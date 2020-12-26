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Поширення штамів COVID-19, карантин та вакцинація – головні події доби

Київ • УНН

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КИЇВ. 26 грудня. УНН. У світі на тлі поширення нових штамів COVID-19 країни розпочинають вакцинацію або активніше до неї готуються та вводять нові карантинні обмеження. Про ці та інші новини минулої доби у огляді УНН.

Поширення штамів COVID-19, карантин та вакцинація – головні події доби

Поширення штамів COVID-19 у світі

Після виявлення “британського” штаму коронавірусу у Великій Британії у країнах світу почали фіксувати його розповсюдження. Зокрема, влада Італії виявила новий штам у пацієнта в Римі, тоді як Японія повідомила про 5 випадків у пасажирів, які прибули з Великобританії. Сінгапур, Нідерланди та Австралія підтвердили по одному випадку нового штаму COVID-19, у Данії було виявлено 9 випадків.

У Франції та Лівані також зафіксували перші випадки нового штаму коронавірусу у пасажирів авіарейсів з Британії.

Глава Європейського регіонального бюро Всесвітньої організації охорони здоров’я Ханс Клюге повідомив, що новий штам COVID-19 виявили в восьми країнах Європи, тому необхідно посилити захисні заходи.

Нагадаємо, у Німеччині зафіксували перший випадок зараження новим штамом коронавірусу. В Нігерії циркулює нова мутація коронавірусу, яка відрізняється від штамів, виявлених у Британії та ПАР. В Україні наразі офіційно не зареєстровано жодного випадку нової мутації коронавірусу, яку вперше виявили у Великій Британії.

Усього у світі на COVID-19, станом на ранок суботи, захворіло понад 79,8 млн людей, з них майже 45 млн одужало, кількість померлих зросла до 1 750 057.

Нові карантинні обмеження через коронавірус в світі

Наразі вже понад 50 країн заборонили поїздки з Великобританії після того, як британський прем’єр-міністр Борис Джонсон попередив, що новий штам коронавірусу може бути до 70% заразнішим.

Серед країн, які припинили поїздки для британців, — Китай, Бразилія, Німеччина, Італія, Нідерланди, Австрія, Ірландія, Бельгія, Канада, Індія, Пакистан, Польща, Іспанія, Швейцарія, Швеція, Росія та Йорданія.

США вимагатимуть від усіх пасажирів, що прибувають з Великобританії, негативний тест на COVID-19.

Саудівська Аравія, Кувейт та Оман повністю закрили свої кордони.

Туреччина з 28 грудня вимагатиме для в’їзду в країну негативний тест на коронавірус від усіх громадян.

Влада Франції після 48-годинної заборони на поїздки знову частково відкрила свої кордони до Великобританії, проте обмеження на поїздки продовжуватимуться принаймні до 6 січня.

З цієї неділі Ізраїль запровадить третій національний локдаун для боротьби з наростаючими інфекціями COVID-19.

Нагадаємо, Канада продовжила заборону на прийняття пасажирських рейсів із Великої Британії через загрозу поширення нового штаму COVID-19 до січня, а в США з понеділка вимагатимуть, щоб усі пасажири авіакомпаній, що прибувають із Великобританії, мали негативний тест на коронавірус.

Вакцинація від коронавірусу у світі

Туреччина підписала угоду про постачання вакцин від COVID-19 з компанією BioNTech, перша партія на 550 тисяч доз очікується до кінця року або на початку січня. До кінця березня буде доставлено 4,5 млн доз вакцини.

У Румунії перші 10 тисяч доз вакцин проти COVID-19 прибули до митниці Недлак та сьогодні їх доставлять до Бухаресту.

У Саудівській Аравії розпочалася вакцінація, одним з перших в країні зробив щеплення від коронавірусу наслідний принц Саудівської Аравії Мохаммед бен Салман.

В 2021 році ЮНІСЕФ, який відповідає за доставку вакцин від COVID-19 в 92 країни з низьким рівнем доходів і з рівнем доходів нижче середнього в рамках механізму COVAX, потенційно зміг би щомісяця транспортувати до 850 тон вакцин до країн світу. На ці цілі фонд запросив у донорів 410 млн доларів.

Нагадаємо, в Євросоюзі перші партії вакцини від COVID-19 вже відправили по 27-м країнам ЄС. Найближчими днями вони прибудуть до місць призначення для старту вакцинації 27, 28 та 29 грудня.

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