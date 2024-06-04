Продовольственная безопасность и освобождение пленных: Bloomberg узнал об основных пунктах саммита мира

Саммит мира в Швейцарии, запланированный на 15-16 июня, должен помочь привлечь к мирным переговорам представителей рф. Прежде всего стороны хотят договориться об освобождении пленных, продовольственной безопасности и ядерных объектах. Об этом пишет Bloomberg, передает УНН.

Детали

Журналистам издания удалось ознакомиться с проектом решения Глобального саммита мир, который содержит упоминание о дальнейшем привлечении представителей России для переговоров по украинской "формуле мира".

Как следует из документа, мирная конференция в Швейцарии будет сосредоточена на трех пунктах "формулы мира" – ядерной безопасности, продовольственной безопасности и возвращении похищенных детей.

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В частности проект документа излагает три основных принципа:

Объекты ядерной энергетики должны быть безопасными, а любая угроза использования ядерного оружия является «недопустимой». Атомные установки, включая ЗАЭС, должны работать под контролем Украины и в соответствии с принципами, определенными Международным агентством по атомной энергии

Продовольственная безопасность не должна быть "вооруженной", а гарантирована свободным судоходством в Черном и Азовском морях. Украина должна иметь доступ к третьим сторонам для своей сельскохозяйственной продукции.

Все военнопленные должны быть освобождены, включая всех " депортированных и незаконно перемещенных» украинских детей и гражданских лиц, которые должны быть возвращены в Украину.

Мы, таким образом, согласились осуществить конкретные шаги, которые могут служить мерами укрепления доверия в вышеупомянутых сферах с последующим привлечением представителей Российской Федерации - говорится в документе, который приводит Bloomberg.

А впрочем, журналисты отмечают, что проект решения саммита еще может измениться

Дополнение

В Bloomberg добавляют, что уже более 100 стран и 75 глав государств подтвердил свое участие в саммите мира. Даже большинство лидеров G7, однако США на саммите будет представлять вице-президент Канала Гаррис и советник Байдена по национальной безопасности Джейк Салливан.

Кроме того, степень участия других ключевых стран, таких как Индия, Бразилия, Южная Африка и Саудовская Аравия, остается неясной.

Напомним

Президент Украины Владимир Зеленский и лидер Белого дома Джо Байден могут подписать двустороннее соглашение о безопасности накануне саммита мира, который пройдет 15-16 июня в Швейцарии.