:56 • 15274 перегляди
Генсек ООН: понад 14 тисяч мирних жителів загинули в Україні, сотні дітей - настав час зупинити це
06:43 • 13762 перегляди
100 Тб даних і переписка аксьонова: розвідка повторно зламала сервери окупаційної влади в Криму
23 вересня, 19:19 • 26304 перегляди
Україна може виграти війну та повернути всі території за підтримки ЄС та НАТО - Трамп
23 вересня, 18:09 • 44413 перегляди
Трамп заявив, що НАТО має збивати російські літаки у разі вторгнення
23 вересня, 17:44 • 35681 перегляди
Китайський контейнеровоз неодноразово заходив у порт окупованого Криму: Київ направив ноту Пекіну
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київська область
Київська область
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+13°
4.3м/с
58%
756мм
Популярнi новини
На 88-му році життя померла кіноакторка Клаудія КардиналеPhoto24 вересня, 02:37 • 25183 перегляди
Пліснява у ванній: причини, способи видалення та профілактикаPhoto24 вересня, 05:16 • 32537 перегляди
Знак зодіаку Терези: характеристика природних дипломатів та митцівPhoto24 вересня, 05:30 • 23441 перегляди
У рф повідомляють про нову атаку на нафтохімічний комплекс у БашкортостаніPhotoVideo24 вересня, 06:00 • 22454 перегляди
ВООЗ попередив про глобальну проблему з ліками, яка торкнеться мільйонів. Що сталось09:04 • 10372 перегляди
Публікації
Опалювальний сезон 2025 року: старт, тарифи та головні виклики11:04 • 4916 перегляди
ВООЗ попередив про глобальну проблему з ліками, яка торкнеться мільйонів. Що сталось09:04 • 10492 перегляди
"Голова обертом": коли запаморочення не лише про втому
Ексклюзив
08:38 • 15064 перегляди
Знак зодіаку Терези: характеристика природних дипломатів та митцівPhoto24 вересня, 05:30 • 23593 перегляди
Пліснява у ванній: причини, способи видалення та профілактикаPhoto24 вересня, 05:16 • 32691 перегляди
Актуальнi люди
Володимир Зеленський
Дональд Трамп
Урсула фон дер Ляєн
Емманюель Макрон
Джо Байден
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Нью-Йорк
Німеччина
Китай
Реклама
УНН Lite
HBO Max оголосив про вихід на український ринок: які умови23 вересня, 12:00 • 30894 перегляди
Солодко і поживно: топ рецептів до Міжнародного дня білого шоколадуPhoto22 вересня, 11:26 • 91259 перегляди
"Наразі я не визнаю свою країну": Анджеліна Джолі розкритикувала політичну нестабільність у США22 вересня, 10:56 • 51407 перегляди
Зйомки фільму про Людину-павука призупинили через травму Тома Голланда22 вересня, 05:42 • 65803 перегляди
П’ять захоплюючих серіалів-бойовиків: що подивитись вересневими вихіднимиVideo19 вересня, 16:00 • 117413 перегляди
Актуальне
Fox News
Шахед-136
Нафта
Свіфт
Truth Social

Радник президента Литви: країна має бути готовою збивати ворожі винищувачі, що порушують повітряний простір

Київ • УНН

 • 50 перегляди

Головний радник президента Литви Дейвідас Матульоніс заявив, що країна повинна мати можливість застосовувати силу проти літаків ворожих країн у разі порушення ними повітряного простору. Це питання національної компетенції, але НАТО може бути залучене у разі серйозної загрози.

Радник президента Литви: країна має бути готовою збивати ворожі винищувачі, що порушують повітряний простір

Головний радник президента Литви Дейвідас Матульоніс заявив, що його держава повинна мати можливість застосовувати силу проти літаків ворожих країн у разі порушення ними повітряного простору. Водночас він наголосив на важливості обережного управління ескалацією. Про це повідомляє LRT, пише УНН.

Деталі

Я можу підтвердити, що їх слід збити 

– заявив Матульоніс під час пресконференції в президентській канцелярії.

За його словами, рішення про ліквідацію повітряної цілі є, перш за все, питанням національної компетенції, однак у разі серйозної загрози може бути залучений і НАТО. 

Питання збиття об’єкта, який увійшов у повітряний простір кожної країни, є, перш за все, питанням національної компетенції. НАТО також може вжити конкретних дій, якщо буде встановлено, що існує загроза

– підкреслив він.

Водночас радник застеріг від спрощеного уявлення про такі рішення, він зазначив, що сам процес не такий простий, як уявляється на перший погляд. За словами литовського радника, якщо літак підлітає, і по ньому одразу запускають ракети, то можлива ескалація, а нею необхідно управляти і бути обережним.

Європа планує використовувати українські технології для створення "антидронної стіни" проти рф - FT17.09.25, 10:07 • 3293 перегляди

Його заява пролунала після інциденту в Естонії, коли три російські винищувачі МіГ-31 порушили повітряний простір поблизу острова Вайнлоо. Літаки перебували над територією країни близько 12 хвилин без планів польотів, з вимкненими транспондерами та без радіозв’язку з авіадиспетчерською службою. Врешті їх перехопили італійські винищувачі F-35.

Після цього Таллінн ініціював консультації за статтею 4 Договору НАТО, яка передбачає обговорення загроз безпеці союзників. Інцидент стався лише через два тижні після аналогічної провокації – порушення повітряного простору Польщі приблизно 20 російськими безпілотниками.

"Ми не маємо до цього відношення": лукашенко відхрестився від дронів, що залітають до Польщі16.09.25, 14:03 • 3319 переглядiв

На тлі зростання кількості таких інцидентів НАТО розгорнуло операцію "Східний вартовий", спрямовану на посилення оборони східного флангу. У місії беруть участь сили Данії, Франції, Великої Британії та Німеччини.

Нагадаємо

19 вересня три російські МіГ-31 порушили повітряний простір Естонії.

Міністр оборони США Піт Гегсет, коментуючи інцидент із порушенням повітряного простору Естонії російськими МіГ-31, заявив, що такі дії рф є абсолютно неприйнятними.

Після атаки російських безпілотників на територію Польщі, в Європейському Союзі заговорили про створення "стіни дронів", яка б убезпечила країни ЄС від подальших російських атак.

Степан Гафтко

Новини Світу
Державний кордон України
Lockheed Martin F-35 Lightning II
НАТО
Європейський Союз
Данія
Франція
Литва
Велика Британія
Німеччина
МіГ-31
Естонія
Польща