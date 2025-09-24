Советник президента Литвы: страна должна быть готова сбивать вражеские истребители, нарушающие воздушное пространство
Киев • УНН
Главный советник президента Литвы Дейвидас Матулёнис заявил, что страна должна иметь возможность применять силу против самолетов вражеских стран в случае нарушения ими воздушного пространства. Этот вопрос является национальной компетенцией, но НАТО может быть задействовано в случае серьезной угрозы.
Главный советник президента Литвы Дейвидас Матулёнис заявил, что его государство должно иметь возможность применять силу против самолетов враждебных стран в случае нарушения ими воздушного пространства. В то же время он отметил важность осторожного управления эскалацией. Об этом сообщает LRT, пишет УНН.
Детали
Я могу подтвердить, что их следует сбить
По его словам, решение о ликвидации воздушной цели является, прежде всего, вопросом национальной компетенции, однако в случае серьезной угрозы может быть привлечено и НАТО.
Вопрос сбития объекта, вошедшего в воздушное пространство каждой страны, является, прежде всего, вопросом национальной компетенции. НАТО также может предпринять конкретные действия, если будет установлено, что существует угроза
В то же время советник предостерег от упрощенного представления о таких решениях, он отметил, что сам процесс не так прост, как кажется на первый взгляд. По словам литовского советника, если самолет подлетает, и по нему сразу запускают ракеты, то возможна эскалация, а ею необходимо управлять и быть осторожным.
Его заявление прозвучало после инцидента в Эстонии, когда три российских истребителя МиГ-31 нарушили воздушное пространство вблизи острова Вайнлоо. Самолеты находились над территорией страны около 12 минут без планов полетов, с выключенными транспондерами и без радиосвязи с авиадиспетчерской службой. В конце концов их перехватили итальянские истребители F-35.
После этого Таллинн инициировал консультации по статье 4 Договора НАТО, которая предусматривает обсуждение угроз безопасности союзников. Инцидент произошел всего через две недели после аналогичной провокации – нарушения воздушного пространства Польши примерно 20 российскими беспилотниками.
На фоне роста числа таких инцидентов НАТО развернуло операцию "Восточный страж", направленную на усиление обороны восточного фланга. В миссии принимают участие силы Дании, Франции, Великобритании и Германии.
Напомним
19 сентября три российских МиГ-31 нарушили воздушное пространство Эстонии.
Министр обороны США Пит Хегсет, комментируя инцидент с нарушением воздушного пространства Эстонии российскими МиГ-31, заявил, что такие действия рф абсолютно неприемлемы.
После атаки российских беспилотников на территорию Польши, в Европейском Союзе заговорили о создании "стены дронов", которая бы обезопасила страны ЕС от дальнейших российских атак.