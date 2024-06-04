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Продовольча безпека та звільнення полонених: Bloomberg дізнався про основні пункти Саміту миру

Продовольча безпека та звільнення полонених: Bloomberg дізнався про основні пункти Саміту миру

Київ • УНН

 • 27567 перегляди

Саміт миру спрямований на залучення представників рф до мирних переговорів, приділяючи особливу увагу ядерній та продовольчій безпеці, а також поверненню викрадених українських дітей.

Саміт миру у Швейцарії, запланований на 15-16 червня, має допомогти залучити до мирних переговорів представників рф. Перед усім сторони хочуть домовитись про звільнення полонених, продовольчу безпеку та "ядерні об'єкти. Про це пише Bloomberg, передає УНН.

Деталі

Журналістам видання вдалось ознайомитись  із проєктом рішення Глобального саміту мир, який містить згадку про подальше залучення представників Росії для переговорів щодо української "формули миру".

Як випливає з документа, мирна конференція у Швейцарії буде зосереджена на трьох пунктах "формули миру" – ядерної безпеки, продовольчої безпеки та повернення викрадених дітей.

Україна готує дипломатичні відповіді на спроби росії послабити Саміт миру - Зеленський29.05.24, 21:31 • 25503 перегляди

Зокрема проєкт документа викладає три основні принципи:

  • Об’єкти ядерної енергетики мають бути безпечними, а будь-яка загроза використання ядерної зброї є «неприпустимою». Атомні установки, включно з ЗАЕС, повинні працювати під контролем України та відповідно до принципів, визначених Міжнародним агентством з атомної енергії 
  • Продовольча безпека не повинна бути «озброєною», а гарантована вільним судноплавством у Чорному та Азовському морях. Україна повинна мати доступ до третіх сторін для своєї сільськогосподарської продукції.
  • Усі військовополонені мають бути звільнені, включно з усіма «депортованими та незаконно переміщеними» українськими дітьми та цивільними особами, які мають бути повернуті в Україну.

Ми, таким чином, погодилися здійснити конкретні кроки, які можуть слугувати заходами зміцнення довіри у вищезазначених сферах з подальшим залученням представників російської федерації

- йдеться в документі, який наводить Bloomberg.

А втім, журналісти наголошують, що проєкт рішень саміту ще може змінитись

Доповнення

У Bloomberg додають, що вже  понад 100 країн і 75 глав держав підтвердив свою участь у Саміті Миру. Навіть більшість лідерів G7, проте США на саміті представлятиме віцепрезидент Камала Гарріс та радник Байдена з національної безпеки Джейк Салліван.

Окрім того, Ступінь участі інших ключових країн, таких як Індія, Бразилія, Південна Африка та Саудівська Аравія, залишається незрозумілою.

Нагадаємо

Президент України Володимир Зеленський та лідер Білого дому Джо Байден можуть підписати двосторонню безпекову угоду напередодні Саміту миру, що пройде 15-16 червня у Швейцарії. 

Володимир Омельченко

Володимир Омельченко

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azovske-moreАзовське море
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