Радник президента Литви: країна має бути готовою збивати ворожі винищувачі, що порушують повітряний простір
Київ • УНН
Головний радник президента Литви Дейвідас Матульоніс заявив, що країна повинна мати можливість застосовувати силу проти літаків ворожих країн у разі порушення ними повітряного простору. Це питання національної компетенції, але НАТО може бути залучене у разі серйозної загрози.
Головний радник президента Литви Дейвідас Матульоніс заявив, що його держава повинна мати можливість застосовувати силу проти літаків ворожих країн у разі порушення ними повітряного простору. Водночас він наголосив на важливості обережного управління ескалацією. Про це повідомляє LRT, пише УНН.
Деталі
Я можу підтвердити, що їх слід збити
За його словами, рішення про ліквідацію повітряної цілі є, перш за все, питанням національної компетенції, однак у разі серйозної загрози може бути залучений і НАТО.
Питання збиття об’єкта, який увійшов у повітряний простір кожної країни, є, перш за все, питанням національної компетенції. НАТО також може вжити конкретних дій, якщо буде встановлено, що існує загроза
Водночас радник застеріг від спрощеного уявлення про такі рішення, він зазначив, що сам процес не такий простий, як уявляється на перший погляд. За словами литовського радника, якщо літак підлітає, і по ньому одразу запускають ракети, то можлива ескалація, а нею необхідно управляти і бути обережним.
Його заява пролунала після інциденту в Естонії, коли три російські винищувачі МіГ-31 порушили повітряний простір поблизу острова Вайнлоо. Літаки перебували над територією країни близько 12 хвилин без планів польотів, з вимкненими транспондерами та без радіозв’язку з авіадиспетчерською службою. Врешті їх перехопили італійські винищувачі F-35.
Після цього Таллінн ініціював консультації за статтею 4 Договору НАТО, яка передбачає обговорення загроз безпеці союзників. Інцидент стався лише через два тижні після аналогічної провокації – порушення повітряного простору Польщі приблизно 20 російськими безпілотниками.
На тлі зростання кількості таких інцидентів НАТО розгорнуло операцію "Східний вартовий", спрямовану на посилення оборони східного флангу. У місії беруть участь сили Данії, Франції, Великої Британії та Німеччини.
Нагадаємо
19 вересня три російські МіГ-31 порушили повітряний простір Естонії.
Міністр оборони США Піт Гегсет, коментуючи інцидент із порушенням повітряного простору Естонії російськими МіГ-31, заявив, що такі дії рф є абсолютно неприйнятними.
Після атаки російських безпілотників на територію Польщі, в Європейському Союзі заговорили про створення "стіни дронів", яка б убезпечила країни ЄС від подальших російських атак.