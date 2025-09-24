Советник президента Литвы: страна должна быть готова сбивать вражеские истребители, нарушающие воздушное пространство

$41.380.00
48.800.07
ukenru
11:17 • 1262 просмотра
новороссийск подвергся атаке воздушных и морских дронов: видео и все деталиVideo
11:04 • 5314 просмотра
Отопительный сезон 2025 года: старт, тарифы и главные вызовы
Эксклюзив
10:07 • 6200 просмотра
Трамп впервые заговорил о возвращении Украиной границ 91-го года: эксперт прокомментировал изменение риторики президента США
Эксклюзив
08:38 • 15272 просмотра
"Голова кругом": когда головокружение не только об усталости
Эксклюзив
07:25 • 13350 просмотра
Опасный прецедент: Верховный Суд подтвердил, что права акционеров банков не защищены
06:56 • 15349 просмотра
Генсек ООН: более 14 тысяч мирных жителей погибли в Украине, сотни детей - пора остановить это
06:43 • 13800 просмотра
100 Тб данных и переписка аксенова: разведка повторно взломала серверы оккупационных властей в Крыму
23 сентября, 19:19 • 26329 просмотра
Украина может выиграть войну и вернуть все территории при поддержке ЕС и НАТО - Трамп
23 сентября, 18:09 • 44436 просмотра
Трамп заявил, что НАТО должно сбивать российские самолеты в случае вторжения
23 сентября, 17:44 • 35702 просмотра
Китайский контейнеровоз неоднократно заходил в порт оккупированного Крыма: Киев направил ноту Пекину
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+13°
4.3м/с
58%
756мм
Популярные новости
На 88-м году жизни скончалась киноактриса Клаудия КардиналеPhoto24 сентября, 02:37 • 25183 просмотра
Плесень в ванной: причины, способы удаления и профилактикаPhoto24 сентября, 05:16 • 32538 просмотра
Знак зодиака Весы: характеристика природных дипломатов и художниковPhoto24 сентября, 05:30 • 23443 просмотра
В рф сообщают о новой атаке на нефтехимический комплекс в БашкортостанеPhotoVideo24 сентября, 06:00 • 22455 просмотра
ВОЗ предупредила о глобальной проблеме с лекарствами, которая затронет миллионы. Что произошло09:04 • 10373 просмотра
публикации
Отопительный сезон 2025 года: старт, тарифы и главные вызовы11:04 • 5314 просмотра
ВОЗ предупредила о глобальной проблеме с лекарствами, которая затронет миллионы. Что произошло09:04 • 10643 просмотра
"Голова кругом": когда головокружение не только об усталости
Эксклюзив
08:38 • 15272 просмотра
Знак зодиака Весы: характеристика природных дипломатов и художниковPhoto24 сентября, 05:30 • 23789 просмотра
Плесень в ванной: причины, способы удаления и профилактикаPhoto24 сентября, 05:16 • 32887 просмотра
Актуальные люди
Владимир Зеленский
Дональд Трамп
Урсула фон дер Ляйен
Эмманюэль Макрон
Джо Байден
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Нью-Йорк
Германия
Китай
Реклама
УНН Lite
HBO Max объявил о выходе на украинский рынок: какие условия23 сентября, 12:00 • 30986 просмотра
Сладко и питательно: топ рецептов ко Международному дню белого шоколадаPhoto22 сентября, 11:26 • 91342 просмотра
"Сейчас я не узнаю свою страну": Анджелина Джоли раскритиковала политическую нестабильность в США22 сентября, 10:56 • 51479 просмотра
Съемки фильма о Человеке-пауке приостановлены из-за травмы Тома Холланда22 сентября, 05:42 • 65870 просмотра
Пять захватывающих сериалов-боевиков: что посмотреть в сентябрьские выходныеVideo19 сентября, 16:00 • 117475 просмотра
Актуальное
Фокс Ньюс
Шахед-136
Нефть
СВИФТ
Truth Social

Советник президента Литвы: страна должна быть готова сбивать вражеские истребители, нарушающие воздушное пространство

Киев • УНН

 • 128 просмотра

Главный советник президента Литвы Дейвидас Матулёнис заявил, что страна должна иметь возможность применять силу против самолетов вражеских стран в случае нарушения ими воздушного пространства. Этот вопрос является национальной компетенцией, но НАТО может быть задействовано в случае серьезной угрозы.

Советник президента Литвы: страна должна быть готова сбивать вражеские истребители, нарушающие воздушное пространство

Главный советник президента Литвы Дейвидас Матулёнис заявил, что его государство должно иметь возможность применять силу против самолетов враждебных стран в случае нарушения ими воздушного пространства. В то же время он отметил важность осторожного управления эскалацией. Об этом сообщает LRT, пишет УНН.

Детали

Я могу подтвердить, что их следует сбить 

– заявил Матулёнис во время пресс-конференции в президентской канцелярии.

По его словам, решение о ликвидации воздушной цели является, прежде всего, вопросом национальной компетенции, однако в случае серьезной угрозы может быть привлечено и НАТО. 

Вопрос сбития объекта, вошедшего в воздушное пространство каждой страны, является, прежде всего, вопросом национальной компетенции. НАТО также может предпринять конкретные действия, если будет установлено, что существует угроза

– подчеркнул он.

В то же время советник предостерег от упрощенного представления о таких решениях, он отметил, что сам процесс не так прост, как кажется на первый взгляд. По словам литовского советника, если самолет подлетает, и по нему сразу запускают ракеты, то возможна эскалация, а ею необходимо управлять и быть осторожным.

Европа планирует использовать украинские технологии для создания "антидронной стены" против рф - FT17.09.25, 10:07 • 3293 просмотра

Его заявление прозвучало после инцидента в Эстонии, когда три российских истребителя МиГ-31 нарушили воздушное пространство вблизи острова Вайнлоо. Самолеты находились над территорией страны около 12 минут без планов полетов, с выключенными транспондерами и без радиосвязи с авиадиспетчерской службой. В конце концов их перехватили итальянские истребители F-35.

После этого Таллинн инициировал консультации по статье 4 Договора НАТО, которая предусматривает обсуждение угроз безопасности союзников. Инцидент произошел всего через две недели после аналогичной провокации – нарушения воздушного пространства Польши примерно 20 российскими беспилотниками.

"Мы не имеем к этому отношения": лукашенко открестился от дронов, залетающих в Польшу16.09.25, 14:03 • 3319 просмотров

На фоне роста числа таких инцидентов НАТО развернуло операцию "Восточный страж", направленную на усиление обороны восточного фланга. В миссии принимают участие силы Дании, Франции, Великобритании и Германии.

Напомним

19 сентября три российских МиГ-31 нарушили воздушное пространство Эстонии.

Министр обороны США Пит Хегсет, комментируя инцидент с нарушением воздушного пространства Эстонии российскими МиГ-31, заявил, что такие действия рф абсолютно неприемлемы.

После атаки российских беспилотников на территорию Польши, в Европейском Союзе заговорили о создании "стены дронов", которая бы обезопасила страны ЕС от дальнейших российских атак.

Степан Гафтко

Новости Мира
Государственная граница Украины
Lockheed Martin F-35 Lightning II
НАТО
Европейский Союз
Дания
Франция
Литва
Великобритания
Германия
МиГ-31
Эстония
Польша