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Своим сообщением в соцсетях Гетманцев может давить на суд и разглашать тайну следствия - адвокат
Нацбанк не будет отвечать за незаконную ликвидацию "Конкорда", потому что в стране действует коллегиальная безответственность - нардеп
Инициатор дела против экс министра Сольского рассказал, почему проживает в незадекларированном таунхаусе
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Продовольственная безопасность и освобождение пленных: Bloomberg узнал об основных пунктах саммита мира
Саммит мира направлен на привлечение представителей рф к мирным переговорам, уделяя особое внимание ядерной и продовольственной безопасности, а также возвращению похищенных украинских детей.
Сумщина: враг нанес удар по инфраструктурным объектам, досталось и жилому сектору
российские оккупанты нанесли ракетный удар по инфраструктуре Сумской области. Последствия вражеской атаки уточняются. Предварительно, люди не пострадали.
Если позволить Украине упасть, то следующей упадет Польша и страны вдоль границы с рф - Байден
Байден предупредил, что если Украина упадет, то другие страны, расположенные вдоль границы с россией, включая Польшу, также упадут.
Завтра в Киеве и области стартуют масштабные военные учения ВСУ
С 5 по 13 июня в Киеве и Киевской области начнутся масштабные военные учения с привлечением техники, в которых будут задействованы личный состав, военная техника, вооружение, а также зенитные и противодиверсионные подразделения для отработки оборонительных операций.
Зеленский вернулся в Киев и провел Ставку: говорили об изменениях на поле боя, размещение ожидаемых систем ПВО и "свет"
По словам Зеленского, были доклады министра обороны Рустема Умерова, министра по вопросам стратегических отраслей промышленности Александра Камышина: борьба с российскими "орланами", "ланцетами" и другими дронами и развитие собственных технологий БпЛА и РЭБ. Кроме того, определили приоритетные направления для размещения ожидаемых систем ПВО.
На этой неделе кадровых вопросов в Раде не предвидится - Арахамия
На этой неделе парламент не планирует рассматривать какие-либо кадровые назначения, заявил глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия.
В среду в течение суток возможны отключения света по всей Украине - Укрэнерго
Завтра в энергосистеме в течение всех суток прогнозируется энергодефицит. Поэтому отключения электроэнергии могут применять в течение всех суток.
Что значит мир и означает ли это членство в НАТО: Байден сделал заявление по Украине
Байден считает, что мир заключается в том, что россия никогда не оккупирует Украину. Однако это не значит, что Украина должна быть частью НАТО.
Минобороны, Victory Drones и United Help Ukraine запустили программу обучения в рекрутинговых центрах для будущих пилотов БПЛА
В Украине стартует программа обучения в рекрутинговых центрах для подготовки будущих пилотов беспилотных летательных аппаратов. Уже обработано более 6600 заявок и 1500 вакансий.
Партнеры могут вскоре расширить разрешение на использование западного дальнобойного оружия по рф - Чернев
По словам украинского депутата, международные партнеры Украины вскоре могут расширить разрешение на использование предоставленного Западом оружия против целей на территории России, в зависимости от ситуации на поле боя.