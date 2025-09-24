Советник президента Литвы: страна должна быть готова сбивать вражеские истребители, нарушающие воздушное пространство

Главный советник президента Литвы Дейвидас Матулёнис заявил, что страна должна иметь возможность применять силу против самолетов вражеских стран в случае нарушения ими воздушного пространства. Этот вопрос является национальной компетенцией, но НАТО может быть задействовано в случае серьезной угрозы.